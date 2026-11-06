McDonald’s ‘tuyên chiến’ với KFC chỉ vì một loại thịt tăng sản lượng gấp 3 lần trong 30 năm

McDonald's đã dành khoảng 5 năm nghiên cứu và phát triển các loại bánh mì kẹp gà mới tại Nhật Bản, trong nỗ lực cạnh tranh với KFC khi thị trường thức ăn nhanh nước này đang dần chuyển sự chú ý từ hamburger sang các món gà.

Tháng trước, McDonald's Nhật Bản bổ sung 3 loại burger gà mới vào thực đơn, gồm hương vị truyền thống, cay và teriyaki, với giá từ 460 yên (khoảng 3 USD). Chuỗi này đồng thời giới thiệu một phần gà rán không xương ăn kèm.

"Chúng tôi muốn biến gà rán thành một trụ cột mới, ngang hàng với Big Mac và bánh mì kẹp phô mai kép", ông Eitaro Nishida, một lãnh đạo của McDonald's Nhật Bản, cho biết.

Để hoàn thiện dòng sản phẩm mới, công ty đã thử nghiệm hơn 100 công thức trước khi quyết định sử dụng thịt đùi gà làm nguyên liệu chính.

Trước đây, các loại burger gà tại McDonald's Nhật Bản chủ yếu sử dụng thịt ức, thường được quảng bá như lựa chọn nhẹ nhàng hơn so với hamburger. Tuy nhiên, thị hiếu của người tiêu dùng đang thay đổi, kéo theo sự điều chỉnh trong chiến lược sản phẩm của hãng.

"Khách hàng hiện tìm kiếm những món gà ngon miệng, có thể tạo cảm giác no bụng và đậm đà hương vị hơn", bà Fusako Znaiden, Giám đốc tiếp thị kiêm Phó chủ tịch cấp cao của McDonald's Nhật Bản, nhận định. Theo bà, thịt đùi gà là nguyên liệu phù hợp để đáp ứng nhu cầu này.

"Chúng tôi muốn những sản phẩm này trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi nghĩ đến các món gà", bà Znaiden nói thêm.

Động thái ra mắt thực đơn mới cũng diễn ra trong bối cảnh doanh số của McDonald's Nhật Bản suy giảm sau đợt tăng giá hồi tháng 2. Công ty kỳ vọng các sản phẩm mới sẽ giúp khơi lại sự quan tâm của khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Thịt gà lên ngôi, cuộc đua của các chuỗi thức ăn nhanh nóng lên

Thịt gà đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến trên toàn cầu nhờ mức giá phải chăng hơn so với thịt bò và thịt lợn, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát vẫn gây sức ép lên chi tiêu của người tiêu dùng.

Trong 30 năm qua, sản lượng thịt gà toàn cầu đã tăng gấp ba lần. Xu hướng này một phần xuất phát từ mối quan tâm ngày càng lớn đến sức khỏe và nhu cầu bổ sung thực phẩm giàu protein. Năm 2023, thịt gà vượt thịt lợn, trở thành loại thịt được sản xuất nhiều nhất thế giới.

Sức hút của thịt gà cũng thúc đẩy các thương hiệu thức ăn nhanh tại Nhật Bản tăng tốc phát triển sản phẩm mới. Chỉ một ngày trước khi McDonald's công bố loạt burger gà mới, KFC Nhật Bản đã thông báo cải tiến thực đơn bánh mì kẹp gà lần đầu tiên sau 43 năm.

KFC giới thiệu 6 món mới, trong đó có Burger Gà Nguyên Bản giá 490 yên và Burger Cao Cấp giá 750 yên. Các sản phẩm được nghiên cứu và phát triển trong khoảng một năm rưỡi. Chuỗi này cũng bổ sung món gà rán không xương vào thực đơn.

Tương tự McDonald's, KFC Nhật Bản cũng chuyển hướng từ việc chủ yếu sử dụng thịt ức sang thịt đùi gà.

Dù từ lâu giữ vị thế dẫn đầu trong phân khúc gà rán thức ăn nhanh tại Nhật Bản, KFC đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Năm 2006, chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart ra mắt món gà rán Famichiki. Từ khoảng năm 2010, McDonald's cùng nhiều nhà hàng khác cũng liên tục mở rộng danh mục món gà.

Sự gia nhập và mở rộng của các đối thủ đang khiến thị trường thức ăn nhanh từ thịt gà tại Nhật Bản trở nên cạnh tranh hơn, buộc những thương hiệu lâu năm như KFC và McDonald's phải liên tục đổi mới để giữ chân khách hàng.

Theo Nikkei Asia