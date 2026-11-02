Bốn cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại “xả” 560 tỷ đồng trong ngày VN-Index mất 31 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần kém tích cực. Lực bán dâng cao về cuối phiên đẩy chỉ số VN-Index đóng cửa giảm mạnh 31 điểm, lùi xuống mốc 1.711 điểm. Thanh khoản trên HoSE tiếp tục ở mức thấp, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 15.900 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 453 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:-

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 523 tỷ đồng

Chiều mua, MSN dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 90 tỷ đồng. Xếp sau là VIX với hơn 40 tỷ đồng và PNJ khoảng 29 tỷ đồng. BVH và TCH cũng được mua ròng lần lượt khoảng 25 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, MBB bị bán ròng mạnh nhất với gần 182 tỷ đồng. VCB đứng thứ hai với khoảng 155 tỷ đồng, tiếp đến là ACB hơn 118 tỷ đồng và STB khoảng 106 tỷ đồng. FPT cũng bị bán ròng khoảng 86 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 71 tỷ đồng

Ở chiều mua, SHS nổi bật khi được khối ngoại mua ròng khoảng 31 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. CEO đứng thứ hai với khoảng 11 tỷ đồng, tiếp đến là PVS gần 10 tỷ đồng. MBS được mua ròng khoảng 7 tỷ đồng, trong khi IDC và NVB cùng ở mức khoảng 6 tỷ đồng.

Ở chiều bán, giá trị giao dịch khá thấp. VC3 bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến MST và HUT cùng khoảng 1 tỷ đồng. Các mã VFS, PVB, HJS, SCG, IDV, VNR và PDB bị bán ròng không đáng kể.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, DRI được khối ngoại mua ròng khoảng 4 tỷ đồng, cao nhất sàn. QNS đứng sau với khoảng 1 tỷ đồng, trong khi MML được mua ròng khoảng 0,5 tỷ đồng. MPC và PHP ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, MSR bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến ABB khoảng 2 tỷ đồng. ABI và ACV cùng bị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng.