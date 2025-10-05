Trước bánh mì tươi Bready, nhiều thương hiệu cà phê, trà sữa cũng rút khỏi thị trường, vì sao?

Thương hiệu bánh mì tươi Bready dù không quá đình đám, số lượng chi nhánh không nhiều nhưng với hơn 20 tồn tại, bất ngờ lời chào tạm biệt từ đầu tháng 10-2025 cũng để lại nhiều tiếc nuối bởi đây từng là ký ức, là thanh xuân của nhiều người. Đây là mô hình quán cà phê kết hợp bánh mì tươi – một phong cách mới, khác biệt so với gu bánh mì giòn của người Việt.

Trước bánh mì tươi Bready, n hiều thương hiệu đã rút lui

Cũng trong năm 2025, người sáng lập thương hiệu Vua Cua – Đoàn Thị Anh Thư cũng tuyên bố dừng phát triển tại Việt Nam và sang Mỹ định cư.

Nhà hàng Vua Cua thành lập năm 2016 và nhanh chóng nổi đình đám trong giới F&B khi gọi được vốn 3,5 tỉ đồng đổi lấy 10% từ Shark Liên.

Cửa hàng bánh mì tươi Bready gỡ bảng và đang sửa chữa

Lúc cao điểm, thương hiệu này có 7 nhà hàng cùng hàng chục điểm bán ở các siêu thị cùng tham vọng mở đến hàng trăm chi nhánh khắp Việt Nam.

Tuy nhiên, chính nhà sáng lập đã thừa nhận mình không đủ giỏi để đưa thương hiệu đi xa khiến chuỗi nhà hàng đã phải thu hẹp tối đa như hiện nay và chuyển hướng sang sản xuất thực phẩm tiện lợi xuất khẩu sang Mỹ.

Trước đó, các thương hiệu trà nổi tiếng một thời như: âm 18 độ, Alo Trà, Hot&Cold, Tiệm trà Tháng 4... cũng rời thị trường hoặc thu gọn tối đa đã gợi lại hoài niệm cho rất nhiều thế hệ người tiêu dùng.

Vua Cua từng có 7 nhà hàng cùng hàng chục điểm bán ở các siêu thị và các kiosk nhỏ

Thị trường đào thải khắc nghiệt

Hay như The Coffee House từng có hơn 150 chi nhánh, định giá hơn 1.000 tỉ đồng sau cũng phải đóng cửa khoảng 1/3 và sau đó về tay Golden Gate với giá 270 tỉ đồng và đang trong giai đoạn tái định vị.

Thương hiệu Hot & Cold - Trà Sữa & Xiên Que đã chính thức thông báo đóng cửa toàn bộ hệ thống vào cuối tháng 5-2025 sau 14 năm hoạt động. Đây là một trong những chuỗi trà sữa, xiên que đời đầu từng rất được giới trẻ ưa chuộng, đặc biệt tại TP HCM và các tỉnh lân cận.

Cuối năm 2024, chuyên gia về khởi nghiệp Trần Thanh Tùng (Tùng BT) tuyên bố đóng cửa quán Monkey in Black cuối cùng sau 10 năm.

Lúc cao điểm, thương hiệu này có 4 chi nhánh tại TP HCM. Tùng BT còn cho biết mình còn đồng sở hữu thương hiệu cà phê Windmills Đà Lạt (Lâm Đồng), thương hiệu từng có đến 15 chi nhánh giờ chỉ còn 1.

Thương hiệu Alo Trà gắn liền với thế hệ 8x 9x cũng thu hẹp hệ thống.

Chuyên gia về đào tạo F&B Trần Khải Minh Nhật cho biết ngành này thường có vòng đời sinh tồn ngắn, chỉ khoảng 8 năm và đang có xu hướng rút ngắn.

Khi đó, thương hiệu hoặc tan rã, đóng cửa vĩnh viễn hoặc tái sinh ở phiên bản tốt hơn theo nhu cầu mới của thị trường.

"Một thương hiệu ẩm thực không thể duy trì mãi một phong cách bất biến mà phải thích ứng với xu hướng. Các thương hiệu, kể cả những thương hiệu lớn toàn cầu như McDonald's hay Starbucks... cũng buộc phải thay đổi và làm mới liên tục để tồn tại và phát triển" – ông Nhật đúc kết.