Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 5/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999, vàng nhẫn và vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cùng các thương hiệu lớn trên thị trường.
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Vàng 9999 (hay còn gọi là vàng 4 số 9, vàng ta, vàng ròng) là loại vàng có độ tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, chứa đến 99,99% là vàng nguyên chất và chỉ có 0,01% tạp chất.
Do chứa gần như hoàn toàn vàng nguyên chất nên vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, rất mềm, dễ uốn, dễ trầy xước và khó gắn đá hay đánh bóng tinh xảo như các loại vàng tây.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 5/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h15 sáng 5/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 niêm yết ở mức 13,68 - 14,08 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,48 - 13,98 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 130.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h15 ngày 5/11/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
12.190.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
13.480.000
|
13.980.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
13.460.000
|
13.960.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
12.170.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h15 sáng 5/11/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.680.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.480.000
|
13.980.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.940.000
|
14.240.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.940.000
|
14.240.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.940.000
|
14.240.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.660.000
|
14.060.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.450.000
|
13.900.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.780.000
|
14.240.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.780.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.780.000
|
14.080.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News