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Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² hết bao nhiêu?

| | Bất động sản

Nhà mái Nhật 2 tầng 100m² ngày càng phổ biến, vậy chi phí hoàn thiện công trình này khoảng bao nhiêu?

Nhà mái Nhật nổi bật với hệ mái có độ dốc nhẹ vừa phải, mở rộng ra các hướng giúp thoát nước nhanh, chống nóng hiệu quả. Với diện tích sàn 100m², nhà 2 tầng phù hợp với gia đình từ 4 đến 6 thành viên.

Tầng 1 thường bố trí phòng khách, bếp ăn và 1 phòng ngủ cho người lớn tuổi. Tầng 2 là không gian riêng tư cho các phòng ngủ còn lại và phòng thờ.

Cách tính tổng diện tích xây dựng

Để dự toán chi phí xây nhà, trước tiên cần xác định tổng diện tích xây dựng thực tế (bao gồm móng, mái và các tầng) theo tỷ lệ quy đổi.

Chẳng hạn, móng băng thường tính tương đương khoảng 50% diện tích sàn, móng cọc được tính khoảng 20-40% diện tích sàn. Mái Nhật được tính theo hệ số khoảng 50-70% diện tích sàn.

Nhà mái Nhật 2 tầng. (Ảnh: Nhatamviet)

Với nhà mái Nhật 2 tầng 100m², sử dụng móng cọc, diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Diện tích sàn tầng 1: 100 x 100% = 100m²

Diện tích sàn tầng 2: 100 x 100% = 100m²

Diện tích móng: 100 x 40% = 40m²

Diện tích mái Nhật: 100 x 70% = 70m²

Tổng diện tích xây dựng quy đổi là 310m²

Chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² hết bao nhiêu?

Chi phí xây nhà thường được tính theo công thức:

Chi phí xây nhà = Tổng diện tích xây dựng x Đơn giá xây dựng

Hiện nay, đơn giá xây dựng được chia làm hai hình thức phổ biến: Đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện khoảng 3,3 - 4,5 triệu đồng/m². Đơn giá xây trọn gói (chìa khóa trao tay) khoảng 5 - 8 triệu đồng/m².

Áp dụng đơn giá xây dựng trọn gói 7,5 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² ước tính là:

310m² x 7,5 triệu đồng/m² = 2,325 tỷ đồng

Nếu đơn giá xây thô và nhân công hoàn thiện 3,9 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Nhật 2 tầng 100m² ước tính là:

310m² x 3,9 triệu đồng/m² = 1,209 tỷ đồng

Như vậy, chi phí cơ bản để hoàn thiện một ngôi nhà mái Nhật 2 tầng diện tích 100m² rơi vào khoảng 1 - 1,4 tỷ đồng (cho phần thô) và từ 1,5 đến 2,35 tỷ đồng (cho trọn gói chìa khóa trao tay, chưa bao gồm đồ nội thất rời).

Lưu ý, trên đây là mức dự toán sơ bộ, chưa phải báo giá cố định. Tổng chi phí xây nhà thực tế có thể chênh lệch tùy thuộc vào các yếu tố như địa chất đất nền, vật liệu cao cấp, thiết kế mái cầu kỳ, cửa loại tốt hoặc đầu tư nội thất đồng bộ...

Theo Bằng Lăng/VTC News

VTC News

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