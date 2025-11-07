Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

KFC chính thức đưa món bánh mì vào menu

07-11-2025 - 16:21 PM | Thị trường

Món bánh mì này được KFC ra mắt tại Australia.

KFC chính thức đưa món bánh mì vào menu- Ảnh 1.

Theo QSR Media và Daily Mail, chuỗi cửa hàng KFC tại Australia vừa công bố sẽ triển khai rộng rãi món mới tên Zinger Bánh mì từ ngày 4/11 đến ngày 1/12 năm 2025.

Thông báo cho biết Zinger Bánh mì là món mới được chế biến từ miếng fillet gà cay đặc trưng của KFC, kết hợp với món bánh mì truyền thống kiểu Việt Nam (bánh mì) nhưng được biến tấu, gồm: fillet Zinger – slaw (cà rốt & củ cải kiểu muối) – dưa leo – rau mùi tây/coriander – ớt tươi – sốt mayo kiểu bánh mì và sốt “Supercharged”.

KFC chính thức đưa món bánh mì vào menu- Ảnh 2.

Sản phẩm này sẽ được bán tại các nhà hàng KFC trên toàn Australia, Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua riêng hoặc theo combo với khoai tây chiên và đồ uống hoặc theo Box Meal.

Giá khởi điểm được công bố là từ 9,95 AUD (khoảng 170.000 đồng).

KFC chính thức đưa món bánh mì vào menu- Ảnh 3.

Theo thông tin từ Daily Mail, bà Sally Spriggs, Giám đốc Marketing của KFC Australia, cho biết thương hiệu này luôn yêu thích việc đưa dấu ấn riêng vào các món ăn hiện đại. Việc ra mắt Zinger Bánh Mì được bà mô tả là cách KFC tiếp cận lại một biểu tượng ẩm thực được nhiều người yêu thích.

Trước khi ra mắt, món Zinger Bánh Mì từng được thử nghiệm giới hạn tại 10 cửa hàng ở khu vực Newcastle (bang New South Wales) vào đầu năm nay và chỉ có thể đặt hàng qua ứng dụng.

Tuy nhiên, một số khách hàng gốc Việt đang sinh sống tại Australia phản ánh rằng phiên bản này thiếu một số thành phần thường thấy của bánh mì truyền thống, như pa tê, nên chưa hoàn toàn giống bánh mì truyền thống.

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: "Bạn bè ai cũng sốc nhưng với tôi – đã đến lúc làm điều gì đó mới"

Theo Thúy Hạnh

An ninh tiền tệ

