Chiến lược cải cách thuế 2026-2030

Mục tiêu của kế hoạch là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế của Việt Nam phù hợp với các tiêu chuẩn của hệ thống thuế tốt theo thông lệ quốc tế.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, bao gồm các sắc thuế, phí, lệ phí chủ yếu như: Thuế giá trị gia tăng; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; các khoản phí, lệ phí và thu khác thuộc Ngân sách Nhà nước (NSNN).

Ngoài ra, mục tiêu còn hướng đến năm 2030: tỷ lệ huy động vào NSNN đạt tối thiểu 18% GDP và phấn đấu đạt 20% GDP, trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt khoảng 14-15% GDP; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu NSNN phấn đấu đến năm 2030 khoảng 87-88%.

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế sẽ phải tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu NSNN theo hướng bao quát đầy đủ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới phát sinh từ kinh tế số, thương mại điện tử, giao dịch xuyên biên giới, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới; bảo đảm cơ cấu thu bền vững, tăng tỷ trọng thu nội địa và duy trì tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu.

Đồng thời, khai thác hiệu quả các khoản thu từ tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường; hạn chế lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và thu hẹp các chính sách miễn, giảm thuế không còn phù hợp nhằm bảo đảm tính trung lập, hiệu quả, minh bạch và công bằng của hệ thống thuế. Qua đó, góp phần huy động hợp lý nguồn lực cho NSNN, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy cạnh tranh và phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiếp tục theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng, đề xuất giải pháp cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng nhằm đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và doanh nghiệp, phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời tiếp tục theo dõi, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tiếp tục hướng dẫn, tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các chính sách hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Đồng thời theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để đánh giá tác động, tổng kết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đã áp dụng thời gian qua, làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc ban hành các giải pháp phù hợp khi cần thiết nhằm hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách chính sách thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; xây dựng lộ trình sửa đổi, bổ sung các luật thuế trọng tâm như: Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế tài nguyên, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các chính sách thuế liên quan đến đất theo hướng phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và yêu cầu cơ cấu lại NSNN.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi thuế theo hướng có chọn lọc, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên và các động lực tăng trưởng mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và phát triển bền vững; đồng thời rà soát, thu hẹp các ưu đãi dàn trải, kém hiệu quả để bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn lực và phù hợp với các cam kết quốc tế về thuế.

Kế thừa và phát huy các quy định đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn; đồng thời sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định còn bất cập, chồng chéo hoặc không còn phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và nâng cao tính ổn định, minh bạch của chính sách thuế...