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1 chỉ vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 giá bao nhiêu?

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Cập nhật mới nhất giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 4/11/2026.

Vàng nhẫn tròn 9999 là sản phẩm được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất đạt 99,99%, còn được gọi vàng 24K hay vàng ta. Khác với nhẫn trang sức thường được thiết kế cầu kỳ, vàng nhẫn tròn 9999 có kiểu dáng tối giản, chủ yếu dạng tròn khép kín với bề mặt nhẵn, không gắn đá hay họa tiết trang trí.

Sản phẩm thường được sản xuất với các trọng lượng phổ biến như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ.

Với tỷ lệ vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng nhẫn 9999 có sắc vàng ánh kim đặc trưng, khá mềm. Vì vậy, sản phẩm dễ xuất hiện vết xước, móp méo hoặc thay đổi hình dạng nếu bị va đập hay tác động lực lớn.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 4/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 9h sáng nay (4/11/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 13,55 - 13,95 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua.

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu lúc 9h ngày 4/11/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

12.170.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

13.330.000

13.830.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

12.150.000

Liên hệ

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 9h ngày 4/11/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.430.000

13.830.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.550.000

13.950.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.820.000

14.120.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.520.000

13.920.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.310.000

13.760.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.660.000

14.120.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.660.000

13.960.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.660.000

13.960.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Theo Hoàng Lan

VTC News

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