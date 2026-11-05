Bắt tạm giam quản lý một cửa hàng của ông Nguyễn Đức Tài

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, TP Cần Thơ) để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 10/2025 đến tháng 6/2026, Nhàn được giao làm quản lý cửa hàng AVAKIDS tại số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Trong thời gian phụ trách hoạt động của cửa hàng, Nhàn bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để tự ý lấy hàng hóa là sữa mang bán ra bên ngoài. Thông qua hành vi này, Nhàn chiếm đoạt số tiền hơn 348 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tiến hành các thủ tục tố tụng đối với bị can để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Được biết, AVAKids là chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm dành cho mẹ và bé như sữa, tã bỉm, đồ dùng và thực phẩm trẻ em, thuộc hệ sinh thái bán lẻ của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT. Chuỗi chính thức ra mắt vào tháng 1/2022, đánh dấu bước mở rộng của Thế Giới Di Động sang lĩnh vực bán lẻ sản phẩm mẹ và bé.