HFIC muốn chuyển nhượng vốn tại Eximbank

Ảnh minh họa: EIB

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) vừa có văn bản gửi Sở GDCK TP.HCM (HoSE) công bố thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng vốn cổ phần tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, MCK: EIB).

HFIC dự kiến chuyển nhượng vốn đầu tư tại EIB theo các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán do HoSE tổ chức.

Theo đánh giá của HFIC, trong bối cảnh dàn lãnh đạo cấp cao của EIB thường xuyên có sự biến động, việc tiếp tục duy trì khoản đầu tư tại EIB có thể gây ra các khó khăn cho HFIC trong việc quản lý hiệu quả vốn đầu tư, khó đảm bảo quyền lợi của HFIC trước các biến động chiến lược của EIB.

Vì vậy, việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại EIB giúp HFIC thu hồi nguồn vốn đã đầu tư, qua đó tạo nguồn lực để tái cơ cấu danh mục đầu tư và phân bổ vốn cho các hoạt động đầu tư khác phù hợp với định hướng và kế hoạch đầu tư của HFIC.

Theo phương án chuyển nhượng được HĐTV HFIC phê duyệt, mục đích chuyển nhượng vốn là để thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác theo Quyết định số 269/QĐ-HĐTV ngày 5/6/2026 của HĐTV.

HFIC bắt đầu mua cổ phần của Eximbank từ năm 2006 với giá trị vốn đầu tư ban đầu (theo mệnh giá cổ phần) là 12,15 tỷ đồng. Tại thời điểm lập phương án chuyển nhượng, HFIC sở hữu gần 8,5 triệu cổ phần EIB, tương ứng 0,45% vốn.

Ở chiều ngược lại, theo Danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của EIB (theo thông tin do cổ đông cung cấp cập nhật ngày 14/10/2026), Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC) nắm giữ 18,775 triệu cổ phiếu EIB, tương ứng 1,01% vốn ngân hàng. Ngoài ra, người liên quan của Viconship cũng đang sở hữu gần 1,25 triệu cổ phiếu EIB (0,07%).

Eximbank công bố cổ đông mới sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cùng ngày ngân hàng này tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần thứ 3 trong năm 2026.

Đại hội đã bầu bổ sung bà Phạm Thị Huyền Trang-Tổng Giám đốc Eximbank, vào HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Huyền Trang từng giữ cương vị Chủ tịch HĐQT Eximbank, tham gia công tác quản trị và định hướng triển khai Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 cùng lộ trình hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp của ngân hàng.

Ngày 24/7/2026, Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm bà Trang khỏi vị trí Thành viên độc lập HĐQT. Chỉ sau đó khoảng 1 tuần, ngày 1/8/2026, bà Phạm Thị Huyền Trang được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Eximbank thay ông Trần Tấn Lộc.

Ngoài vấn đề nhân sự, ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank cũng thông qua việc sửa đổi quy định tỷ lệ sởhữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank và nội dung có liên quan tại Điều lệ Eximbank.

Cụ thể, HĐQT đề xuất bãi bỏ quy định giới hạn trần tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 6% vốn điều lệ, tỷ lệ này sẽ được áp dụng theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng (Điều 63).