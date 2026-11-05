Khám phá bộ sưu tập nhà phố biệt thự danh giá hiếm hoi tại Nam Rạch Chiếc

‏ Khi khan hiếm tạo vị thế khác biệ‏‏t‏

‏Báo cáo của CBRE cho biết nguồn cung căn hộ tại TP.HCM chiếm tới 73%, đồng nghĩa phân phúc nhà liền thổ chỉ chiếm số lượng ít ỏi. Đặc biệt khảo sát ở các khu vực nội thành, quỹ đất nhà liền thổ thời gian qua vô cùng hạn hữu.‏

‏Nhìn về tương lai, nguồn cung phân khúc này cũng không khả quan khi TP.HCM đang chủ trương hạn chế phát triển nhà liền thổ trong trung tâm, ưu tiên cao tầng. Điều này cũng lý giải dù thị trường biến động, nhà liền thổ tại các khu vực mang tính điểm nóng vẫn giữ giá tốt. Đơn cử nhà phố tại Thủ Thiêm đang giao dịch từ 700 triệu đến hơn 1 tỷ/m2. ‏

‏Liền kề Thủ Thiêm, Nam Rạch Chiếc hiện được giới đầu tư săn đón bởi nền giá còn phù hợp trong khi kết nối nhanh về cả Thủ Thiêm lẫn sân bay Quốc tế Long Thành.

Rạch Chiếc đang trở thành trung tâm thể thao - văn hóa - giải trí mới của TP.HCM

‏‏Khu vực này cũng đón nhận các đòn bẩy lớn từ việc tăng tốc thi công khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc. Chạy nước rút hoàn thành mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8-10 làn xe (dự kiến cuối 2026), hoàn thành mở rộng đường Lương Định Của (dự kiến Q1/2027), vận hành nút giao An Phú (dự kiến Q2/2027). Trong trung hạn có thêm tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành và cao tốc Bắc - Nam đi ngang qua. ‏

‏Đón sóng này, Nam rạch Chiếc đang trở thành đại công trường với hàng loạt dự án triển khai. Tuy nhiên đại đa số nguồn cung là các dự án căn hộ cao cấp. Senturia An Phú‏‏ (Khu dân cư Nguyên Phương)‏‏ là khu đô thị thấp tầng hiếm hoi còn lại tại Nam Rạch Chiếc mang đến bộ sưu tập shophouse - nhà phố vườn - biệt thự danh giá, góp phần khẳng định vị thế riêng của chủ nhân.‏

‏ 3 dòng sản phẩm Home Resort - đa dạng lựa chọn, linh hoạt sở hữu‏

‏Trên quy mô 8,6 ha, Senturia An Phú giới thiệu 355 nhà phố vườn, shophouse và biệt thự. Điểm chung là thiết kế hai mặt tiền, hai cổng vào, vườn đối vườn và nhà không đối lưng. Hệ cửa kính lùa trước – sau giúp không gian bên trong đón ánh sáng và mở rộng kết nối với thiên nhiên. Hai ban công mỗi tầng, kết hợp thiết kế một trệt, hai lầu và sân thượng đều là những khoảng không gian quý giá để cả gia đình thư giãn, quây quần bên nhau. Mỗi dòng sản phẩm đồng thời sở hữu dấu ấn riêng, phù hợp với những nhu cầu khác nhau. ‏

‏Dòng shophouse chuyên biệt cho kinh doanh thương mại khi án ngữ tại mặt tiền đường lớn. Một dãy ôm trọn mặt tiền đường song hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Dây (lộ giới 20m). Đây là trục giao thông xương sống của người dân Đông TP.HCM khi di chuyển về hướng Bến Thành với lưu lượng vận tải hàng trăm nghìn lượt mỗi ngày. Một dãy ôm trọn đường số 1 lộ giới 25m - đây là tuyến đường chính của khu đô thị Nam Rạch Chiếc - nơi sinh sống của hàng chục nghìn gia đình thu nhập cao của TP.HCM, đón nhu cầu mua sắm thường xuyên. ‏

‏Shophouse tại Senturia An Phú trở thành một địa chỉ lý tưởng cho các thương hiệu cao cấp với độ nhận diện tốt. ‏

‏Mặt tiền rộng đến 7 m là điểm nhấn trong tổ chức kinh doanh. Bề ngang thoáng giúp linh hoạt bố trí khu trưng bày, quầy dịch vụ, không gian tiếp khách và lối đi. Thiết kế hai mặt tiền thuận tiện vừa an cư vừa kinh doanh. Khung bảng quảng cáo được bố trí sẵn giúp chủ sở hữu thuận tiện lắp đặt biển hiệu, duy trì diện mạo đồng bộ cho tuyến phố.‏

‏Trong khi đó, nhà phố vườn lại là khoảng trời xanh mát riêng tư và đầy thư giãn. Cây xanh đan cài nhiều tầng lớp ôm lấy từng ngôi nhà. Hai mặt thoáng mở ra khoảng sân trước – sau, với diện tích vườn từ 22 đến 137 m², dành chỗ cho cây cỏ, góc trà và những sinh hoạt ngoài trời.‏

‏Khoảng sân vườn xanh mát với không gian sống đầy riêng tư của nhà phố vườn‏

‏Tinh thần Home Resort hiện diện qua bữa cơm bên vườn, buổi chiều chăm cây hay phút thảnh thơi trên sân thượng. Những khoảng xanh riêng giúp các thành viên tìm thấy sự thư thái trong nhịp sống thường ngày.‏

‏Riêng bộ sưu tập biệt thự được dành những vị trí chọn lọc, mở ra không gian sống xứng tầm chủ nhân. Các căn biệt thự hướng trực diện 1,29 ha công viên trung tâm kết hợp hồ cảnh quan mặt nước cùng Clubhouse và Pavillion, đón trọn tầm nhìn xanh khoáng đạt. Một số căn đối diện kênh tự nhiên, mang đến không gian đậm chất sinh thái.‏

‏Biệt thự ôm trọn công viên trung tâm và cảnh quan mặt nước xanh mát‏

‏Mặt tiền rộng đến 9 m cùng ba mặt thoáng tạo nên những dinh thự đầy khí chất, đồng thời dành nhiều khoảng mở cho sân vườn với diện tích từ 88-230 m2. Từ phòng khách đến không gian nghỉ ngơi, thiên nhiên hiện diện qua từng khung cửa, giữ sự riêng tư mà vẫn rộng mở, thư thái.‏

‏Bên cạnh bộ sưu tập sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu, nhà phát triển Tiến Phước còn mang đến những chính sách tài chính linh hoạt. Khách hàng có thể đàm phán phương án thanh toán 1:1 hoặc lựa chọn tiến độ có sẵn với mức thanh toán 5% mỗi đợt, cách nhau 2 tháng. Với nguồn tài chính chủ động, khách hàng được hưởng chính sách hoàn tiền lên đến 12% khi thanh toán nhanh. Thấu hiểu tâm lý khách hàng, chủ đầu tư còn miễn phí quản lý trong 24 tháng giúp cư dân thêm an tâm khi bắt đầu cuộc sống mới. Phương thức thanh toán linh hoạt hỗ trợ người mua giảm áp lực vốn, đồng thời có cơ hội đón trọn chu kỳ bùng nổ của khu vực.‏