Khởi nghiệp với bánh mì, xôi: Mô hình Lucky Pao thu hút người đầu tư nhỏ

Nay, mô hình này đang có bước chuyển mình khi được chuẩn hóa và nhượng quyền dưới thương hiệu Lucky Pao.

Từ xe đẩy truyền thống đến mô hình kinh doanh có quy chuẩn

Lucky Pao phát triển dựa trên những món ăn phổ biến và có sức tiêu thụ ổn định như xôi mặn, bánh mì thịt và món "Pao kẹp" lấy cảm hứng từ ẩm thực Đài Loan. Các món này đều quen thuộc, không phụ thuộc vào xu hướng thị trường, phù hợp với nhiều độ tuổi và thói quen ăn sáng của người Việt.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở việc chuẩn hóa toàn bộ quy trình: từ thiết kế xe đẩy, đồng phục, công thức chế biến, cho đến vận hành và đào tạo người bán. Nhờ vậy, người tham gia không cần nhiều kinh nghiệm vẫn có thể vận hành một điểm bán chuyên nghiệp, đồng bộ và đảm bảo vệ sinh.

Hình mô hình xe nhượng quyền Lucky Pao. Nguồn Lucky Pao

Chi phí thấp, dễ vận hành, dòng tiền ổn định

Theo thông tin từ đơn vị triển khai, mức đầu tư ban đầu cho một điểm bán Lucky Pao dao động từ 35–50 triệu đồng – đã bao gồm thiết bị, xe đẩy thiết kế sẵn, đồng phục, bảng hiệu và khóa huấn luyện vận hành. Đây được xem là mức chi phí phù hợp với nhóm người muốn bắt đầu kinh doanh nhỏ, đặc biệt là nội trợ, người về hưu, hoặc người trẻ muốn thử sức với mô hình F&B tinh gọn.

Thực tế từ các điểm bán đang hoạt động cho thấy doanh thu trung bình mỗi ngày dao động từ 1–2 triệu đồng, với biên lợi nhuận khoảng 60%. Trong điều kiện bán ổn định, người vận hành có thể hoàn vốn trong vòng 3–4 tháng.

Hỗ trợ toàn diện từ khi bắt đầu

Khác với hình thức tự mở quầy bán hàng, người tham gia nhượng quyền mô hình Lucky Pao được hỗ trợ toàn bộ từ khảo sát địa điểm, lắp đặt xe, đào tạo chế biến, đến cung ứng nguyên liệu và hỗ trợ truyền thông. Các điểm bán thường được đặt tại vị trí đông dân cư, gần trường học, chợ dân sinh hoặc khu công nghiệp.

Chị Hương – một người nội trợ tại quận 3, TP.HCM – chia sẻ: "Tôi bắt đầu bán từ 6 giờ sáng đến khoảng 9 giờ. Xe đẩy đặt trước cửa nhà, không tốn mặt bằng. Mỗi ngày bán được khoảng 1,5 triệu đồng, vẫn có thời gian chăm lo gia đình. Điều tôi thấy tốt nhất là được hỗ trợ bài bản từ đầu, không phải tự xoay sở."

Tính bền vững đến từ sản phẩm quen thuộc

Khác với nhiều mô hình F&B theo trào lưu, Lucky Pao chọn hướng đi an toàn hơn khi tập trung vào những món ăn đã có nhu cầu sẵn. Bánh mì, xôi, Pao kẹp đều là những món dễ ăn, giá hợp lý và tiêu thụ đều đặn theo từng ngày.

Trong bối cảnh nhiều người tìm kiếm kênh đầu tư an toàn, sinh lời nhanh, mô hình xe đẩy nhượng quyền này trở thành một lựa chọn được cân nhắc. Thay vì gửi tiết kiệm với lãi suất thấp, một số người chọn đầu tư vào mô hình vừa sức, dễ kiểm soát, có dòng tiền ổn định mỗi ngày.

Cơ hội tìm hiểu mô hình trực tiếp tại sự kiện chuyên đề

Nhằm hỗ trợ người quan tâm đến mô hình nhượng quyền tinh gọn trong lĩnh vực ẩm thực, Franchise Startup Hub tổ chức sự kiện "Ngày hội nhượng quyền F&B – Lucky Pao & Đậu Má Mix", nằm trong chuỗi chương trình định kỳ về khởi nghiệp nhượng quyền.

Sự kiện sẽ giới thiệu chi tiết mô hình vận hành thực tế của hai thương hiệu F&B đang được nhượng quyền rộng rãi, đồng thời cung cấp thông tin từ chuyên gia tư vấn, doanh nghiệp vận hành và người đang trực tiếp kinh doanh.

Thông tin sự kiện

Thời gian: 9:00 – 12:00, Thứ Bảy – 23/08/2025

Địa điểm: C-space – 62 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM

Đăng ký tham dự tại: https://forms.gle/NLyUv9ectrNALeg37

Thông tin liên hệ nếu bạn quan tâm nhượng quyền thương hiệu Lucky Pao:

Hotline: 090 240 3258 / 0909 152 611

Email: partner@cyberhub.network | info@franchisevn.com

Franchise Startup Hub – nơi những người bắt đầu không còn phải bắt đầu một mình.