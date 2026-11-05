Một "ông lớn" bất ngờ nâng kế hoạch lợi nhuận thêm gần 1.000 tỷ đồng

CTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã DCM) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 4/11 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Cụ thể, Đạm Cà Mau điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 17.615 tỷ đồng lên 18.926 tỷ đồng, tăng 1.311 tỷ đồng, tương đương 7,4%. Trong khi đó, mục tiêu lợi nhuận trước thuế được nâng từ 1.320 tỷ đồng lên 2.419 tỷ đồng, tăng 83,3%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.168 tỷ đồng, cao hơn 986 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu, tương ứng mức tăng 83,4%.

Như vậy, trong khi mục tiêu doanh thu chỉ tăng hơn 7%, kế hoạch lợi nhuận của Đạm Cà Mau lại được nâng hơn 80%. Theo đó, biên lợi nhuận sau thuế kế hoạch cũng cải thiện đáng kể, từ khoảng 6,7% lên 11,5%.

Song song với việc điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính, Đạm Cà Mau cũng nâng kế hoạch sản lượng sản xuất urê quy đổi từ 926.000 tấn lên 950.000 tấn, đồng thời tăng mục tiêu kinh doanh nhóm sản phẩm gốc urê từ 891.000 tấn lên 908.000 tấn. Ở chiều ngược lại, kế hoạch kinh doanh phân bón tự doanh giảm từ 395.000 tấn xuống 310.000 tấn, trong khi sản lượng sản xuất và kinh doanh CO2 thực phẩm cùng được điều chỉnh giảm từ 3.700 tấn xuống 900 tấn.

Việc nâng mạnh kế hoạch lợi nhuận diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Đạm Cà Mau ghi nhận tăng trưởng tích cực. Riêng quý III, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 5.742 tỷ đồng, tăng 92,1% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận ròng đạt 430 tỷ đồng, tăng 31,1%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động tiêu thụ urê nội địa và NPK, với doanh thu hai mảng lần lượt tăng 214,4% và 227,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 17.734 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 2.563 tỷ đồng, tăng 49%. Với kết quả này, Đạm Cà Mau đã vượt xa mục tiêu lợi nhuận 1.320 tỷ đồng đặt ra ban đầu, thậm chí cao hơn khoảng 6% so với kế hoạch mới điều chỉnh cho cả năm.



