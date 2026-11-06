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Giá gạo châu Á lên cao nhất gần 2 năm

| | Thị trường

Giá gạo tăng mạnh do El Niño gây khô hạn tại các vùng sản xuất lớn, làm dấy lên lo ngại lạm phát lương thực.

Giá gạo châu Á lên cao nhất gần 2 năm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ngày 5/11, giá gạo tại châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm, làm dấy lên lo ngại lạm phát lương thực sẽ gia tăng khi hiện tượng thời tiết El Niño gây gián đoạn hoạt động sản xuất loại lương thực thiết yếu này.

Nông dân tại nhiều khu vực ở châu Á đang bước vào vụ thu hoạch lúa, song thời tiết khô hạn hơn bình thường đã ảnh hưởng đến cây trồng tại các nước sản xuất lớn, trong đó có Ấn Độ, quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên vụ này sẽ giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.

Theo Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, tính đến ngày 4/11, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan, một trong những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, đã tăng lên 499 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Trong khi đó, giá hợp đồng tương lai đối với lúa chưa xay xát tại thị trường Chicago (Mỹ) cũng tăng hơn 80% kể từ đầu năm.

Đáng chú ý, giá gạo tăng mạnh trong bối cảnh giá các loại ngũ cốc chủ chốt khác, bao gồm ngô và lúa mì, đang giảm. Hiện tượng El Niño đang diễn ra được đánh giá là một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận, gây ra tình trạng khô hạn trên diện rộng tại Nam Á và Đông Nam Á, hai khu vực chiếm hơn một nửa sản lượng gạo toàn cầu.

Cơ quan Nông nghiệp Đối ngoại thuộc USDA nhận định trong một báo cáo gần đây rằng rủi ro lớn nhất đối với sản xuất lúa gạo tại Thái Lan nằm ở vụ trái mùa, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn nước tưới tiêu.

Mặc dù giá bán buôn tăng thường cần một khoảng thời gian mới tác động đến giá bán lẻ, một số thị trường đã bắt đầu ghi nhận dấu hiệu giá gạo tăng. Tại Philippines, nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, số liệu do Chính phủ công bố ngày 5/11 cho thấy giá gạo trong tháng 10/2026 đã tăng so với cùng kỳ năm trước.

Gạo là lương thực thiết yếu đối với người dân tại nhiều khu vực ở châu Á, châu Phi và Trung Đông. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cũng dự báo sản lượng gạo thế giới sẽ giảm trong niên vụ 2026–2027.

Huy động 250 xe trộn, gần 1.800 m³ bê tông cùng 282 tấn thép gia cường được đưa đến công trường, một công trình cao bằng Landmark 72 chuẩn bị lộ diện

Theo Minh Trang

VTV Online

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