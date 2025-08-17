Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương hiệu cạnh tranh với McDonald's sắp đổ bộ về Việt Nam nhưng liệu có cạnh tranh nổi với bánh mì truyền thống?

17-08-2025 - 13:29 PM | Thị trường

Thông tin về sự đổ bộ này cũng khiến cộng đồng ẩm thực và FnB ở Việt Nam vô cùng mong chờ.

Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh cao cấp của Mỹ, Shake Shack, vừa chính thức công bố kế hoạch mở rộng thị trường sang Việt Nam. Theo kế hoạch, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này dự kiến sẽ khai trương vào năm sau, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Thương hiệu cạnh tranh với McDonald's sắp đổ bộ về Việt Nam nhưng liệu có cạnh tranh nổi với bánh mì truyền thống?- Ảnh 1.

Shake Shack sắp đổ bộ Việt Nam

Shake Shack đặt mục tiêu mở 15 cửa hàng trên khắp Việt Nam trong vòng một thập kỷ tới, cho đến năm 2035. Khi có mặt tại Việt Nam, Shake Shack sẽ mang đến thực đơn gồm những món ăn đã làm nên tên tuổi của thương hiệu trên toàn cầu. Các thực khách có thể mong đợi những món ăn được yêu thích như bánh burger ShackBurger trứ danh, khoai tây chiên kiểu lượn sóng, kem tươi đánh tay, bánh mì kẹp gà Chicken Shack và nhiều món ăn khác. 

Chia sẻ về kế hoạch này, đại diện của Shake Shack cho biết: "Với kế hoạch mở 15 cửa hàng trong thập kỷ tới, chúng tôi không chỉ đơn thuần phát triển mà còn đang bén rễ vào một trong những nền văn hóa ẩm thực sôi động và tình yêu ẩm thực nồng nhiệt nhất châu Á."

Thương hiệu cạnh tranh với McDonald's sắp đổ bộ về Việt Nam nhưng liệu có cạnh tranh nổi với bánh mì truyền thống?- Ảnh 2.

Shake Shack có nhiều vị bánh khiến thực khách say mê

Sau khi chính thức công bố thông tin này, nhiều fan của Shake Shack tại Việt Nam không khỏi hứng khởi. Bởi vì họ đã từng thưởng thức hamburger của thương hiệu này tại các chi nhánh khác trên thế giới và họ rất mong chờ những cửa hàng đầu tiên của Shake Shack chính thức được khai trương.

- Shroom burger huyền thoại của tôi!

- Shroom Burger ghiền lắm.

- Công nhận, em sang Singapore toàn ăn cái này.

- Ăn ở Changi nó no nguyên chuyến bay lun, nhưng mà nó không rẻ.

Thương hiệu cạnh tranh với McDonald's sắp đổ bộ về Việt Nam nhưng liệu có cạnh tranh nổi với bánh mì truyền thống?- Ảnh 3.

Tại Singapore, một chiếc hamburger của Shake Shack có mức giá dao động từ 10 - 15 đô la Singapore, tức khoảng hơn 200.000 đồng cho mỗi phần. Vì vậy, khi gia nhập thị trường Việt Nam, Shake Shack được dự đoán sẽ có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung các tiệm thức ăn nhanh khác.

Thương hiệu khởi đầu từ một xe đẩy bán xúc xích nhỏ tại Công viên Madison Square năm 2001, do đầu bếp Danny Meyer sáng lập. Nhờ sự yêu thích từ cộng đồng và thiết kế độc đáo, Shake Shack chính thức mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2004. 

Thương hiệu cạnh tranh với McDonald's sắp đổ bộ về Việt Nam nhưng liệu có cạnh tranh nổi với bánh mì truyền thống?- Ảnh 4.

Shake Shack là tiệm hamburger nổi tiếng trên thế giới

Kể từ khi thành lập, Shake Shack đã phát triển mạnh mẽ với hơn 610 địa điểm trên toàn cầu, trong đó có hơn 210 nhà hàng tại các thành phố lớn như London, Tokyo, Seoul và Dubai. Việc mở rộng sang thị trường Việt Nam được xem là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu đối với một thị trường đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á.

Nguồn: Inside Retail

Khởi nghiệp với bánh mì, xôi: Mô hình Lucky Pao thu hút người đầu tư nhỏ


Theo Hy Chu

Phụ nữ thủ đô

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast 'out trình' đối thủ, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại

Top 10 ô tô bán chạy nhất tháng 7/2025: VinFast 'out trình' đối thủ, một mẫu sedan bất ngờ quay trở lại Nổi bật

Việt Nam sở hữu một mặt hàng được mệnh danh ‘mỏ vàng vùi dưới lòng đất’: Thu về hơn 40 triệu USD kể từ đầu năm, 110 doanh nghiệp đang tham gia ‘đào vàng’

Việt Nam sở hữu một mặt hàng được mệnh danh ‘mỏ vàng vùi dưới lòng đất’: Thu về hơn 40 triệu USD kể từ đầu năm, 110 doanh nghiệp đang tham gia ‘đào vàng’ Nổi bật

Ô tô cũ rớt giá sâu vẫn ế ẩm

Ô tô cũ rớt giá sâu vẫn ế ẩm

10:46 , 17/08/2025
Săn sale hay sập bẫy

Săn sale hay sập bẫy

09:45 , 17/08/2025
VinFast Minio Green bị bắt gặp đang ‘bon bon’ trên phố: Xe nhỏ nhưng dáng cao, để lộ chi tiết không đề cập trong bảng thông số

VinFast Minio Green bị bắt gặp đang ‘bon bon’ trên phố: Xe nhỏ nhưng dáng cao, để lộ chi tiết không đề cập trong bảng thông số

09:10 , 17/08/2025
126 mẫu camera an ninh có thể khiến bạn bị quay lén, có nhiều người Việt dùng

126 mẫu camera an ninh có thể khiến bạn bị quay lén, có nhiều người Việt dùng

08:07 , 17/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên