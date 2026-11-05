ACB ra mắt thẻ tín dụng dành cho hộ kinh doanh, miễn lãi đến 55 ngày và hoàn tiền đến 10%

Chủ động nguồn vốn ngắn hạn, giảm áp lực dòng tiền mùa cao điểm

Những tháng cuối năm thường là giai đoạn nhiều khách hàng kinh doanh đẩy mạnh nhập hàng, mở rộng hoạt động bán hàng và chuẩn bị nguồn lực cho mùa bán hàng cao điểm. Cơ hội gia tăng doanh thu cũng đi kèm áp lực tài chính khi các khoản chi cho hàng hóa, vận chuyển, phần mềm quản lý hay vận hành cửa hàng sẽ phát sinh trước thời điểm thu hồi tiền bán hàng. Với nhóm khách hàng này, nhu cầu tài chính không đơn thuần là có thêm một phương tiện thanh toán mà còn là khả năng chủ động nguồn vốn ngắn hạn, phân bổ thời điểm thanh toán hợp lý và kiểm soát các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh.

Xuất phát từ những điểm đặc thù đó, thẻ tín dụng ACB Visa Business được phát triển dành riêng cho chủ hộ và cá nhân kinh doanh. Sản phẩm hướng đến việc bổ sung nguồn tín dụng linh hoạt, giúp khách hàng chủ động hơn trong các khoản thanh toán, cân đối dòng tiền giữa thời điểm phát sinh chi phí và thu hồi doanh thu, đặc biệt trong những giai đoạn nhu cầu vốn lưu động gia tăng

Với hạn mức tín dụng được phê duyệt trước, khách hàng đáp ứng điều kiện có thể mở thẻ trực tuyến trên ACB ONE mà không cần bổ sung chứng từ chứng minh thu nhập, giúp tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa thủ tục tiếp cận nguồn vốn. Đáng chú ý, thẻ có thời gian miễn lãi lên đến 55 ngày, giúp khách hàng linh hoạt sắp xếp thời điểm thanh toán theo chu kỳ kinh doanh. Qua đó, khách hàng vừa có thêm nguồn tài chính chủ động để trang trải chi phí vận hành mà không phải dùng ngay nguồn vốn tự có.

Khi phát sinh nhu cầu tiền mặt, chủ thẻ dễ dàng rút tiền mặt miễn phí tại ATM hoặc quầy giao dịch trong hệ thống ACB; đồng thời được ưu đãi hoàn lãi phát sinh, tối đa 500.000 đồng/ kỳ sao kê đầu tiên. Các quyền lợi này góp phần mở rộng lựa chọn tiếp cận nguồn vốn ngắn hạn, hỗ trợ khách hàng kinh doanh chủ động xử lý nhu cầu thanh toán và duy trì hoạt động liên tục.

Song song với nhu cầu vốn lưu động, việc kiểm soát các khoản chi thường xuyên cũng là bài toán "áp lực thường trực" của khách hàng. Theo đó, thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho kinh doanh mang đến chương trình hoàn tiền lên đến 10% cho các giao dịch chi tiêu phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm thanh toán hóa đơn, phần mềm và vận chuyển. Ngoài ra, chủ thẻ có thể chuyển đổi các giao dịch đủ điều kiện sang hình thức trả góp với mức phí từ 1,74% cho kỳ hạn 3 tháng, giúp phân bổ khoản thanh toán qua nhiều kỳ và giảm áp lực chi trả trong một kỳ.

Khi chi phí đến trước doanh thu: Chủ hộ kinh doanh xoay sở ra sao?

Vào mùa cao điểm cận Tết, các cửa hàng tạp hóa thường phải tăng lượng hàng nhập trước khi thu hồi doanh thu. Với hạn mức tín dụng được cấp, chủ cửa hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng ACB Visa Business để thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ, tận dụng thời gian miễn lãi theo quy định, qua đó giảm áp lực lên vốn tự có và duy trì dòng tiền kinh doanh. Với các shop kinh doanh trực tuyến, áp lực lại đến từ những khoản chi vận hành liên tục như vận chuyển, phần mềm bán hàng hay vật tư đóng gói. Việc thanh toán qua thẻ không chỉ giúp tập trung quản lý chi phí mà còn mang lại lợi ích hoàn tiền từ các giao dịch đủ điều kiện. Bên cạnh đó, việc tách biệt chi tiêu kinh doanh và cá nhân thông qua sao kê thẻ giúp chủ cửa hàng dễ dàng đối soát, kiểm soát ngân sách và hoạch định nhu cầu vốn cho từng chu kỳ kinh doanh.

Tiếp nối việc ra mắt thẻ ACB Visa Business dành cho khách hàng doanh nghiệp từ tháng 7/2020, ACB tiếp tục bổ sung thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho chủ hộ và cá nhân kinh doanh. Đây là bước tiếp theo trong quá trình hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp tài chính của ngân hàng, hướng đến đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn theo chu kỳ kinh doanh, giúp khách hàng linh hoạt hơn trong các quyết định tài chính và chủ động trước những cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khách hàng có thể kiểm tra hạn mức được phê duyệt trước và đăng ký mở thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho kinh doanh trên ứng dụng ACB ONE, hoặc liên hệ chi nhánh, phòng giao dịch ACB gần nhất để được tư vấn.