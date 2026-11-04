Đã thành danh, vì sao họ vẫn chọn bắt đầu lại với nghề tư vấn bảo hiểm?

Đã có chỗ đứng riêng, bốn nữ doanh nhân và chuyên gia vẫn chọn bắt đầu lại với nghề tư vấn bảo hiểm tại AIA Việt Nam, nơi kinh nghiệm cũ được phát huy và giai đoạn chuyển nghề có người đồng hành.

Mỗi người một lý do để bắt đầu

Với người đã nhiều năm đi làm hay điều hành doanh nghiệp, rẽ sang nghề mới luôn đi kèm câu hỏi: kinh nghiệm và các mối quan hệ đã gây dựng sẽ được tiếp nối thế nào?

Sau 24 năm làm quan hệ nhà đầu tư tại một quỹ đầu tư tài chính quốc tế, chị Đỗ Lan Anh muốn tìm một hướng đi mới. Ở AIA Việt Nam, chị thấy một lộ trình đủ rõ ràng để dồn sức. Sau những tháng đầu, chị đã cùng cấp quản lý đặt mục tiêu trở thành quản lý, thay vì làm đến đâu tính đến đó.

Chị Phan Thị Hồng Ngọc, người từng sở hữu ba trường mầm non tại Biên Hòa, đến với nghề từ chính trải nghiệm của mình. Biến cố gia đình khiến chị thấm thía tầm quan trọng của một kế hoạch tài chính dự phòng cho các con, rồi bắt đầu tìm hiểu cơ hội tại AIA.

Chị Trần Nguyễn Thúy Phượng với hơn 20 năm gắn bó với nghề hoa tươi, nhà sáng lập thương hiệu Vương Quốc Hoa, tin AIA sau hơn một thập kỷ làm khách hàng, nhất là qua những lần bản thân và con cần chăm sóc y tế. Khi việc kinh doanh riêng đã ổn định, chị quyết định thử sức với sự nghiệp mới và nghiêm túc đầu tư cho việc học nghề.

Chị Nguyễn Huỳnh cũng đến với nghề sau khi thấy được giá trị của bảo hiểm với chính gia đình mình. Chị muốn chia sẻ điều đó với người xung quanh, nhưng chọn nhịp phát triển vừa với khả năng và giai đoạn sống hiện tại.

Kinh nghiệm cũ mở ra những cuộc trò chuyện mới

Bước sang lĩnh vực mới, các chị mang theo vốn sống, uy tín và các mối quan hệ vun đắp qua nhiều năm. Lợi thế ấy thể hiện ngay từ cách bắt chuyện và lắng nghe khách hàng.

Với chị Lan Anh, bước đầu tiên là dám mở lời. Gặp lại một đồng nghiệp cũ, chị không nói ngay về bảo hiểm mà hỏi ý kiến về thị trường đầu tư, rồi câu chuyện dần chuyển sang kế hoạch tài chính cho việc học của con. Từ nhu cầu thực tế đó, chị đề xuất giải pháp gồm hai hợp đồng, kết hợp quyền lợi bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Theo chị, sự chân thành, tinh tế và vốn sống giúp câu chuyện tư vấn diễn ra tự nhiên, để khách hàng chủ động lựa chọn.

Chị Hồng Ngọc cũng tận dụng kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp. Được giới thiệu với một chủ trường mầm non mới khởi nghiệp, chị chia sẻ kinh nghiệm mở trường, cùng tính toán những bước đi ban đầu rồi mới nói đến bảo hiểm. Những việc từng trực tiếp làm trở thành điểm chung giúp hai người dễ hiểu nhau, còn uy tín nhiều năm khiến khách hàng sẵn lòng lắng nghe chị ở lĩnh vực mới.

Chị Huỳnh mang theo kinh nghiệm làm việc với đối tác quốc tế và hiểu rõ yêu cầu về tính chuyên nghiệp trong dịch vụ. Từ các mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, chị thấy cơ hội tìm hiểu nhu cầu bảo hiểm của doanh nghiệp và người lao động, nhưng xác định mình cần học thêm, nắm chắc sản phẩm trước khi đi theo hướng này.

Có kinh nghiệm vẫn phải học nghề

Vốn sống và các mối quan hệ giúp mở đầu câu chuyện, nhưng để tư vấn đúng nhu cầu và theo sát khách hàng, người mới vào nghề vẫn cần kiến thức chuyên môn, phương pháp làm việc và người đồng hành. Đây cũng là giai đoạn quyết định họ có ở lại với nghề hay không.

Như nhiều người chuyển nghề, chị Hồng Ngọc cũng cần thời gian để làm chủ khối lượng kiến thức chuyên môn mới. Theo chị, khoản hỗ trợ tài chính từ chương trình Exchange Pro góp phần giảm áp lực trong giai đoạn đầu, còn các yêu cầu như sinh hoạt buổi sáng hay gặp gỡ khách hàng là cần thiết với người đã quyết định làm toàn thời gian. Được cấp quản lý đồng hành định hướng mục tiêu, rèn kỹ năng và hỗ trợ khi tư vấn, chị dần tìm ra cách làm của riêng mình. Chưa đầy một năm sau khi gia nhập, chị đã lên vị trí quản lý.

Chị Thúy Phượng cũng cam kết làm toàn thời gian khi tham gia Exchange Pro, để có đủ thời gian học nghề đến nơi đến chốn. Chị xem những quy định như điểm danh hay sinh hoạt buổi sáng là sự chỉ dẫn giúp người mới nhanh hòa nhập. Lượng kiến thức lớn trong thời gian ngắn vẫn là thử thách, nhưng các khóa đào tạo và sự hỗ trợ của cấp quản lý giúp chị biết mình cần đi theo hướng nào.

Còn với chị Lan Anh, sau hai hợp đồng đầu tiên, câu hỏi đặt ra là làm sao duy trì kết quả lâu dài. Chị lập danh sách khách hàng tiềm năng, tiếp cận từng người với sự hỗ trợ chuyên môn của cấp quản lý.

Học thêm để đồng hành đường dài

Vượt qua những bỡ ngỡ mới chỉ là bước khởi đầu. Để đi đường dài, người tư vấn phải liên tục học hỏi và thích ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bên cạnh các chương trình đào tạo, AIA Elite Advisors Club (EAC) - cộng đồng quy tụ những chuyên viên tư vấn ưu tú được lựa chọn nhằm đồng hành cùng phân khúc khách hàng Elite tại Việt Nam, mở thêm cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực phục vụ khách hàng theo hướng toàn diện và chuyên biệt hơn.

Chị Lan Anh đánh giá cao những hội thảo chuyên sâu về chăm sóc khách hàng và cơ hội trao đổi với các chuyên gia. Với chị Hồng Ngọc, sự hỗ trợ của đội ngũ khi tư vấn và xử lý những hồ sơ phức tạp giúp chị thêm tự tin.

Ở vai trò khách hàng của AIA, chị Nguyễn Huỳnh cho biết buổi trao đổi với luật sư đối tác đã giúp chị giải đáp những băn khoăn về quyền của người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trong hoàn cảnh riêng của gia đình. Chị muốn trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ trước khi giới thiệu với người khác, bởi theo chị, sự tin tưởng cần bắt đầu từ những điều mình thực sự hiểu rõ.

Tinh thần học hỏi ấy tiếp nối tại AIA Elite Summit 2026, diễn ra ngày 24/10 tại TP.HCM với chủ đề Legacy & Longevity. Qua những trao đổi về hoạch định di sản và khoa học trường thọ, người tư vấn có thêm góc nhìn về các mối quan tâm dài hạn của khách hàng, từ gìn giữ, chuyển giao tài sản đến chủ động chăm sóc sức khỏe.

Theo chị Trần Liên Phương, Chủ tịch EAC, người chuyển nghề mang theo nhiều giá trị tích lũy từ hành trình trước đó. Điều quan trọng là tạo được môi trường để những giá trị ấy tiếp tục phát huy.

Với bốn người phụ nữ trong câu chuyện, bắt đầu một nghề mới không có nghĩa là bỏ lại những gì đã gây dựng. Kinh nghiệm, uy tín và các mối quan hệ vẫn là hành trang quý giá, nhưng để đi xa hơn, họ chọn tiếp tục học hỏi và làm mới bản thân. Lựa chọn ấy cần sự can đảm. Đó cũng là cách để những giá trị từng gây dựng tiếp tục mang lại ý nghĩa cho người khác.