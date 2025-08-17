Thương hiệu cạnh tranh với McDonald's sắp đổ bộ về Việt Nam nhưng liệu có cạnh tranh nổi với bánh mì truyền thống?

Chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh cao cấp của Mỹ, Shake Shack, vừa chính thức công bố kế hoạch mở rộng thị trường sang Việt Nam. Theo kế hoạch, cửa hàng đầu tiên của thương hiệu này dự kiến sẽ khai trương vào năm sau, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Shake Shack sắp đổ bộ Việt Nam

Shake Shack đặt mục tiêu mở 15 cửa hàng trên khắp Việt Nam trong vòng một thập kỷ tới, cho đến năm 2035. Khi có mặt tại Việt Nam, Shake Shack sẽ mang đến thực đơn gồm những món ăn đã làm nên tên tuổi của thương hiệu trên toàn cầu. Các thực khách có thể mong đợi những món ăn được yêu thích như bánh burger ShackBurger trứ danh, khoai tây chiên kiểu lượn sóng, kem tươi đánh tay, bánh mì kẹp gà Chicken Shack và nhiều món ăn khác.

Chia sẻ về kế hoạch này, đại diện của Shake Shack cho biết: "Với kế hoạch mở 15 cửa hàng trong thập kỷ tới, chúng tôi không chỉ đơn thuần phát triển mà còn đang bén rễ vào một trong những nền văn hóa ẩm thực sôi động và tình yêu ẩm thực nồng nhiệt nhất châu Á."

Shake Shack có nhiều vị bánh khiến thực khách say mê

Sau khi chính thức công bố thông tin này, nhiều fan của Shake Shack tại Việt Nam không khỏi hứng khởi. Bởi vì họ đã từng thưởng thức hamburger của thương hiệu này tại các chi nhánh khác trên thế giới và họ rất mong chờ những cửa hàng đầu tiên của Shake Shack chính thức được khai trương.

- Shroom burger huyền thoại của tôi!

- Shroom Burger ghiền lắm.

- Công nhận, em sang Singapore toàn ăn cái này.

- Ăn ở Changi nó no nguyên chuyến bay lun, nhưng mà nó không rẻ.

Tại Singapore, một chiếc hamburger của Shake Shack có mức giá dao động từ 10 - 15 đô la Singapore, tức khoảng hơn 200.000 đồng cho mỗi phần. Vì vậy, khi gia nhập thị trường Việt Nam, Shake Shack được dự đoán sẽ có mức giá cao hơn so với mặt bằng chung các tiệm thức ăn nhanh khác.

Thương hiệu khởi đầu từ một xe đẩy bán xúc xích nhỏ tại Công viên Madison Square năm 2001, do đầu bếp Danny Meyer sáng lập. Nhờ sự yêu thích từ cộng đồng và thiết kế độc đáo, Shake Shack chính thức mở cửa hàng đầu tiên vào năm 2004.

Shake Shack là tiệm hamburger nổi tiếng trên thế giới

Kể từ khi thành lập, Shake Shack đã phát triển mạnh mẽ với hơn 610 địa điểm trên toàn cầu, trong đó có hơn 210 nhà hàng tại các thành phố lớn như London, Tokyo, Seoul và Dubai. Việc mở rộng sang thị trường Việt Nam được xem là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu đối với một thị trường đầy tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á.

