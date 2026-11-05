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Bất động sản Nam Đô được giao đất làm nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Phú Quý

| | Bất động sản

Bất động sản Nam Đô được giao gần 3,3ha đất để làm nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Phú Quý (Goldenland) giai đoạn 1.

Tại Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 3/11/2026, UBND TP Hải Phòng quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Đô thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), giai đoạn 1 tại phường Thạch Khôi.

Diện tích được giao đợt này là 32.989,8 m² đất thuộc phường Thạch Khôi; trong đó có 26.396,47 m² nhà đầu tư được miễn tiền sử dụng đất và 6.593,33 m² đất nhà ở thương mại được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn giao đất: 50 năm, kể từ ngày ban hành Quyết định giao đất (theo thời hạn hoạt động của dự án nêu tại khoản 11 Điều 1 Quyết định số 2103/QÐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND TP Hải Phòng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện Dự án).

Bất động sản Nam Đô được giao đất làm nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Phú Quý - Ảnh 1.

Phối cảnh khu đô thị Phú Quý (Goldenland). Ảnh: Báo Hải Dương

Về nhà đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Nam Đô (Bất động sản Nam Đô) được thành lập tháng 6/2025; trụ sở chính hiện tại đội 11, thôn Kim Lôi, phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng. Ngành nghề kinh doanh chính là Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Ban đầu, Bất động sản Nam Đô có vốn điều lệ 600 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm: bà Phạm Thị Loan (50%); bà Phạm Thị Xuân (30%), ông Nguyễn Minh Châu (20%) đồng thời giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đến tháng 12/2025, Bất động sản Nam Đô tăng vốn từ 600 tỷ đồng lên 1.400 tỷ đồng. Cập nhật tháng 10/2026, công ty chuyển trụ sở chính về Thửa 29, lô LK06, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, Hải Phòng.

Được biết, Bất động sản Nam Đô còn là nhà đầu tư Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư, nhà ở công nhân và dịch vụ Khu công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (nay là xã Mao Điền, TP Hải Phòng).

Hồi tháng 11/2025, UBND TP Hải Phòng có Quyết định số 4500/QĐ-UBND về việc giao đất 29.737m2 đất tại xã Mao Điền để thực hiện dự án trên. Dữ liệu của PV cho thấy, hồi tháng 6/2026, Bất động sản Nam Đô mang tất cả các quyền tài sản liên quan đến dự án để thế chấp tại VPBank chi nhánh Kinh Đô Phòng Giao dịch Thanh Xuân.

Ngoài ra, Bất động sản Nam Đô còn "bắt tay" cùng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển công nghiệp Phú Xuyên làm liên danh đầu tư dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương (nay là phường Hải Dương, TP Hải Phòng).

Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 31/1/2026 của UBND TP Hải Phòng.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển công nghiệp Phú Xuyên được thành lập vào tháng 11/2024 với vốn điều lệ ban đầu là 160 tỷ đồng.

Doanh nghiệp do bà Phạm Thị Loan (SN 1986) là chủ sở hữu; người đại diện theo pháp luật. Bà Loan cũng chính là cổ đông sáng lập của Bất động sản Nam Đô.

Theo Hà Ly

An ninh tiền tệ

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