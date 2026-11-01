Thạc sĩ Toán - Tin đi bán rau củ, thịt cá, mỗi ngày thu về trăm tỷ

Từ những cửa hàng chuyên bán rau củ, thịt cá và hàng tiêu dùng thiết yếu, Bách Hóa Xanh đã phát triển thành chuỗi bán lẻ thực phẩm với hàng nghìn điểm bán trên toàn quốc, mang về doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm cho Thế Giới Di Động (MWG).

Ít ai ngờ rằng, người đang trực tiếp điều hành chuỗi bán lẻ này lại không xuất thân từ lĩnh vực kinh doanh thực phẩm hay được đào tạo chuyên sâu về quản trị bán lẻ, mà là một thạc sĩ Toán – Tin, từng có nhiều năm gắn bó với công việc công nghệ thông tin.

Đó là ông Phạm Văn Trọng, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại Bách Hóa Xanh, đồng thời là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG).

Trước khi trở thành người đứng đầu chuỗi bán rau củ, thịt cá, ông Trọng từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Công nghệ thông tin tại MWG, tham gia xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp và có thời gian điều hành một dự án thương mại điện tử không đạt kỳ vọng. Phải đến năm 2019, ông mới chính thức chuyển sang lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Từ thạc sĩ Toán – Tin đến CEO chuỗi bán rau củ, thịt cá

Ông Trọng sinh năm 1979, có trình độ Thạc sĩ Toán – Tin tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Năm 2004, ông Trọng gia nhập MWG với vị trí Trưởng phòng Công nghệ thông tin, thời điểm doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Tài cùng các cộng sự sáng lập mới bắt đầu phát triển hệ thống bán lẻ điện thoại.

Trong những năm tiếp theo, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, trong đó có Giám đốc Khối Công nghệ thông tin của tập đoàn.

Được biết, trong thời gian này, chính ông Trọng là người đứng sau hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) quan trọng của Thế Giới Di Động. Hệ thống này giúp quản lý, nắm bắt những yếu tố cơ bản như doanh thu, hàng tồn kho, lợi nhuận, xuất hóa đơn,... mà lãnh đạo doanh nghiệp không cần đi đến cơ sở kinh doanh mà vẫn nắm được thông tin. Giải pháp khi áp dụng hệ thống ERP này bao gồm các chức năng quản lý bán hàng, hàng hóa, kiểm soát thông tin khách hàng, tài chính kế toán, nhân sự tiền lương, văn phòng điện tử, mua hàng, kho hàng, bảo hành,…

Sau giai đoạn này, ông Trọng tiếp tục đảm nhận các trọng trách khác trong hệ sinh thái MWG. Năm 2019, ông được điều chuyển sang Bách Hóa Xanh, giữ vị trí Giám đốc Khối Vận hành, phụ trách kết nối hoạt động giữa bộ phận thu mua và hệ thống cửa hàng.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của vị thạc sĩ Toán – Tin diễn ra vào tháng 4/2023, khi Chủ tịch MWG Nguyễn Đức Tài quyết định giao ông Trọng đảm nhiệm vai trò điều hành Bách Hóa Xanh.

Theo Chủ tịch MWG, ông Trọng đóng vai trò kết nối quan trọng giữa đội ngũ thu mua và bộ phận bán hàng, đồng thời có khả năng nhìn nhận hoạt động vận hành trên toàn hệ thống. Đặc biệt, khi được giao trọng trách mới, ông Trọng gây chú ý với cam kết không nhận lương cho đến khi Bách Hóa Xanh hoạt động hiệu quả.

Thời điểm đó, Bách Hóa Xanh vừa trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh, đóng cửa hàng trăm điểm bán nhằm tối ưu mạng lưới, cải thiện doanh thu trên từng cửa hàng và kiểm soát chi phí.

Trên cương vị mới, ông Trọng xác định những ưu tiên gồm tập trung vào trải nghiệm khách hàng, đẩy mạnh ngành hàng thực phẩm tươi sống, hoàn thiện chuỗi cung ứng và phát triển kênh bán hàng trực tuyến.

Đến năm 2025, sau hơn hai thập kỷ gắn bó với tập đoàn, ông Trọng tiếp tục được bầu vào HĐQT MWG, đồng thời duy trì vai trò Tổng Giám đốc Bách Hóa Xanh.

Đáng chú ý, bên cạnh vai trò điều hành, ông Trọng còn nắm giữ lượng cổ phiếu MWG có giá trị lớn. Theo báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2026, ông Phạm Văn Trọng sở hữu 2.627.204 cổ phiếu MWG, tương đương 0,179% vốn điều lệ tập đoàn. Tạm tính theo thị giá 74.500 đồng/cp kết phiên giao dịch ngày 4/11/2026, số cổ phiếu này có giá trị khoảng 200 tỷ đồng.

Điều hành chuỗi hàng nghìn cửa hàng, doanh thu gần 46.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Bách Hóa Xanh được MWG phát triển từ cuối năm 2015, tập trung kinh doanh thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt, cá, trái cây và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Từ những cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, chuỗi dần mở rộng mạng lưới tại nhiều tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, quá trình phát triển không hoàn toàn thuận lợi.

Trong năm 2022, Bách Hóa Xanh thực hiện cuộc tái cấu trúc lớn, đóng cửa hàng trăm điểm bán hoạt động kém hiệu quả, sắp xếp lại hệ thống cung ứng và thay đổi phương thức vận hành. Đến cuối năm 2022, mạng lưới Bách Hóa Xanh thu hẹp còn 1.728 cửa hàng, giảm đáng kể so với giai đoạn mở rộng trước đó.

Khi ông Phạm Văn Trọng tiếp quản vai trò điều hành vào tháng 4/2023, nhiệm vụ trọng tâm của chuỗi không còn là mở rộng số lượng cửa hàng bằng mọi giá, mà chuyển sang nâng cao hiệu quả kinh doanh, cải thiện doanh thu và hướng tới lợi nhuận.

Sau giai đoạn tái cấu trúc, kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh dần cải thiện. Năm 2024, chuỗi bắt đầu ghi nhận lợi nhuận, đánh dấu bước chuyển sau nhiều năm phải bù lỗ.

Đến năm 2025, Bách Hóa Xanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với doanh thu gần 46.900 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Bình quân mỗi ngày, hệ thống bán lẻ thực phẩm này mang về hơn 128 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, chuỗi tiếp tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới cửa hàng, đặc biệt tại các địa phương ngoài thị trường truyền thống phía Nam.

Theo cập nhật trên website bachhoaxanh.com, tính đến ngày 4/11, hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh có tổng cộng 4.334 cửa hàng, tăng hơn 1.700 điểm bán so với đầu năm 2026. Con số này vượt xa kế hoạch (mở thêm 1.500 cửa hàng) mà ban lãnh đạo CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) đề ra cho chuỗi hồi đầu năm dù vẫn còn 2 tháng phía trước.

Tốc độ mở rộng hệ thống của Bách Hóa Xanh tăng đột biến trong những tháng gần đây với cao điểm những ngày có thêm cả chục cửa hàng mới. Hoạt động dẹp chợ cóc, chợ tạm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM… đang mở ra cơ hội để các hệ thống bán lẻ hiện đại gia tăng thị phần.

Cùng với việc mở rộng mạng lưới, doanh thu chuỗi bán lẻ thực phẩm tiếp tục tăng trưởng mạnh. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi ngày, chuỗi mang về khoảng 168 tỷ đồng.

Tính riêng quý 3, doanh thu Bách Hóa Xanh ước đạt khoảng 17.600 tỷ đồng, tăng đáng kể so với các quý trước đó. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hai nhóm ngành hàng chính là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Đáng chú ý, nhóm cửa hàng được mở mới trong năm 2026 đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ở cấp độ cửa hàng, sau khi tính cả chi phí khấu hao và kho vận. Đây là tín hiệu cho thấy hiệu quả vận hành của các điểm bán mới đang được cải thiện trong quá trình mở rộng hệ thống.

Năm 2026, chuỗi đặt mục tiêu đạt khoảng 55.500 tỷ đồng doanh thu và 1.800 tỷ đồng lợi nhuận. Ban lãnh đạo MWG cho rằng Bách Hóa Xanh nhiều khả năng sẽ hoàn thành sớm mục tiêu này. Xa hơn, Bách Hóa Xanh hướng đến mục tiêu xoa sạch lỗ luỹ kế (khoảng 7.000 tỷ đồng tính đến cuối 2025).