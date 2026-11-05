Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam quản lý một cửa hàng của ông Nguyễn Đức Tài

| | Thị trường chứng khoán

Bắt tạm giam quản lý một cửa hàng của ông Nguyễn Đức Tài

Thông qua hành vi này, Nhàn chiếm đoạt số tiền hơn 348 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Nhàn được giao làm quản lý cửa hàng AVAKIDS tại số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Trong thời gian phụ trách hoạt động của cửa hàng, Nhàn bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tự ý lấy hàng hóa là sữa mang bán ra bên ngoài. Thông qua hành vi này, Nhàn chiếm đoạt số tiền hơn 348 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Được biết, AVAKids là chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé như sữa, tã bỉm, đồ dùng và thực phẩm trẻ em, thuộc hệ sinh thái bán lẻ của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT. Chuỗi chính thức ra mắt vào tháng 1/2022, đánh dấu bước mở rộng của Thế Giới Di Động sang lĩnh vực bán lẻ sản phẩm mẹ và bé.

Mai Chi

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một thế lực tung 123.000 tỷ “đỡ” thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm

Một thế lực tung 123.000 tỷ “đỡ” thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu năm Nổi bật

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu rẽ hướng kinh doanh, tuổi U80 vẫn điều hành doanh nghiệp trên sàn, nắm khối tài sản gần 2.500 tỷ đồng

Sĩ quan quân đội nghỉ hưu rẽ hướng kinh doanh, tuổi U80 vẫn điều hành doanh nghiệp trên sàn, nắm khối tài sản gần 2.500 tỷ đồng Nổi bật

Giá bạc thế giới vượt 53 USD/ounce, bạc trong nước tăng hàng triệu đồng/kg

Giá bạc thế giới vượt 53 USD/ounce, bạc trong nước tăng hàng triệu đồng/kg

10:58 , 05/11/2026
Phát hiện một tài khoản ngân hàng trong 25 ngày chuyển 80 tỷ đồng ra nước ngoài, công an lập tức xác minh: Bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng 3 đồng phạm

Phát hiện một tài khoản ngân hàng trong 25 ngày chuyển 80 tỷ đồng ra nước ngoài, công an lập tức xác minh: Bắt tạm giam Phan Tuấn Anh cùng 3 đồng phạm

10:58 , 05/11/2026
Một "ông lớn" bất ngờ nâng kế hoạch lợi nhuận thêm gần 1.000 tỷ đồng

Một "ông lớn" bất ngờ nâng kế hoạch lợi nhuận thêm gần 1.000 tỷ đồng

10:47 , 05/11/2026
Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API

Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API

10:43 , 05/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên