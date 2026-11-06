Toyota Innova Cross 2026 ra mắt gần Việt Nam: Chỉ còn bản hybrid, giá quy đổi từ 1,08 tỷ đồng

Theo công bố từ Toyota Thái Lan, Innova Cross phiên bản 2026 được phân phối với hai phiên bản gồm 2.0 HEV Smart và 2.0 HEV Premium. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Indonesia.

Toyota Innova Cross 2026 ra mắt tại Thái Lan với hai phiên bản. Ảnh: Toyota

Phiên bản 2.0 HEV Smart có giá 1.379.000 baht, tương đương khoảng 1,08 tỷ đồng. Trong khi đó, bản 2.0 HEV Premium có giá 1.489.000 baht, tương đương khoảng 1,17 tỷ đồng.

Về chính sách bảo hành, Toyota Thái Lan áp dụng bảo hành xe 5 năm hoặc 150.000 km. Hệ thống hybrid được bảo hành 5 năm không giới hạn quãng đường, trong khi pin hybrid có thời hạn bảo hành 10 năm, không giới hạn số km.

Pin hybrid Lithium-ion, mức tiêu thụ nhiên liệu cải thiện

Ở phiên bản 2026, Toyota Innova Cross có một số thay đổi về hệ truyền động và trang bị. Đáng chú ý, pin hybrid Ni-MH trước đây được thay bằng pin Lithium-ion dung lượng 1,3 kWh.

Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố cũng được cải thiện từ 20,6 km/lít lên 21,3 km/lít. Động cơ đồng thời được bổ sung khả năng sử dụng xăng sinh học E20 và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Hệ truyền động hybrid trên Toyota Innova Cross 2026 kết hợp động cơ xăng 2.0L với mô-tơ điện, tổng công suất 186 mã lực. Ảnh: Toyota

Toyota Innova Cross 2026 vẫn sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.0L mã M20A-FXS, dung tích 1.987 cc, tích hợp công nghệ Dual VVT-i. Động cơ này cho công suất tối đa 152 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 188 Nm tại 4.400-5.200 vòng/phút.

Kết hợp với động cơ xăng là mô-tơ điện có công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 206 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 186 mã lực, đi kèm hộp số tự động e-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Innova Cross 2026 thay đổi một số trang bị từ trong ra ngoài

Bên trong cabin, điểm mới đáng chú ý là màn hình hiển thị thông tin người lái TFT kích thước 12,3 inch. Xe vẫn có cấu hình 7 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat và hàng ghế thứ ba gập tỷ lệ 50:50. Các trang bị tiện nghi gồm màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động, phanh tay điện tử và cửa cốp chỉnh điện.

Toyota Innova Cross 2026 sở hữu cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat. Ảnh: ToyotaToyota Innova Cross 2026 sở hữu cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat. Ảnh: ToyotaToyota Innova Cross 2026 sở hữu cấu hình 7 chỗ với hàng ghế thứ hai dạng Captain Seat. Ảnh: Toyota

Ở bản HEV Premium, hàng ghế thứ hai được bổ sung khả năng chỉnh điện và đệm đỡ chân Ottoman chỉnh điện. Phiên bản này còn có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, sạc điện thoại không dây, camera hành trình trước và sau cùng camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Về an toàn, cả hai phiên bản đều có Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thích ứng Dynamic Radar Cruise Control. Các trang bị khác gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau cùng 6 túi khí.

Toyota Innova Cross 2026 trang bị hệ thống Toyota Safety Sense. Ảnh: ToyotaToyota Innova Cross 2026 trang bị hệ thống Toyota Safety Sense. Ảnh: ToyotaToyota Innova Cross 2026 trang bị hệ thống Toyota Safety Sense. Ảnh: ToyotaToyota Innova Cross 2026 trang bị hệ thống Toyota Safety Sense. Ảnh: Toyota

Bên ngoài, Toyota Innova Cross 2026 có một số điều chỉnh ở các chi tiết trang trí. Gương chiếu hậu chuyển sang màu đen bóng, ăng-ten vây cá mập màu đen và các chi tiết trang trí bên cửa đổi sang màu đen Piano Black. Riêng bản HEV Premium có thêm bộ bodykit ngoại thất.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.760 x 1.850 x 1.790 mm, chiều dài cơ sở 2.850 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Mẫu MPV sử dụng nền tảng TNGA-C với kết cấu khung gầm liền khối Monocoque và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Innova Cross 2026 có 3 lựa chọn màu sắc. Ảnh: ToyotaToyota Innova Cross 2026 có 3 lựa chọn màu sắc. Ảnh: Toyota

Toyota Innova Cross 2026 tại Thái Lan có ba lựa chọn màu ngoại thất gồm đen Attitude Black, bạc Silver và trắng Platinum White Pearl. Riêng màu trắng có giá cao hơn 10.000 baht.