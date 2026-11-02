Vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm sau 9 tháng, một "đại gia" muốn chia cổ tức 5.000 đồng/cp

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 5.000 đồng.

Nguồn chi trả dự kiến được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/9/2026. Phương án này sẽ được trình cổ đông xem xét, thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Với hơn 205,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Tiền Phong dự kiến phải chi khoảng 1.026 tỷ đồng để thực hiện đợt cổ tức trên nếu được thông qua. Đáng chú ý, phần lớn số tiền sẽ chảy về túi các cổ đông lớn khi cơ cấu sở hữu tại Nhựa Tiền Phong tương đối cô đặc. Trong đó, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện là cổ đông lớn nhất, nắm giữ hơn 76,1 triệu cổ phiếu NTP, tương đương 37,1% vốn điều lệ. Với tỷ lệ cổ tức dự kiến, SCIC có thể nhận về gần 381 tỷ đồng.

Hai cổ đông tổ chức lớn khác là Sekisui Chemical của Nhật Bản, sở hữu khoảng 15% vốn, và CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam, nắm giữ hơn 13% vốn, dự kiến lần lượt nhận gần 154 tỷ đồng và 135 tỷ đồng.

Nhựa Tiền Phong từ lâu được biết đến là doanh nghiệp có truyền thống chi trả cổ tức đều đặn. Những năm gần đây, công ty thường kết hợp hình thức trả bằng tiền mặt và cổ phiếu, với tỷ lệ cổ tức tiền mặt phổ biến từ 20–30% mỗi năm.

Riêng cổ tức năm 2025, doanh nghiệp đã chi trả tổng cộng 30% bằng tiền mặt qua hai đợt, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, cổ đông còn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, qua đó nâng số lượng cổ phiếu lưu hành lên hơn 205 triệu đơn vị.

Nếu được cổ đông thông qua, mức tạm ứng 50% bằng tiền mặt lần này sẽ cao hơn đáng kể so với những đợt chi trả gần đây, đồng thời là một trong những đợt phân phối lợi nhuận lớn của doanh nghiệp.

Kế hoạch cổ tức được đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Nhựa Tiền Phong ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 5.751 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.233 tỷ đồng, tăng gần 30%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 29,3%.

Năm 2026, Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu 7.330 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã vượt khoảng 37% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Bên cạnh phương án cổ tức, HĐQT Nhựa Tiền Phong cũng dự kiến trình cổ đông thông qua chủ trương chuyển đổi dự án Tổ hợp Giáo dục Tiền Phong thành dự án nhà ở thương mại tại khu đất số 2 An Đà, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng.



