Tất cả 46/46 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, làn sóng giảm lãi suất cho vay lan rộng

Cuối tháng 10, Công ty cổ phần Tôn Thép Việt Pháp nhận được thông báo giảm lãi suất khoảng 1,5% từ một số ngân hàng. "Lãi suất hiện nay cho khoản vay của chúng tôi là khoảng 6,1%/năm, gần bằng với mặt bằng lãi suất năm 2025. Điều đó giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí lãi vay được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng", bà Phạm Thị Hải, Giám đốc Tài chính công ty cho biết.

Khoản tiết giảm này đến từ đợt điều chỉnh lãi suất trên diện rộng của hệ thống ngân hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến nay toàn bộ 46/46 ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,5-0,7%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tạo cơ sở để hạ lãi suất cho vay. Giai đoạn cuối tháng 10/2026, lãi suất tiền gửi phát sinh mới bình quân giảm khoảng 0,4%/năm và lãi suất cho vay phát sinh mới giảm khoảng 0,2-0,5%/năm so với giữa tháng. Hơn 20 ngân hàng đã công bố chương trình tín dụng ưu đãi với mức giảm 1,5-2%/năm.

Vietcombank giảm tới 3%/năm cho lĩnh vực thiết yếu

"Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ và NHNN có chỉ đạo, Vietcombank đã triển khai các chương trình giảm lãi suất cho người dân, doanh nghiệp", ông Bạch Thành Long, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, cho biết. Từ ngày 20/10/2026, ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất huy động 0,5% để tạo nền tảng hạ lãi suất cho vay, đồng thời triển khai chương trình tín dụng thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các lĩnh vực ưu tiên từ ngày 19/10 đến hết năm 2026, với mức giảm 1,5-2%/năm.

"Đặc biệt, có những lĩnh vực chúng tôi giảm lãi suất 3%/năm, như thương mại tiêu dùng, thương mại xăng dầu. Chúng tôi đang dành các chính sách ưu đãi nhất cho các đối tượng này để đảm bảo chi phí sinh hoạt của người dân ở mức thấp, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay", ông Long nói.

Theo lãnh đạo Vietcombank, đến nay gần 17.000 doanh nghiệp, cá nhân và hộ kinh doanh đã được thụ hưởng chính sách này với dư nợ giải ngân ước khoảng 100.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 3.000 doanh nghiệp và gần 14.000 cá nhân, hộ kinh doanh. Song song, ngân hàng vẫn tiếp tục các chương trình ưu đãi khác như cho vay nhà ở xã hội, cho vay thanh niên trẻ mua nhà và tín dụng xanh.

Agribank giảm lãi cho khoảng 200.000 tỷ đồng dư nợ cũ

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank, cho biết ngay từ đầu năm 2026, thực hiện Chỉ thị 01 của Thống đốc NHNN, ngân hàng đã ổn định lãi suất huy động, tiết giảm chi phí và chia sẻ lợi ích để hạ lãi suất cho vay. Agribank hiện có 24 chương trình tín dụng ưu đãi quy mô 600.000 tỷ đồng, dư nợ khoảng 300.000 tỷ đồng, với lãi suất thấp hơn 2-2,5% so với mức cho vay thông thường.

"Từ tháng 10/2026, Agribank đã triển khai ngay việc giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu và dư nợ cho vay mới, đảm bảo việc giảm lãi suất là giảm thực chất và đưa lại lợi ích trực tiếp đến khách hàng", bà Bình nói. Đến ngày 31/10/2026, khoảng 200.000 tỷ đồng dư nợ cũ đã được giảm lãi suất, có khoản giảm tới 2,5% tùy đối tượng khách hàng và mục đích sử dụng vốn. Ngoài ra, hơn 100.000 tỷ đồng dư nợ cho vay mới vào sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên được áp dụng lãi suất ưu đãi giảm 2-2,5%/năm.

Để chính sách đến được khách hàng, Agribank yêu cầu toàn bộ chi nhánh và giám đốc chi nhánh nghiêm túc triển khai, đồng thời giao các đơn vị tại trụ sở chính kiểm tra, giám sát và kỷ luật chi nhánh không tuân thủ. Ngân hàng cũng đang ưu tiên ứng dụng công nghệ vào thẩm định, phê duyệt và giám sát mục đích sử dụng vốn vay để rút ngắn thời gian cấp tín dụng.

MB: Đến kỳ điều chỉnh, khách hàng tự được giảm lãi

Tại MB, ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc, cho biết ngân hàng đã chủ động giảm lãi suất cho cá nhân, doanh nghiệp thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, áp dụng cho cả khoản vay cũ và mới. "Đối với các khoản vay cũ, đến kỳ điều chỉnh lãi suất, ngân hàng sẽ chủ động giảm lãi suất cho khách hàng mà không cần các thủ tục hành chính", ông Minh nói.

Theo ông Minh, đến cuối tháng 10/2026, lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân của MB sau khi giảm ở mức 8-9%/năm, lãi suất trung hạn ở mức 9-10%/năm. Mức giảm bình quân từ 1,5-2% cho cả khoản vay cũ và mới.

Doanh nghiệp đón tin vui giảm lãi suất

Nhiều doanh nghiệp cho biết đã bắt đầu được giảm lãi suất thực chất. Công ty cổ phần Tập đoàn Austdoor cho hay đã nhận công văn từ các ngân hàng thông báo giảm lãi suất 0,5-1,5% tùy khoản vay. "Việc này có ý nghĩa rất lớn với doanh nghiệp. Cuối năm cũng là giai đoạn hoàn tất các công trình xây dựng nên công ty cần rất nhiều vốn, phải xoay vòng vốn nhanh để xử lý nguồn nguyên liệu đầu vào và chuẩn bị nguồn lực tái đầu tư cho năm mới", bà Trần Phương Linh, Trưởng ban Tài chính Austdoor nói.

Theo bà Linh, mỗi tháng Austdoor cần khoảng 300-400 tỷ đồng vốn xoay vòng, vào cao điểm cuối năm tăng lên khoảng 500-600 tỷ đồng. Đợt giảm lãi suất giúp doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. "Việc giảm lãi suất tác động rất tích cực, giúp doanh nghiệp ổn định được chi phí vốn đầu vào, làm tiền đề cho việc cố định giá bán đầu ra, và khách hàng, người dân cũng được hưởng lợi". Năm 2026, Austdoor đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 35% và dự kiến duy trì mức tương tự hoặc cao hơn trong năm 2027 nếu lãi suất tiếp tục giảm hoặc giữ nguyên như hiện nay.

Về phía cơ quan quản lý, NHNN khẳng địnhsẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất và có biện pháp xử lý đối với tổ chức không chấp hành chỉ đạo. Đồng thời, NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho các ngân hàng, điều hành tỷ giá linh hoạt và hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, góp phần giảm chi phí vốn cho nền kinh tế.