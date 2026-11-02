FPT mất 120.000 tỷ vốn hóa từ màn hát "Tái sinh" của ông Trương Gia Bình

Từng là một trong những cổ phiếu tăng trưởng nổi bật nhất thị trường, FPT đang trải qua giai đoạn lao dốc hiếm thấy. Trong phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu này tiếp tục giảm mạnh 4,74% xuống còn 50.200 đồng/cp, rơi về vùng giá thấp nhất trong 3 năm.

Nhìn lại, hành trình lao dốc này đã xuất hiện sau màn hát "Tái sinh" gây chú ý của Chủ tịch Trương Gia Bình tại buổi khai xuân đầu năm 2025. Đến ĐHĐCĐ thường niên tháng 4/2026, khi cổ đông bày tỏ lo lắng về diễn biến thị giá, ông Bình một lần nữa nhắc đến hai chữ "tái sinh", khẳng định FPT đang chuyển mình và đặt tham vọng làm chủ các công nghệ lõi, sánh vai với những tập đoàn hàng đầu thế giới về chuyển đổi số và AI trong 5–10 năm tới.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT vẫn chưa tìm lại được đà tăng. So với thời điểm đầu tháng 2/2025, thị giá hiện đã giảm hơn 56% sau điều chỉnh, kéo vốn hóa doanh nghiệp từ khoảng 215.500 tỷ đồng xuống chưa đầy 94.700 tỷ đồng. Tương ứng, hơn 120.800 tỷ đồng vốn hóa đã bốc hơi sau gần hai năm.

Đằng sau đà giảm sâu là sức ép từ dòng vốn ngoại cùng những lo ngại về triển vọng ngành công nghệ. Từng là một trong những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài săn đón, FPT đang chứng kiến làn sóng bán ròng kéo dài. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2026, khối ngoại đã bán ròng hơn 210 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 17.000 tỷ đồng.

Áp lực bán liên tục khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại FPT giảm xuống còn khoảng 27%. Đây là sự đảo chiều đáng kể so với giai đoạn cổ phiếu này thường xuyên kín room ngoại.

Không chỉ chịu sức ép từ dòng vốn, FPT còn bị ảnh hưởng bởi làn sóng điều chỉnh định giá của các doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin trên toàn cầu trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Khả năng tự động hóa ngày càng cao của AI, từ lập trình, kiểm thử phần mềm đến xử lý các tác vụ kỹ thuật, đang làm dấy lên lo ngại về triển vọng của mô hình gia công phần mềm truyền thống. Khi công nghệ có thể đảm nhiệm một phần công việc vốn cần nhiều nhân sự, nhu cầu thuê ngoài dịch vụ cũng như dư địa tăng trưởng dài hạn của ngành đứng trước nguy cơ chịu sức ép.

Những lo ngại này không chỉ tác động đến FPT mà còn ảnh hưởng tới các tên tuổi công nghệ lớn trên thế giới như Infosys hay Accenture, khiến nhà đầu tư thận trọng hơn trong việc định giá nhóm doanh nghiệp dịch vụ công nghệ.

Với FPT, thách thức không chỉ nằm ở nguy cơ AI thay thế một phần dịch vụ hiện hữu, mà còn ở khả năng chuyển đổi mô hình kinh doanh đủ nhanh để thích ứng với những thay đổi của ngành. Trong khi tác động thực tế đến kết quả kinh doanh vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng, những lo ngại về triển vọng dài hạn đã phần nào phản ánh vào diễn biến giá cổ phiếu.

Nghịch lý lợi nhuận lập đỉnh, triển vọng nào cho FPT?

Trái ngược với đà lao dốc trên thị trường chứng khoán, hoạt động kinh doanh của FPT vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, thậm chí vừa ghi nhận quý có lợi nhuận cao nhất lịch sử.

Riêng quý 3/2026, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.723 tỷ đồng, xác lập mức kỷ lục mới. Lũy kế 9 tháng, FPT ghi nhận doanh thu 40.023 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 8.770 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,4% và 17% so với cùng kỳ trên cơ sở số liệu so sánh đã điều chỉnh. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.778 tỷ đồng, tăng 13,3%.

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ khối công nghệ, lĩnh vực đóng góp 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn. Trong 9 tháng, doanh thu khối này đạt 35.515 tỷ đồng, tăng 14,8%, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 16,6% lên 5.052 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài cũng ghi nhận những tín hiệu khả quan. Doanh thu ký mới mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 36.137 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ. FPT đồng thời thắng thầu 16 dự án có quy mô trên 10 triệu USD mỗi dự án, cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì khả năng tiếp cận các hợp đồng công nghệ lớn.

Đáng chú ý, AI, lĩnh vực đang tạo ra những lo ngại đối với triển vọng ngành gia công phần mềm, lại là một trong những mảng tăng trưởng nhanh nhất của FPT. Trong 9 tháng, doanh thu dịch vụ AI và phân tích dữ liệu đạt 2.915 tỷ đồng, tăng tới 55% so với cùng kỳ.

Sự trái chiều giữa diễn biến thị giá và kết quả kinh doanh đặt ra câu hỏi về triển vọng tăng trưởng dài hạn của FPT. Dù các mảng kinh doanh chủ lực vẫn duy trì kết quả tích cực, thị trường dường như đang thận trọng hơn với khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp trong những năm tới, khi AI ngày càng làm thay đổi cấu trúc ngành công nghệ.

Theo báo cáo cập nhật giữa tháng 10, Chứng khoán Vietcap dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của FPT tăng trưởng bình quân 14%/năm trong giai đoạn 2026–2029, thấp hơn mức 22% của giai đoạn 2021–2024. Riêng năm 2026, lợi nhuận dự kiến đạt 10.755 tỷ đồng, tăng 15%, trước khi lên 12.299 tỷ đồng vào năm 2027.

Sự giảm tốc được dự báo chủ yếu đến từ mảng dịch vụ công nghệ thông tin truyền thống, khi AI ngày càng cải thiện năng suất và thay đổi nhu cầu của khách hàng. Vietcap ước tính doanh thu mảng này chỉ tăng bình quân 7%/năm trong giai đoạn 2026–2029. Ngược lại, dịch vụ chuyển đổi số được kỳ vọng tăng trưởng 19%/năm nhờ nhu cầu ứng dụng AI và điện toán đám mây.

Như vậy, AI đang đặt FPT trước cả cơ hội lẫn thách thức. Trong khi mô hình gia công phần mềm truyền thống có nguy cơ tăng trưởng chậm lại, nhu cầu chuyển đổi số và ứng dụng AI lại mở ra những dư địa kinh doanh mới. Khả năng phục hồi của cổ phiếu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc không nhỏ vào việc FPT có thể chuyển hóa những cơ hội này thành động lực tăng trưởng đủ lớn để bù đắp sự giảm tốc của các mảng kinh doanh hiện hữu.