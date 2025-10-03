Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?

Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi mới đây đăng tải dòng trạng thái "Sau 21 năm đồng hành và phục vụ, chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hành trình mang tên "Bready – Bánh mì tươi" xin được chính thức khép lại từ ngày 1-10-2025" nhưng không nêu lý do.

Chủ bánh mì tươi Bready từ chối trả lời

Dòng trạng thái thu hút hàng trăm người xem và bình luận, bày tỏ tiếc nuối cho thương hiệu bánh mì tươi đã ra đời hơn 20 năm qua ở trung tâm TP HCM.

Ngày 3-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cửa hàng cuối cùng của Bready - Bánh mì tươi tại 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định, TP HCM) đã gỡ bảng hiệu và đang sửa chữa. Tuy nhiên, trên Facebook, thương hiệu này đã cập nhật lại trạng thái "luôn mở cửa" thay cho "đóng cửa vĩnh viễn" trước đó.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi qua điện thoại với ông Trần Quang Vinh, 1 trong 3 thành viên sáng lập của thương hiệu bánh mì tươi này, để hỏi về lý do Bready đóng cửa nhưng ông Vinh hẹn dịp khác với lý do bận rộn.

Khi phóng viên hỏi nhanh: "Bready đóng cửa do hoạt động không hiệu quả hay do vướng bận dự án khác?" thì ông Vinh nói "không thể trả lời".

Bready - Bánh mì tươi đã gỡ bảng và đang sửa chữa tại cửa hàng trên đường Mạc Đỉnh Chi

Theo giới thiệu trên website bánh mì Bready, ông Vinh tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ chính quy nhưng rẽ sang con đường kinh doanh ẩm thực bởi tâm đắc câu nói: "Các bác sĩ tương lai sẽ không trị bệnh bằng thuốc nữa, mà thay vào đó là phòng và trị bệnh bằng dinh dưỡng" của Thomas Edison.

Bready ra đời trong một lần tình cờ khi ông đến cửa hàng fastfood của nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam - một mô hình thức ăn nhanh, phục vụ chuyên nghiệp, ông ấn tượng từ đó và nung nấu ý tưởng tạo nên một mô hình của người Việt để phục vụ những người bận rộn.

Một thành viên khác sáng lập Bready là đầu bếp Nguyễn Trung Thu cũng được giới thiệu có kinh nghiệm làm đầu bếp cho nhà hàng, khách sạn 5 sao.

Một số hình ảnh còn sót lại của thương hiệu bánh mì tươi Bready

Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi chỉnh lại trạng thái "luôn mở cửa"

Chuyên gia nói gì?

Ông Trần Khải Minh Nhật, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Đào tạo - Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA), cho biết do chính chủ chưa lên tiếng nên không thể biết nguyên nhân thực sự đằng sau. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm trong nghề, ông Nhật cho hay Bready có thể dừng lại hẳn hoặc tái sinh bằng mô hình mới.

Theo ông Nhật, gần đây sản phẩm và marketing của Bready không còn phù hợp với giới trẻ. "Họ là những người tiên phong trong dòng bánh mì tươi tốt cho sức khỏe thay vì bánh mì giòn phải sử dụng phụ gia – là gu của hơn 99% người Việt" – ông Nhật phân tích.

Đội ngũ sáng lập của Bready là những người có chuyên môn, có tiếng trong ngành bếp. "Họ yêu sản phẩm đến mức luôn có khuynh hướng muốn khách hàng phải thích nghi với sản phẩm bánh mì tươi và rơi vào trạng thái bán cái thứ họ muốn có, nhưng thị trường không chuộng, không cần" – ông Nhật nói thêm.