Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?

03-10-2025 - 16:40 PM | Thị trường

Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi cập nhật lại trạng thái "luôn mở cửa", website vẫn hoạt động

Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi mới đây đăng tải dòng trạng thái "Sau 21 năm đồng hành và phục vụ, chúng tôi xin trân trọng thông báo: Hành trình mang tên "Bready – Bánh mì tươi" xin được chính thức khép lại từ ngày 1-10-2025" nhưng không nêu lý do.

Chủ bánh mì tươi Bready từ chối trả lời

Dòng trạng thái thu hút hàng trăm người xem và bình luận, bày tỏ tiếc nuối cho thương hiệu bánh mì tươi đã ra đời hơn 20 năm qua ở trung tâm TP HCM.

Ngày 3-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, cửa hàng cuối cùng của Bready - Bánh mì tươi tại 62 Mạc Đĩnh Chi (phường Tân Định, TP HCM) đã gỡ bảng hiệu và đang sửa chữa. Tuy nhiên, trên Facebook, thương hiệu này đã cập nhật lại trạng thái "luôn mở cửa" thay cho "đóng cửa vĩnh viễn" trước đó.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi qua điện thoại với ông Trần Quang Vinh, 1 trong 3 thành viên sáng lập của thương hiệu bánh mì tươi này, để hỏi về lý do Bready đóng cửa nhưng ông Vinh hẹn dịp khác với lý do bận rộn.

Khi phóng viên hỏi nhanh: "Bready đóng cửa do hoạt động không hiệu quả hay do vướng bận dự án khác?" thì ông Vinh nói "không thể trả lời".

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?- Ảnh 1.

Bready - Bánh mì tươi đã gỡ bảng và đang sửa chữa tại cửa hàng trên đường Mạc Đỉnh Chi

Theo giới thiệu trên website bánh mì Bready, ông Vinh tốt nghiệp với tấm bằng bác sĩ chính quy nhưng rẽ sang con đường kinh doanh ẩm thực bởi tâm đắc câu nói: "Các bác sĩ tương lai sẽ không trị bệnh bằng thuốc nữa, mà thay vào đó là phòng và trị bệnh bằng dinh dưỡng" của Thomas Edison.

Bready ra đời trong một lần tình cờ khi ông đến cửa hàng fastfood của nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam - một mô hình thức ăn nhanh, phục vụ chuyên nghiệp, ông ấn tượng từ đó và nung nấu ý tưởng tạo nên một mô hình của người Việt để phục vụ những người bận rộn.

Một thành viên khác sáng lập Bready là đầu bếp Nguyễn Trung Thu cũng được giới thiệu có kinh nghiệm làm đầu bếp cho nhà hàng, khách sạn 5 sao.

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?- Ảnh 2.

Một số hình ảnh còn sót lại của thương hiệu bánh mì tươi Bready

Vì sao thương hiệu bánh mì 21 năm Bready ở TP HCM bất ngờ đóng cửa?- Ảnh 3.

Fanpage thương hiệu Bready - Bánh mì tươi chỉnh lại trạng thái "luôn mở cửa"

Chuyên gia nói gì?

Ông Trần Khải Minh Nhật, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Đào tạo - Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA), cho biết do chính chủ chưa lên tiếng nên không thể biết nguyên nhân thực sự đằng sau. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm trong nghề, ông Nhật cho hay Bready có thể dừng lại hẳn hoặc tái sinh bằng mô hình mới.

Theo ông Nhật, gần đây sản phẩm và marketing của Bready không còn phù hợp với giới trẻ. "Họ là những người tiên phong trong dòng bánh mì tươi tốt cho sức khỏe thay vì bánh mì giòn phải sử dụng phụ gia – là gu của hơn 99% người Việt" – ông Nhật phân tích.

Đội ngũ sáng lập của Bready là những người có chuyên môn, có tiếng trong ngành bếp. "Họ yêu sản phẩm đến mức luôn có khuynh hướng muốn khách hàng phải thích nghi với sản phẩm bánh mì tươi và rơi vào trạng thái bán cái thứ họ muốn có, nhưng thị trường không chuộng, không cần" – ông Nhật nói thêm.

Nữ Giám đốc người Việt bỏ Google, mở tiệm bánh mì tại Singapore: "Bạn bè ai cũng sốc nhưng với tôi – đã đến lúc làm điều gì đó mới"

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn

Không phải sầu riêng, một báu vật triệu đô của Việt Nam khiến Trung Quốc, Mỹ mê mẩn: xuất khẩu tăng khủng hơn 5.000%, sản lượng đạt 300.000 tấn Nổi bật

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn

Giữa vòng xoáy trừng phạt, một 'cứu tinh' bất ngờ mua nhiên liệu từ Ấn Độ cao kỷ lục: Hơn 10 triệu thùng đã được giao, lợi nhuận lọc dầu hấp dẫn Nổi bật

iFan lại phải "cháy ví" bởi 5 siêu phẩm sắp ra mắt của Apple trong tháng 10

iFan lại phải "cháy ví" bởi 5 siêu phẩm sắp ra mắt của Apple trong tháng 10

16:16 , 03/10/2025
Tài xế Grab nhận hỗ trợ 10 triệu đồng khi đi xe điện của hãng Việt này: Có thể đổi pin ở trạm Petrolimex

Tài xế Grab nhận hỗ trợ 10 triệu đồng khi đi xe điện của hãng Việt này: Có thể đổi pin ở trạm Petrolimex

14:41 , 03/10/2025
Gần 4.000 bánh Trung thu ngoại nhập “không giấy tờ” bị bắt ngay giữa phố Hà Nội: Ông chủ SN 1980 khai sự thật bất ngờ

Gần 4.000 bánh Trung thu ngoại nhập “không giấy tờ” bị bắt ngay giữa phố Hà Nội: Ông chủ SN 1980 khai sự thật bất ngờ

13:40 , 03/10/2025
Bàn giao đến tay khách Việt chưa đầy 2 tháng, mẫu MPV điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rục rịch xuất ngoại?

Bàn giao đến tay khách Việt chưa đầy 2 tháng, mẫu MPV điện đầu tiên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rục rịch xuất ngoại?

12:48 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên