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Một ngân hàng có lãi hoạt động dịch vụ gấp 4 lần Vietcombank, gần gấp đôi BIDV và MB

| | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng có lãi hoạt động dịch vụ gấp 4 lần Vietcombank, gần gấp đôi BIDV và MB

Thu nhập lãi vẫn là nguồn thu chính của hệ thống, nhưng mảng dịch vụ đang đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh của nhiều nhà băng.


Tổng hợp báo cáo tài chính quý 3/2026 của 27 ngân hàng cho thấy lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng đạt 79.159 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ, tương đương thêm khoảng 30.450 tỷ đồng. Riêng quý 3, lãi dịch vụ của nhóm đạt 29.912 tỷ đồng, tăng 77,2% so với quý 3/2025.

Nhờ vậy, lãi dịch vụ chiếm 12,6% tổng thu nhập hoạt động của 27 ngân hàng trong 9 tháng, cao hơn mức 9,2% của cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi vẫn là nguồn thu chính của hệ thống, nhưng mảng dịch vụ đang đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh của nhiều nhà băng.

Top 10 ngân hàng có lãi thuần dịch vụ cao nhất gồm: Techcombank, VPBank, Sacombank, VietinBank, LPBank, SHB, BIDV, MB, VIB, HDBank.

Trong đó, Techcombank tiếp tục dẫn đầu với 10.425 tỷ đồng, tăng 68,1%, theo sau là VPBank với 8.644 tỷ đồng, tăng 76,3%. Sacombank vươn lên vị trí thứ ba với 8.206 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng này đứng thứ mười.

So với cùng kỳ, SHB và VIB là hai gương mặt mới trong Top 10, còn TPBank và Vietcombank đứng ở vị trí thứ 11 và 12 dù lãi dịch vụ vẫn tăng lần lượt 21,3% và 3,9%.

Trong nhóm ngân hàng lớn, Techcombank nổi bật về quy mô và tỷ trọng thu từ dịch vụ. Lãi thuần dịch vụ 9 tháng của ngân hàng gấp khoảng 3,9 lần Vietcombank (2.707 tỷ đồng), gần gấp đôi BIDV (5.442 tỷ đồng) và MB (5.192 tỷ đồng), đồng thời gấp hơn 1,5 lần VietinBank (6.602 tỷ đồng). Mảng dịch vụ đóng góp 23,1% tổng thu nhập hoạt động của Techcombank, tăng từ 16,1% cùng kỳ, trong khi tỷ lệ này tại BIDV, VietinBank và MB chỉ quanh 8-9%, còn tại Vietcombank là 3,7%.

Kết quả này gắn với chiến lược đa dạng hóa nguồn thu mà Techcombank theo đuổi nhiều năm, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập lãi. Trong đó, thu hoạt động dịch vụ nhà băng này bao gồm nhiề mảng như thư tín dụng, dịch vụ thanh toán, bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng đầu tư,...

Ngoài Techcombank, một số ngân hàng tư nhân khác cũng có tỷ trọng dịch vụ cao. Tại LPBank, mảng này chiếm 31,2% tổng thu nhập hoạt động 9 tháng, từ mức 17% cùng kỳ. Tỷ lệ tại Sacombank tăng từ 9,5% lên 29,5%, tại VIB từ 8,6% lên 23,4% và tại SHB từ 8,3% lên 21,8%. 

Sacombank cũng là 1 trường hợp tăng trưởng đáng chú ý. Lãi thuần dịch vụ 9 tháng của ngân hàng đạt 8.206 tỷ đồng, tăng 253,7% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, con số này đạt 4.255 tỷ đồng, gấp 6,3 lần quý 3/2025. Bước nhảy bắt đầu từ quý 2, khi lãi dịch vụ lên 3.202 tỷ đồng từ mức khoảng 750 tỷ đồng mỗi quý trước đó.

Theo Chứng khoán Vietcap, thu nhập ngoài lãi 9 tháng của Sacombank đạt 10,3 nghìn tỷ đồng, tăng 238,1%. Tăng trưởng chủ yếu đến từ khoản mục "thu nhập phí khác", mà theo trao đổi của Vietcap với ngân hàng, gồm các khoản phí từ thỏa thuận hợp tác đối tác doanh nghiệp. Nguồn thu này giúp Sacombank bù đắp phần thu nhập lãi thuần giảm 17,8% xuống 17.517 tỷ đồng, qua đó đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng tăng 14,1% lên 27.794 tỷ đồng.


Minh Vy

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
ngân hàng

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