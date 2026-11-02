Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp báo lãi đột biến
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TV1 ghi nhận doanh thu gần 447 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (UPCoM: TV1) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong quý 3, TV1 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 168 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 65 tỷ đồng, tăng 27%.
Một trong những điểm đáng chú ý trên báo cáo tài chính là khoản thu nhập khác tăng đột biến lên 33,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ghi nhận gần 99 triệu đồng. Khoản thu nhập này tương đương gần 44% lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp trong quý.
Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi, từ 10,6 tỷ đồng lên 21,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay giảm gần 45%, xuống còn khoảng 1,46 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, tăng 150% so với cùng kỳ, tương đương gấp khoảng 2,5 lần.
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Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, TV1 ghi nhận doanh thu gần 447 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tăng 44%. Riêng quý III đóng góp gần 54% tổng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh TV1 trải qua nhiều biến động liên quan đến nhân sự cấp cao.
Trước đó, ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT TV1, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Đến nay, ông Chỉnh mới bị tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 2/6/2026 và chưa ghi nhận quyết định miễn nhiệm hay bầu người thay thế.
Từ ngày 2/6/2026, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được giao phụ trách hoạt động của HĐQT.
Về cơ cấu sở hữu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là cổ đông lớn nhất tại TV1 với tỷ lệ nắm giữ 54,34% vốn điều lệ.
Việt Nam hàng ngày