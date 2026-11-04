‏Giải chạy‏‏ góp phần thúc đẩy du lịch thể thao, kinh tế dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thành phố. Mùa thứ 9 năm nay dự kiến thu hút hơn 23.500 vận động viên trong và ngoài nước.‏

‏Diễn ra từ ngày 04–06/12/2026, Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 9 sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động thuộc Tuần lễ Du lịch TP.HCM lần thứ 6 với chủ đề "Sống động mùa lễ hội – Vibrant Ho Chi Minh City Fest". Giải được tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, với sự phối hợp của Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố và Công ty Sunrise Events Vietnam, cùng Nhà tài trợ Chiến lược Techcombank.‏

‏Sau gần một thập kỷ phát triển, giải chạy từng bước kết nối thể thao với du lịch và dịch vụ, góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Mùa thứ 8 năm 2025 ghi nhận hơn 23.200 vận động viên từ 81 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo ước tính của Ban tổ chức, tổng tác động kinh tế giai đoạn 2022–2025 đạt hơn 25,7 triệu USD, thông qua các hoạt động lưu trú, ẩm thực, mua sắm và dịch vụ địa phương.‏‏

‏Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, chia sẻ: "Qua 8 mùa, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank đã trở thành một trong những sự kiện thể thao cộng đồng có tác động tích cực đối với ngành du lịch Thành phố. Giải đấu góp phần thúc đẩy các hoạt động lưu trú, dịch vụ, thương mại và quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, hiện đại và hội nhập".‏

‏Theo ông, những đổi mới của Mùa thứ 9 được kỳ vọng tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn của du lịch thể thao, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến hàng đầu của các sự kiện thể thao quốc tế trong khu vực.‏

‏Đồng hành cùng giải đấu, Techcombank tiếp tục hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng sự kiện, đồng thời lan tỏa lối sống năng động và thúc đẩy thể thao cộng đồng.‏

‏Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Techcombank, khẳng định: "Gần một thập kỷ đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh, Techcombank tự hào góp phần kiến tạo và nâng tầm Giải chạy biểu trưng của thành phố trở thành giải đấu tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam. Bước sang mùa giải thứ 9, chúng tôi không chỉ đầu tư để nâng cao chất lượng và trải nghiệm theo những chuẩn mực ngày càng cao của thế giới, mà còn kiên định với mục tiêu lớn hơn: lan tỏa lối sống năng động, thúc đẩy thể thao cộng đồng và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và phát triển bền vững hơn".‏

‏Tiếp nối hành trình phát triển, Mùa thứ 9 mang đến nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và mở rộng cơ hội tham gia cho cộng đồng. Cự ly 5KM lần đầu được tổ chức riêng vào chiều thứ Bảy, ngày 05/12, tạo điều kiện cho các gia đình và người mới bắt đầu tham gia. Làng Marathon cũng được nâng cấp với không gian rộng rãi, thuận tiện tiếp cận hơn.‏

‏Ban tổ chức đồng thời thiết lập khuôn khổ hợp tác chiến lược đến năm 2030 với XTEP, Nhà tài trợ Trang phục Độc quyền và Đối tác Kỹ thuật Chuyên môn. Sunrise Events Vietnam cũng lần đầu triển khai SEV RunConcierge, trợ lý số ứng dụng AI trên nền tảng NeuRun, hỗ trợ vận động viên tra cứu thông tin giải đấu và khám phá các trải nghiệm du lịch, dịch vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.‏

‏Cung đường chạy dự kiến tiếp tục duy trì chứng nhận của Hiệp hội Marathon và Chạy đường dài Quốc tế (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, đồng thời đưa vận động viên đi qua những địa danh biểu tượng, mang đến trải nghiệm kết hợp giữa thi đấu và khám phá nhịp sống đô thị.‏

‏Cung đường chạy qua những địa danh biểu tượng của Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trải nghiệm thể thao với du lịch đô thị.

‏Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, cho biết những thay đổi của Mùa thứ 9, từ tổ chức riêng cự ly 5KM đến ứng dụng công nghệ AI, đều hướng tới nâng cao an toàn, chất lượng vận hành và trải nghiệm người tham dự. Đây cũng là nền tảng để giải tiếp tục phát triển bền vững và củng cố vị thế trên bản đồ marathon khu vực.‏

‏Bên cạnh các cự ly thi đấu chính, giải chạy thiếu nhi KIDS RUN với Techcom Life là Nhà tài trợ Chính sẽ diễn ra sáng ngày 05/12, khuyến khích trẻ em hình thành thói quen vận động từ sớm.‏

‏Với thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", Mùa thứ 9 tiếp tục kết nối những giá trị của thể thao với sự phát triển của cộng đồng và Thành phố Hồ Chí Minh.‏

‏Tìm thêm về giải đấu tại: ‏‏https://marathonhcmc.com/‏‏ ‏