1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 giá bao nhiêu?
Cập nhật mới nhất giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 4/11/2026.
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Vàng nhẫn tròn 9999 là sản phẩm được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất đạt 99,99%, còn được gọi vàng 24K hay vàng ta. Khác với nhẫn trang sức thường được thiết kế cầu kỳ, vàng nhẫn tròn 9999 có kiểu dáng tối giản, chủ yếu dạng tròn khép kín với bề mặt nhẵn, không gắn đá hay họa tiết trang trí.
Sản phẩm thường được sản xuất với các trọng lượng phổ biến như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ.
Với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng nhẫn 9999 có sắc vàng ánh kim đặc trưng, khá mềm. Vì vậy, sản phẩm dễ xuất hiện vết xước, móp méo hoặc thay đổi hình dạng nếu bị va đập hay tác động lực lớn.
Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Lúc 9h sáng nay (4/11/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 13,55 - 13,95 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu lúc 9h ngày 4/11/2026
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
12.170.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99
|
13.350.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
13.330.000
|
13.830.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
12.150.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h ngày 4/11/2026:
|
Thương hiệu
|
Sản phẩm
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Bảo Tín Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9
|
13.350.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.820.000
|
14.120.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.430.000
|
13.830.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.820.000
|
14.120.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.550.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.820.000
|
14.120.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.520.000
|
13.920.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.310.000
|
13.760.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.660.000
|
14.120.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.660.000
|
13.960.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.660.000
|
13.960.000
|
đồng/chỉ
Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News