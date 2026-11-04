Chứng khoán HD chốt giá IPO 38.900 đồng/cổ phiếu, định giá sau phát hành khoảng 1,8 tỷ USD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD đã thông qua giá chào bán 38.900 đồng/cổ phiếu và phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán lần đầu ra công chúng để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tương đương khoảng 10% vốn điều lệ sau phát hành.

Hơn 4.737 tỷ đồng vốn mới cho hoạt động kinh doanh

Theo phương án được thông qua, HDS dự kiến dành 60% số tiền huy động, tương đương khoảng 2.842 tỷ đồng, để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ. Công ty dành 10% cho ứng trước tiền bán chứng khoán và phân bổ 30% còn lại theo tỷ lệ bằng nhau cho đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu Chính phủ. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2026 đến hết quý II/2027.

Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của HDS đạt 14.041 tỷ đồng, gấp khoảng bốn lần đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.746 tỷ đồng, hơn gấp đôi cuối quý II. Tỷ lệ vốn khả dụng đạt 434%. Nguồn vốn từ IPO sẽ tạo thêm dư địa để HDS mở rộng dịch vụ cho nhà đầu tư trên nền vốn đã được củng cố.

Ngân hàng đầu tư đóng góp hơn một phần ba doanh thu

Trong chín tháng đầu năm 2026, HDS đạt doanh thu 3.018 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ, và lợi nhuận trước thuế 2.241 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) chín tháng quy đổi theo năm đạt 27,5%.

Mảng ngân hàng đầu tư mang về 1.102 tỷ đồng, chiếm 36,5% doanh thu, trong đó hoạt động bảo lãnh phát hành đóng góp 982 tỷ đồng. HDS tham gia từ thẩm định doanh nghiệp, cấu trúc sản phẩm và bảo lãnh phát hành đến phân phối. Nguồn thu phí từ các thương vụ giúp HDS đa dạng hóa doanh thu bên cạnh môi giới và cho vay ký quỹ.

Hệ sinh thái tài chính HDBank giúp HDS tiếp cận nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, hạ tầng và công nghiệp, đồng thời mở rộng kênh phân phối sản phẩm đầu tư qua HDBank và Vikki Digital Bank. Cùng với nền tảng đầu tư HDInvest và hệ thống giao dịch trái phiếu tự động, đây là cơ sở để HDS mở rộng quy mô phục vụ khách hàng.

Chia sẻ tại một hội thảo hồi tháng 8, ông Vũ Hữu Điền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDS cho biết, ông nhìn thấy dư địa tăng trưởng của HDS từ khoảng cách giữa quy mô hiện tại của công ty và quy mô khách hàng, doanh nghiệp trong hệ sinh thái tài chính HDBank.

IPO là một bước trong lộ trình HDS hướng tới niêm yết, mở rộng cơ sở cổ đông và tiếp cận thêm các nhà đầu tư tổ chức. Thời gian và cách thức đăng ký mua cổ phiếu sẽ được HDS công bố sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán.