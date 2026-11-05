Phát hiện một tài khoản ngân hàng trong 25 ngày chuyển 80 tỷ đồng ra nước ngoài, công an lập tức xác minh: Bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng 3 đồng phạm

Ngày 04/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP Đà Nẵng) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Khánh, Trần Quốc Anh (cùng trú tại Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kiều Nhung (trú tại Quảng Trị) về tội “Rửa tiền”; riêng Trần Thị Lan Nhi bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro. Đường dây có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài, với tổng số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 100 tỷ đồng, trong đó các bị hại tại Đà Nẵng thiệt hại khoảng 11 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ các đối tượng người nước ngoài, bàn bạc tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty không có hoạt động kinh doanh thực chất, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp mang tên các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro. Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định.

Đối tượng Phan Tuấn Anh (SN 1977, trú tại TP Đà Nẵng)

Sau khi tiếp nhận tiền của nhà đầu tư, các đối tượng nhanh chóng luân chuyển dòng tiền, chuyển đổi từ tiền Việt Nam sang tiền điện tử USDT rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc tài sản, gây khó khăn cho công tác truy vết.

Để thực hiện hành vi, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước gồm Nguyễn Nhật Khánh, Trần Thị Lan Nhi, Nguyễn Thị Kiều Nhung, Trần Quốc Anh... tổ chức thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để tiếp nhận và luân chuyển tiền của các bị hại. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 01/8/2023 đến 25/8/2023, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Quản lý đầu tư LB tiếp nhận tiền đầu tư, sau đó chuyển hơn 80 tỷ đồng cho các đối tượng khác mua tiền điện tử USDT và chuyển ra nước ngoài.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn và có yếu tố nước ngoài, Phòng An ninh mạng đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra xây dựng kế hoạch đấu tranh. Trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt, lực lượng Công an triển khai 7 tổ công tác đồng loạt xác minh, đấu tranh với các đối tượng liên quan tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng; thu giữ 1 ô tô, 1 máy tính xách tay và 5 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan. Lời khai của các đối tượng bước đầu phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Vụ án tiếp tục được Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan.