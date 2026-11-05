Hải Phòng gia hạn tiến độ dự án Bệnh viện Delta thêm 2 năm

Tại Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 2/11/2026, UBND TP Hải Phòng về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Delta thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Delta tại phường Việt Hòa.

Theo đó, Hải Phòng cho phép Công ty cổ phần Delta được gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với diện tích 49.296m² tại phường Việt Hòa để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Delta. Thời gian gia hạn là 24 tháng kể từ ngày 2/11/2026.

Lý do gia hạn là Công ty Cổ phần Delta không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục theo quy định. Nhà đầu tư phải nộp bổ sung cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp hết thời hạn được gia hạn tiến độ sử dụng đất mà Công ty cổ phần Delta vẫn chưa đưa đất vào sử dụng (chưa hoàn thành đầu tư xây dựng toàn bộ các hạng mục, công trình theo dự án đã được phê duyệt) thì lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thu hồi đất theo quy định.

TP Hải Phòng yêu cầu UBND phường Việt Hòa có trách nhiệm thường xuyên kiếm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Delta, trường hợp phát hiện vi phạm phải kịp thời xử lý theo quy định; khẩn trương hoàn thiện thủ tục để trình giao phần diện tích đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án (khoảng 587m²), hoàn thành trong tháng 11/2026.

Được biết, dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Delta được UBND tỉnh Hải Dương cũ chấp thuận từ tháng 9/2005; chấp thuận điều chỉnh vị trí xây dựng vào tháng 1/2006. Đến tháng 12/2007, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chấp thuận bổ sung mục tiêu, quy mô dự án.

Theo kế hoạch, đến hết tháng 12/2011, chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động. Tuy nhiên, 20 năm qua dự án vẫn chưa được triển khai.