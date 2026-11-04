Nóng: Ngân hàng Nhà nước muốn bơm thanh khoản dài hạn cho hệ thống ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố phương án can thiệp thị trường ngoại tệ ngày 6/11 thông qua giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày, với quy mô tối đa 2 tỷ USD. Tỷ giá mua giao ngay được ấn định ở mức 24.399 đồng/USD, trong khi tỷ giá bán kỳ hạn là 24.704 đồng/USD, chênh lệch 305 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9/11/2026.

Theo phương án này, các tổ chức tín dụng tham gia bán USD cho NHNN để nhận VND, đồng thời cam kết mua lại lượng ngoại tệ tương ứng khi hợp đồng đáo hạn. Nếu sử dụng toàn bộ hạn mức 2 tỷ USD, lượng VND được cung ứng ban đầu có thể đạt gần 48.800 tỷ đồng. Khoản vốn này sẽ được thu hồi khi hợp đồng đáo hạn sau 182 ngày; quy mô thực tế phụ thuộc vào kết quả giao dịch.

Trong năm 2026, NHNN từng thực hiện hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 21 ngày vào tháng 2, 14 ngày vào tháng 6 và 7 ngày vào tháng 9, với quy mô tối đa từ 1-2 tỷ USD.

So với đợt gần nhất, hạn mức giao dịch lần này được giữ nguyên ở mức 2 tỷ USD, nhưng kỳ hạn tăng từ 7 ngày lên 182 ngày, tương đương hơn 26 lần. Việc kéo dài thời hạn giao dịch có thể giúp các ngân hàng đủ điều kiện chủ động hơn trong kế hoạch cân đối nguồn vốn bằng VND, thay vì phải liên tục tìm kiếm nguồn thay thế khi các giao dịch ngắn hạn đáo hạn, nhất là khi nhu cầu vốn tăng cao vào giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau.

Bên cạnh việc kéo dài kỳ hạn, hoạt động hoán đổi ngoại tệ lần này cũng quy định cụ thể hơn về điều kiện tham gia. Theo đó, NHNN thực hiện hoán đổi với các tổ chức tín dụng có dư nợ vay nước ngoài trung, dài hạn hoặc trái phiếu phát hành trên thị trường quốc tế với kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên. Vì vậy, khả năng tham gia thực tế của các ngân hàng sẽ phụ thuộc vào cơ cấu nợ ngoại tệ, lượng USD sẵn có và nhu cầu cân đối vốn của mỗi tổ chức tín dụng.

Động thái hoán đổi ngoại tệ diễn ra trong bối cảnh NHNN triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản và giảm chi phí vốn cho hệ thống ngân hàng. Trước đó, cơ quan này đã yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, đồng thời có một loạt động thái điều chỉnh theo hướng nới lỏng các giới hạn đối với hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh đó, giao dịch hoán đổi USD/VND kỳ hạn 182 ngày bổ sung một kênh hỗ trợ nguồn vốn bằng VND có thời hạn dài hơn, giúp các ngân hàng chủ động hơn trong việc cân đối thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn.