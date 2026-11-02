Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp báo lãi đột biến

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCoM: TV1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong quý 3, TV1 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 168 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, tăng 27%.

Một trong những điểm đáng chú ý trên báo cáo tài chính là khoản thu nhập khác tăng đột biến lên 33,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận gần 99 triệu đồng. Khoản thu nhập này tương đương gần 44% lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong quý.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi, từ 10,6 tỷ đồng lên 21,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay giảm gần 45%, xuống còn khoảng 1,46 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ, tương đương gấp khoảng 2,5 lần.

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