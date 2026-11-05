Cơ hội “trúng” căn hộ thứ 2 gần 8 tỷ đồng khi mua Diamond Sky

‏Căn hộ gần 8 tỷ đồng đang chờ chủ nhân‏

‏Một quyết định mua nhà có thể mở ra cơ hội sở hữu thêm tài sản trị giá gần 8 tỷ đồng. Đây là điểm nhấn của chương trình "Mua nhà trúng nhà – Nhân đôi tổ ấm" do Van Phuc Group triển khai từ ngày 01/11/2026 đến 01/11/2027 dành cho khách hàng mua căn hộ Diamond Sky. Theo đó, khách hàng có cơ hội nhận thêm một căn hộ Diamond Sky khác thông qua ưu đãi đặc biệt này.‏

‏Trung tâm thương mại Diamond Mall 30.000m2‏

‏Giải thưởng không chỉ mang giá trị lớn về tài sản cho khách hàng mà còn mở ra nhiều giá trị khai thác thực tế: dành tặng cha mẹ, chuẩn bị nơi an cư cho con trong tương lai hay khai thác cho thuê để tạo thêm nguồn thu dài hạn.‏

‏Đáng chú ý, căn hộ Diamond Sky thứ hai còn mang đến cơ hội đa dạng hóa quỹ tài sản, gia tăng giá trị tích lũy cho gia đình. Thay vì chỉ sở hữu một không gian sống, khách hàng có thêm cơ hội nắm giữ thêm một bất động sản lớn tại khu đô thị đáng sống bậc nhất TP.HCM. ‏

‏Sống đẳng cấp giữa trung tâm TP.HCM‏

‏Tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City – khu đô thị quy mô 198ha, Diamond Sky sở hữu vị trí mặt tiền Quốc lộ 13, kết nối thuận tiện đến các khu vực trọng điểm TP.HCM. Dự án gồm hai tòa tháp khoảng 20 tầng, cung cấp 296 căn hộ và 7 shophouse, hướng đến chuẩn sống hiện đại giữa không gian đô thị ven sông Sài Gòn.‏

‏Lợi thế nổi bật của Diamond Sky là sự kết hợp giữa không gian sống cao cấp và cảnh quan xanh, mặt nước quy mô lớn. Cư dân được thụ hưởng hệ thống cảnh quan đặc trưng của khu đô thị, từ hồ Đại Nhật rộng 16ha, công viên ven sông The Long Park dài 3,4km đến kênh Sông Trăng dài 2,1km.‏

‏Đặc biệt, trung tâm thương mại Diamond Sky Mall quy mô 30.000m² tại ba tầng khối đế sẽ mang đến không gian mua sắm, ẩm thực và giải trí ngay dưới chân nhà. ‏

‏Bệnh viện ĐH Quốc tế Hồng Bàng ngay trong nội khu‏

‏Cùng với đó, hệ sinh thái tiện ích hiện hữu tại Van Phuc City như Trường Song ngữ Quốc tế EMASI, Hugo House, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng, bến du thuyền Marina Royal và quảng trường nhạc nước góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống đa tiện ích cho cư dân.‏

‏Không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, Diamond Sky còn sở hữu lợi thế của một dự án nằm trong khu đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân, cảnh quan và hệ thống dịch vụ đồng bộ. Đây là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn đối với cả người mua ở thực lẫn khách hàng hướng đến đầu tư dài hạn.‏

‏Nhà phố đa công năng, rộng mở tiềm năng đầu tư‏

‏Bên cạnh căn hộ cao cấp, Van Phuc City còn mang đến cơ hội sở hữu nhà phố sang trọng với hai dòng sản phẩm nổi bật là Golden Shophouse và Royal Van Phuc. ‏

‏Sở hữu vị trí đẹp tại trung tâm khu đô thị, đặc biệt là các căn góc có lợi thế về tầm nhìn và khả năng tiếp cận khách hàng, nhà phố Golden Shophouse và Royal Van Phuc phù hợp để phát triển cửa hàng, văn phòng, kinh doanh dịch vụ hoặc khai thác cho thuê. Khách hàng có thể linh hoạt bố trí không gian sinh hoạt gia đình kết hợp kinh doanh, cho thuê để tối ưu tài sản.‏

‏Nhà phố thương mại vừa an cư, vừa kinh doanh, cho thuê‏

‏Đáng chú ý, các sản phẩm đã sẵn sàng bàn giao, pháp lý hoàn thiện, giúp khách hàng đưa vào sử dụng hoặc khai thác kinh doanh, cho thuê ngay mà không phải chờ đợi xây dựng. Đây là lợi thế thiết thực đối với nhà đầu tư ưu tiên bất động sản có giá trị sử dụng rõ ràng và khả năng tạo dòng tiền ngay tức thì.‏

‏Triển vọng của nhà phố Van Phuc City còn được cộng hưởng bởi các động lực hạ tầng khu vực. Quốc lộ 13 được quy hoạch mở rộng lên 60m, quy mô 10–14 làn xe, cùng tuyến Metro số 2 TP.HCM – Thủ Dầu Một với ga C16 quy hoạch trước Van Phuc City, được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối, thúc đẩy giao thương và gia tăng sức hút thương mại. Những yếu tố này mở thêm dư địa khai thác và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong dài hạn.‏

‏Từ cơ hội sở hữu căn hộ thứ hai gần 8 tỷ đồng tại Diamond Sky đến nhà phố đa công năng Golden Shophouse và Royal Van Phuc, Van Phuc City mang đến danh mục bất động sản đa dạng, đáp ứng nhiều mục tiêu từ an cư, khai thác kinh doanh đến tích lũy tài sản. ‏

‏Van Phuc City (Khu đô thị Vạn Phúc), Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình, TP.HCM‏