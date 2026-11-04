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Viện KSND Tối cao kêu gọi 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đầu thú

| | Tài chính - ngân hàng

Viện KSND Tối cao kêu gọi 5 cựu lãnh đạo ngân hàng SCB đầu thú

TPO - 5 bị can trong vụ án liên quan Ngân hàng SCB được Viện KSND Tối cao kêu gọi ra đầu thú, để thực hiện quyền bào chữa và hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 4/11, Viện KSND Tối cao phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn trong vụ án xảy ra tại Công ty BMC, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan ra đầu thú.

Các bị can gồm: Đinh Văn Thành (55 tuổi, cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB); Nguyễn Thị Thu Sương (52 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB); Chiêm Minh Dũng (53 tuổi, cựu Giám đốc SCB chi nhánh Cần Thơ); Nguyễn Lâm Anh Vũ (57 tuổi, cựu Phó Giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành) và Khổng Minh Thế (47 tuổi, cựu Phó Giám đốc Khối phê duyệt tín dụng SCB).

Viện KSND Tối cao cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 5 bị can trên về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Được biết, cả 5 bị can đều từng bị xét xử trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.

Bị can Đinh Văn Thành (nguyên Phó chủ tịch HĐQT SCB) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (nguyên Chủ tịch HĐQT SCB)

Theo bản án sơ thẩm ngày 11/4/2024, TAND TP HCM tuyên phạt Đinh Văn Thành 19 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Nguyễn Thị Thu Sương và Chiêm Minh Dũng mỗi người bị tuyên phạt 17 năm tù; Nguyễn Lâm Anh Vũ lĩnh 13 năm tù cùng về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".

Riêng Khổng Minh Thế bị tuyên phạt 6 năm tù tại phiên sơ thẩm. Đến tháng 12/2024, tòa phúc thẩm giảm hình phạt đối với bị cáo này xuống còn 5 năm tù.

Theo thông báo, Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng và Nguyễn Lâm Anh Vũ bị truy nã toàn quốc từ ngày 29/10/2023. Khổng Minh Thế bị truy nã theo quyết định ngày 31/3/2026.

Viện KSND Tối cao đề nghị các bị can đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất để đầu thú, được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, các bị can sẽ bị coi là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định.

Theo Hoàng An

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