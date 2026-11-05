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Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay 5/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999, vàng nhẫn và vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cùng các thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 4 số 9, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, chứa đến 99,99% là vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.

Do chứa gần như hoàn toàn vàng nguyên chất nên vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, rất mềm, dễ uốn, dễ trầy xước và khó gắn đá hay đánh bóng tinh xảo như các loại vàng tây.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h15 sáng 5/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,68 - 14,08 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,48 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h15 ngày 5/11/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

12.190.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.480.000

13.980.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.460.000

13.960.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

12.170.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 sáng 5/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.680.000

14.080.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.480.000

13.980.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.940.000

14.240.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.660.000

14.060.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.900.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.780.000

14.240.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.780.000

14.080.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.780.000

14.080.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan/ VTC News

VTC News

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