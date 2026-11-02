Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bốn cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại “xả” 560 tỷ đồng trong ngày VN-Index mất 31 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Bốn cổ phiếu ngân hàng bị khối ngoại “xả” 560 tỷ đồng trong ngày VN-Index mất 31 điểm

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 453 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch đầu tuần kém tích cực. Lực bán dâng cao về cuối phiên đẩy chỉ số VN-Index đóng cửa giảm mạnh 31 điểm, lùi xuống mốc 1.711 điểm. Thanh khoản trên HoSE tiếp tục ở mức thấp, giá trị khớp lệnh chỉ đạt khoảng 15.900 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng 453 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:-

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 523 tỷ đồng

Chiều mua, MSN dẫn đầu chiều mua ròng với giá trị khoảng 90 tỷ đồng. Xếp sau là VIX với hơn 40 tỷ đồng và PNJ khoảng 29 tỷ đồng. BVH và TCH cũng được mua ròng lần lượt khoảng 25 tỷ đồng mỗi mã. 

Ở chiều ngược lại, MBB bị bán ròng mạnh nhất với gần 182 tỷ đồng. VCB đứng thứ hai với khoảng 155 tỷ đồng, tiếp đến là ACB hơn 118 tỷ đồng và STB khoảng 106 tỷ đồng. FPT cũng bị bán ròng khoảng 86 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 71 tỷ đồng

Ở chiều mua, SHS nổi bật khi được khối ngoại mua ròng khoảng 31 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. CEO đứng thứ hai với khoảng 11 tỷ đồng, tiếp đến là PVS gần 10 tỷ đồng. MBS được mua ròng khoảng 7 tỷ đồng, trong khi IDC và NVB cùng ở mức khoảng 6 tỷ đồng.

Ở chiều bán, giá trị giao dịch khá thấp. VC3 bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến MST và HUT cùng khoảng 1 tỷ đồng. Các mã VFS, PVB, HJS, SCG, IDV, VNR và PDB bị bán ròng không đáng kể.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, DRI được khối ngoại mua ròng khoảng 4 tỷ đồng, cao nhất sàn. QNS đứng sau với khoảng 1 tỷ đồng, trong khi MML được mua ròng khoảng 0,5 tỷ đồng. MPC và PHP ghi nhận giá trị mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, MSR bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 4 tỷ đồng, tiếp đến ABB khoảng 2 tỷ đồng. ABI và ACV cùng bị bán ròng khoảng 0,3 tỷ đồng. 

Nguồn: Vietcap. 

Dương Ngọc

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Những ngôi sao một thời trên sàn chứng khoán: Từ vị thế cứ “ôm” là thắng, đến chia 3, chia 5 từ đỉnh

Những ngôi sao một thời trên sàn chứng khoán: Từ vị thế cứ “ôm” là thắng, đến chia 3, chia 5 từ đỉnh Nổi bật

Bí mật sau những tờ cổ phần “ế” và hành trình 26 năm của hai cổ phiếu đầu tiên trên sàn chứng khoán

Bí mật sau những tờ cổ phần “ế” và hành trình 26 năm của hai cổ phiếu đầu tiên trên sàn chứng khoán Nổi bật

Bảo hiểm Bảo Minh chốt ngày phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Bảo hiểm Bảo Minh chốt ngày phát hành hơn 15 triệu cổ phiếu trả cổ tức

15:39 , 02/11/2026
Lợi nhuận ngành chứng khoán bốc hơi hơn 40% trong quý III

Lợi nhuận ngành chứng khoán bốc hơi hơn 40% trong quý III

15:09 , 02/11/2026
Giá vàng quay đầu tăng

Giá vàng quay đầu tăng

14:38 , 02/11/2026
Doanh nghiệp có nữ Tổng giám đốc sinh năm 2002 phát thông báo quan trọng

Doanh nghiệp có nữ Tổng giám đốc sinh năm 2002 phát thông báo quan trọng

14:15 , 02/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên