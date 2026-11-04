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Tối 4/11, giá vàng tăng mạnh sau kết quả bầu cử tại Mỹ

| | Tài chính - ngân hàng

Tối 4/11, giá vàng tăng mạnh sau kết quả bầu cử tại Mỹ

Giá vàng thế giới tăng gần 3% trong phiên 4/11, lên trên 4.040 USD/ounce, khi đồng USD suy yếu sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Những lo ngại về triển vọng tài khóa cùng kỳ vọng từ dữ liệu việc làm Mỹ đang trở thành các yếu tố được thị trường theo dõi để đánh giá xu hướng lãi suất của Fed.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên giao dịch tối ngày thứ Tư (4/11). Cụ thể, giá vàng giao ngay ghi nhận nhận lúc 22h (giờ Việt Nam) tăng 2,7% so với mức đóng cửa gần nhất, lên 4.036 USD/ounce. Kim loại quý này cũng đang hướng tới mức tăng theo ngày mạnh nhất kể từ 19/8.

Tối 4/11, giá vàng tăng mạnh sau kết quả bầu cử tại Mỹ - Ảnh 1.

Giá vàng thế giới tăng mạnh được hỗ trợ bởi đà suy yếu của đồng USD sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi các dữ liệu việc làm của Mỹ trong tuần này để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo Hamad Hussain, nhà kinh tế cấp cao phụ trách lĩnh vực khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ dường như đã thúc đẩy giá vàng đi lên, trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng lo ngại về triển vọng tài khóa của Mỹ.

Đồng USD giảm mạnh trong phiên thứ Tư khi thị trường đánh giá kết quả bầu cử và những tác động tiềm tàng đối với chính sách kinh tế Mỹ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng cân nhắc khả năng các quy định về trí tuệ nhân tạo (AI) được siết chặt hơn và ảnh hưởng của những thay đổi này đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện, đồng thời đạt được những chiến thắng tại các khu vực vốn là thành trì của đảng Cộng hòa trong nhiều thế hệ. Kết quả này phản ánh làn sóng phản đối mạnh mẽ của cử tri đối với Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến của đồng USD và những lo ngại về triển vọng tài chính Mỹ đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – tài sản thường được xem là kênh trú ẩn trước các rủi ro kinh tế và tài chính. Trong ngắn hạn, thị trường cũng sẽ tập trung vào các dữ liệu việc làm của Mỹ để đánh giá khả năng điều chỉnh lãi suất của Fed, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng giá vàng.

Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 4/11 tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt tăng

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

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