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VNDirect sắp họp đại hội bất thường

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VNDirect sắp họp đại hội bất thường

CTCP Chứng khoán VNDIRECT phát thông báo mới trong bối cảnh cổ phiếu VND vừa có phiên tăng kịch trần với thanh khoản đột biến.

Theo thông tin công bố ngày 4/11, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HoSE: VND) đã thông qua nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 25/11/2026, với tỷ lệ thực hiện 1:1, tương ứng mỗi cổ phiếu sở hữu có một quyền biểu quyết.

Đáng chú ý, VNDIRECT hiện chưa công bố thời gian, địa điểm cũng như chương trình họp cụ thể. Theo nghị quyết, Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT Phạm Minh Hương quyết định hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm và nội dung cuộc họp, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập đại hội theo quy định.

Động thái triệu tập đại hội bất thường diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VND vừa có phiên giao dịch bùng nổ trên thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên 4/11, thị giá VND tăng kịch trần 6,9% lên 13.950 đồng/cp, với hơn 21,6 triệu cổ phiếu được sang tay, cao gần gấp đôi phiên liền trước. Sang đến phiên sáng 5/11, VND tiếp đà bứt phá trên 2% lên 14.200 đồng/cp.

VNDirect sắp họp đại hội bất thường- Ảnh 1.

Cú bứt phá giúp VND chấm dứt chuỗi ba phiên giảm điểm liên tiếp, sau khi cổ phiếu có thời điểm lùi về 12.800 đồng/cp trong phiên 2/11. Dù vậy, so với vùng giá trên 20.000 đồng/cp từng ghi nhận trong vòng một năm qua, thị giá VND vẫn thấp hơn đáng kể.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2026, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1.715 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 329 tỷ đồng, giảm 64,5%.

Dù kết quả quý III suy giảm mạnh, lũy kế 9 tháng đầu năm, VNDIRECT vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.199 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ và hoàn thành 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.757 tỷ đồng, tăng khoảng 5%. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của công ty tại cuối quý III ở mức hơn 12.115 tỷ đồng, giảm khoảng 11,2% so với đầu năm.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

Từ Khóa:
vndirect

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