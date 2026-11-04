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Nha Trang: Khởi tố chủ hụi lập tài khoản MXH ảo, chiếm đoạt tiền của người dân

| | Tài chính - ngân hàng

Lợi dụng việc tổ chức hụi, một phụ nữ ở Nha Trang lập hàng loạt MXH ảo để hốt hụi, chiếm đoạt tiền trả nợ dù đã mất khả năng chi trả.

Nha Trang: Khởi tố chủ hụi lập tài khoản MXH ảo, chiếm đoạt tiền của người dân - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Minh Thư bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thư (39 tuổi, trú phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2025, Nguyễn Thị Minh Thư bắt đầu đứng ra tổ chức, quản lý nhiều dây hụi và thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm, đến tháng 1/2026, các dây hụi do Thư làm chủ đã hoàn toàn rơi vào tình trạng mất khả năng duy trì và chi trả.

Dù không còn khả năng tài chính, Thư vẫn tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới với chu kỳ ngắn hạn nhằm mục đích huy động vốn từ người tham gia mới để thu tiền trả các khoản nợ cá nhân.

Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Nguyễn Thị Minh Thư đã tạo và sử dụng hàng loạt tài khoản MXH ảo với nhiều biệt danh khác nhau như: "Nga Ngố", "Vườn Bia", "Vinh Lion", "Tú Nguyễn", "Khánh Hùng". Dưới các danh nghĩa giả này, Thư trực tiếp tham gia vào các dây hụi do chính mình quản lý và liên tục hốt hụi ngay từ những kỳ đầu tiên.

Sau khi lấy toàn bộ số tiền huy động được để chi tiêu và trả nợ riêng, đến ngày 9/2/2026, Thư tuyên bố vỡ hụi rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau quá trình thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thư.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến Nguyễn Thị Minh Thư khẩn trương liên hệ: Địa chỉ: Số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điều tra viên: Thiếu tá Trần Thị Hoài Phương (SĐT: 0905.234.289).

Các nạn nhân cần sớm đến làm việc để cung cấp thông tin, chứng cứ phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Thành Nhân

VTV Online

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