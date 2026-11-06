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Lần duy nhất tại Đường lên đỉnh Olympia: 2 thí sinh phải oẳn tù tì để giành vé đi tiếp

| | Sống

Đây đúng là khoảnh khắc may rủi hiếm có trên đấu trường tri thức Đường lên đỉnh Olympia.

Trong suốt nhiều năm phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia nhiều lần để lại dấu ấn với những màn tranh tài kịch tính, thậm chí xuất hiện các tình huống bất ngờ khiến kết quả không thể được quyết định chỉ bằng kiến thức.

Một trong những trường hợp đáng nhớ nhất là cuộc thi phụ giữa hai thí sinh có cùng 220 điểm, cuối cùng phải phân định thắng thua bằng cách đầy may rủi: Đó là oẳn tù tì để bốc thăm giành vé đi tiếp.

Tình huống này diễn ra tại cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý 3 năm thứ 18. Sau khi Bùi Đức Huy (Trường THPT Lý Thường Kiệt, Hải Phòng) giành vòng nguyệt quế và suất vào vòng thi tháng, chương trình cần xác định chủ nhân tấm vé còn lại.

Theo luật, suất này thuộc về thí sinh có điểm nhì tuần cao nhất trong ba cuộc thi tuần. Tuy nhiên, Nguyễn Ngọc Huy (THPT số 3 Tuy Phước, Bình Định) và Vương Trung Hiếu (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) đều cùng đạt 220 điểm.

Sự trùng khớp về điểm số buộc hai thí sinh bước vào một cuộc thi phụ để tìm người đi tiếp. Fanpage của chương trình khi đó gọi màn so tài giữa Ngọc Huy và Trung Hiếu là “cuộc thi phụ gian nan nhất lịch sử”, bởi diễn biến vượt ngoài dự đoán.

Ban tổ chức đưa ra ba câu hỏi thuộc các lĩnh vực Toán học, Sinh học và Thiên văn học. Hai thí sinh lần lượt bấm chuông giành quyền trả lời theo hình thức đấu loại trực tiếp: người bấm nhanh hơn được trả lời và nếu đưa ra đáp án chính xác sẽ giành chiến thắng.

Thế nhưng, cả Ngọc Huy lẫn Trung Hiếu đều không thể trả lời đúng bất kỳ câu hỏi nào. Sau ba lượt, kết quả vẫn chưa thể phân định.

Trước tình huống hiếm gặp này, chương trình phải sử dụng đến hình thức oẳn tù tì và bốc thăm để tìm ra người giành suất vào vòng thi tháng. Hai thí sinh oẳn tù tì nhằm xác định ai được quyền chọn phong bì trước.

Cuối cùng, lá thăm may mắn đã gọi tên Nguyễn Ngọc Huy. Như vậy, Ngọc Huy trở thành người cùng Bùi Đức Huy góp mặt tại cuộc thi tháng 2, quý 3 năm 2018.

Hình thức thi đấu may rủi bằng cách oẳn tù tì và bốc thăm là hiếm gặp ở chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Do vậy, khán giả xem chương trình rất bất ngờ.

Khoảnh khắc này trở thành một dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Olympia, khi hai thí sinh ngang tài ngang sức không thể phân định thắng thua qua các câu hỏi kiến thức và phải nhờ đến yếu tố may mắn. Những tình huống như vậy cũng cho thấy tính cạnh tranh của sân chơi này: các thí sinh đều có nền tảng kiến thức và khả năng phản xạ tốt, khiến cuộc đua đôi khi trở nên cân bằng đến mức khó tìm ra người chiến thắng.

(Tổng hợp)

Lần duy nhất tại Đường lên đỉnh Olympia: 2 thí sinh phải oẳn tù tì để giành vé đi tiếp - Ảnh 3.NSND từng là mỹ nhân màn ảnh sở hữu "đôi mắt biết nói", nhận lương hưu 6 triệu đồng/tháng, nắm trong tay không ít BĐS

NSND Minh Châu là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt Nam, đặc biệt ghi dấu ấn với vai Nguyệt trong bộ phim Cô gái trên sông của đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Theo Nhật Linh

Phụ Nữ Mới

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