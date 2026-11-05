Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng sáng 5/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Cập nhật đầu phiên sáng 5/11, giá vàng trong nước tạm thời giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên trước. Vàng nhẫn được các thương hiệu khảo sát niêm yết trong khoảng 136,5-140,8 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC phổ biến ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng; PNJ ở 136,6-140,6 triệu đồng/lượng; DOJI ở 136,5-140,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 136,8 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 136,5 triệu đồng/lượng tại SJC và DOJI, chênh 300.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải có mức cao nhất 140,8 triệu đồng/lượng, trong khi SJC và DOJI thấp nhất ở 140,5 triệu đồng/lượng, chênh 300.000 đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 139,4-142,4 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào ở mức 136,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 136,5 140,5 139,4 142,4 PNJ 136,6 140,6 139,4 142,4 DOJI 136,5 140,5 139,4 142,4 Bảo Tín Minh Châu 136,8 140,8 136,8 142,4 Bảo Tín Mạnh Hải 136,8 140,8 139,4 142,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đầu phiên sáng ở mức 4.069 USD/ounce, tăng 0,22% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng 3,4% trong phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới tăng mạnh được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo Hamad Hussain, nhà kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ dường như đã thúc đẩy giá vàng đi lên, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ.

Đồng USD giảm mạnh trong phiên thứ Tư khi thị trường đánh giá kết quả bầu cử và những tác động tiềm tàng đối với chính sách kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cân nhắc khả năng các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) được siết chặt hơn và ảnh hưởng của những thay đổi này đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời đạt được những chiến thắng tại các khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều thế hệ. Kết quả này phản ánh làn sóng phản đối mạnh mẽ của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến của đồng USD và những lo ngại về triển vọng tài chính Mỹ đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – tài sản thường được xem là kênh trú ẩn trước các rủi ro kinh tế và tài chính. Trong ngắn hạn, thị trường cũng sẽ tập trung vào các dữ liệu việc làm của Mỹ để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá vàng.