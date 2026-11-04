Lời khuyên cho người có sổ tiết kiệm sắp đáo hạn

Với việc gửi tiết kiệm, không ít người có thói quen đến ngày đáo hạn là gộp cả gốc lẫn lãi, tiếp tục gửi ở kỳ hạn cũ, hoặc chọn ngân hàng đang có mức lãi suất cao nhất. Đương nhiên làm vậy không hẳn là sai, vấn đề chỉ là nếu vội vàng tái tục mà chưa xem xét nhu cầu tài chính hiện tại, việc gửi tiết kiệm có thể sẽ không tối ưu.

Bởi sau vài tháng hoặc một năm, tình hình hoặc kế hoạch tài chính có thể sẽ thay đổi. Những khoản chi mới phát sinh, kế hoạch mua nhà, mua xe, học tập hay đơn giản là nhu cầu dự phòng tiền mặt đều có thể khiến lựa chọn trước đây không còn phù hợp. Vì vậy, trước khi quyết định gửi tiếp hay rút tiền, đây là những điều nên lưu tâm.

1. Xác định lại mục đích sử dụng tiền trước khi quyết định gửi tiếp

Điều đầu tiên cần làm khi sổ tiết kiệm sắp đáo hạn là xác định khoản tiền đó sẽ được sử dụng vào việc gì trong thời gian tới. Đây là bước quan trọng bởi cùng một số tiền nhưng nếu phục vụ những mục đích khác nhau, cách quản lý cũng sẽ khác.

Ảnh minh họa

Chẳng hạn, nếu bạn đang tích lũy để mua 1 tài sản lớn trong năm tới, bạn có thể ưu tiên bảo toàn vốn và lựa chọn kỳ hạn 12 tháng, ngày đáo hạn phù hợp với thời điểm dự kiến cần tiền. Trong khi đó, nếu khoản tiền chưa có mục đích sử dụng cụ thể và chỉ dành cho tích lũy dài hạn, việc chọn kỳ hạn dài nhất với mức lãi suất cao nhất là lựa chọn hợp lý.

Ngược lại, nếu sắp phải thanh toán học phí, sửa nhà, hoặc có kế hoạch chi tiêu lớn, việc tái tục hoặc gửi toàn bộ số tiền vào một kỳ hạn dài có thể khiến bạn rơi vào cảnh có tiền nhưng lại không đảm bảo được tính thanh khoản.

Do đó, thay vì mặc định gửi tiếp như lần trước, hãy nhìn vào kế hoạch tài chính trong 3-12 tháng tới để đưa ra lựa chọn phù hợp.

2. Không nên gửi lại toàn bộ tiền vào một kỳ hạn duy nhất

Một trong những điều người gửi tiết kiệm dễ bỏ qua là tính linh hoạt của dòng tiền. Nếu dồn toàn bộ tiền gốc và lãi vào một sổ có kỳ hạn dài, bạn có thể gặp bất tiện khi cần tiền đột xuất.

Để hạn chế tình trạng đó, hãy chia khoản tiền sắp đáo hạn thành nhiều phần với các kỳ hạn khác nhau. Ví dụ, một người có 200 triệu đồng có thể giữ lại 50 triệu đồng trong tài khoản thanh toán hoặc một khoản tiết kiệm ngắn hạn để chủ động chi tiêu, gửi 70 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng và 80 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng.

Cách chia này giúp bạn vừa có một phần tiền tương đối linh hoạt, vừa duy trì được khoản tích lũy hưởng lãi suất có kỳ hạn. Khi một sổ đáo hạn, bạn cũng có cơ hội đánh giá lại tình hình tài chính và mặt bằng lãi suất thay vì phải chờ toàn bộ số tiền cùng đến ngày tất toán.

3. Kiểm tra kỹ hình thức tất toán và tái tục của sổ tiết kiệm

Một chi tiết tưởng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người gửi là phương thức xử lý khi sổ tiết kiệm đến ngày đáo hạn. Tùy lựa chọn ban đầu và quy định của ngân hàng, khoản tiền có thể được tự động tái tục cả gốc lẫn lãi, tái tục phần gốc hoặc chuyển về tài khoản thanh toán.

Ảnh minh họa

Nếu đã đăng ký tự động tái tục, bạn cần kiểm tra kỳ hạn mới, mức lãi suất được áp dụng và thời điểm bắt đầu tính lãi. Lãi suất của lần gửi mới thường được xác định theo biểu lãi suất tại thời điểm tái tục, không nhất thiết giữ nguyên mức lãi suất của sổ cũ.

Vì vậy, nên chủ động kiểm tra ngày đáo hạn, cài đặt thông báo trên ứng dụng ngân hàng và đọc kỹ điều kiện tái tục. Nếu chưa chắc chắn về kế hoạch sử dụng tiền, có thể cân nhắc không đăng ký tái tục tự động để có thời gian đưa ra quyết định.

4. Đừng dùng tiền tiết kiệm để chạy theo những khoản đầu tư chưa hiểu rõ

Khi sổ tiết kiệm đáo hạn, không ít người có thể nảy sinh tâm lý muốn tìm kiếm kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn. Điều này không có gì bất thường, nhưng cần phân biệt rõ giữa việc đa dạng hóa danh mục đầu tư với chuyện đầu tư vì FOMO.

Nếu đang cân nhắc chuyển một phần tiền sang vàng, chứng khoán, bất động sản hoặc các kênh đầu tư khác, bạn cần tìm hiểu cách thức hoạt động, mức độ biến động và những khoản chi phí liên quan. Đặc biệt, không nên sử dụng toàn bộ tiền tích lũy hoặc quỹ dự phòng cho một kênh mà bản thân chưa có đủ kiến thức và kinh nghiệm.

Gửi tiết kiệm không phải lúc nào cũng mang lại mức sinh lời cao nhất, nhưng đây vẫn là một phương án phù hợp với những khoản tiền cần ưu tiên bảo toàn vốn hơn mức sinh lời cao. Điều quan trọng là lựa chọn kênh giữ tiền dựa trên mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và nhu cầu thực tế, thay vì chạy theo lợi nhuận được quảng bá.