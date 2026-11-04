1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 giá bao nhiêu?

Vàng nhẫn tròn 9999 là sản phẩm được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất đạt 99,99%, còn được gọi vàng 24K hay vàng ta. Khác với nhẫn trang sức thường được thiết kế cầu kỳ, vàng nhẫn tròn 9999 có kiểu dáng tối giản, chủ yếu dạng tròn khép kín với bề mặt nhẵn, không gắn đá hay họa tiết trang trí.

Sản phẩm thường được sản xuất với các trọng lượng phổ biến như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ.

Với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng nhẫn 9999 có sắc vàng ánh kim đặc trưng, khá mềm. Vì vậy, sản phẩm dễ xuất hiện vết xước, móp méo hoặc thay đổi hình dạng nếu bị va đập hay tác động lực lớn.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 9h sáng nay (4/11/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 13,55 - 13,95 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu lúc 9h ngày 4/11/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 12.170.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 13.350.000 13.850.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 13.330.000 13.830.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 12.150.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h ngày 4/11/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.350.000 13.850.000 đồng/chỉ SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.820.000 14.120.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.430.000 13.830.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.820.000 14.120.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.550.000 13.950.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.820.000 14.120.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.520.000 13.920.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.310.000 13.760.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 13.660.000 14.120.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.660.000 13.960.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.660.000 13.960.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.