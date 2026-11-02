Giá vàng bạc hôm nay 2/11 bật tăng: Phú Quý, SJC, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt cập nhật giá mới
Giá vàng hôm nay lấy lại phong độ sau khi giảm mạnh.
Giá vàng tăng trở lại
Mở phiên giao dịch đầu tuần ngày 2/11/2026, giá vàng và bạc tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt ghi nhận nhịp điều chỉnh tăng nhẹ sau tuần giảm sâu
Khảo sát vào sáng 2/11/2026, giá vàng miếng và vàng nhẫn niêm yết tại các thương hiệu lớn trong nước đồng loạt duy trì sắc xanh
Tại Tập đoàn Phú Quý: Vàng miếng SJC niêm yết chiều mua vào ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở 140 triệu đồng/lượng
Tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM): Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức 137 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% (các loại 1, 2, 5 chỉ) niêm yết mua vào 132,8 triệu đồng/lượng và bán ra 136,8 triệu đồng/lượng.
- Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 137 triệu đồng/lượng (mua vào) và 140 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,1 triệu đồng/lượng so với phiên trước
Trước đó, giá vàng đã giảm mạnh 3,7 triệu đồng/lượng trong những phiên cuối tháng 10. Từ mức bán ra 142,7 triệu đồng/lượng ngày 30/10, giá vàng SJC lùi về 139 triệu đồng/lượng. So với vùng đỉnh 144,8 triệu đồng/lượng trong tháng 10, giá bán ra hiện thấp hơn 4,8 triệu đồng/lượng.
Giá bạc trong nước ổn định ở mức cao
Tương tự kim loại vàng, thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến sự hồi phục nhẹ:
- Thương hiệu Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) niêm yết mua vào ở mức 1,587 triệu đồng/lượng và bán ra 1,636 triệu đồng/lượng
Thương hiệu Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) mua vào 1,587 triệu đồng/lượng, bán ra 1,667 triệu đồng/lượng
Giá vàng thế thế giới
Cập nhật mới nhất trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng giao ngay bật nhẹ lên mức 3.907,35 USD/ounce (tăng nhẹ +0,82 USD)
Nhịp sống thị trường