IVY Central – Sống giữa tâm mạch tri thức, đón nhịp phát triển khu đông TP.HCM

Tâm điểm khu đông TP.HCM - Cực động lực giáo dục, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Tọa lạc ngay giao điểm Quốc lộ 1K và Đại lộ Thống Nhất, IVY Central sở hữu vị trí tâm điểm khu Đông, là điểm gạch nối chiến lược giữa TP.HCM và trung tâm Biên Hòa (Đồng Nai) với chỉ 30 phút di chuyển.

Tọa độ này đồng thời mở ra lợi thế kết nối đa chiều trong khu vực đang phát triển mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận Vành đai 3 chỉ khoảng 2km, kết nối tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) hiện hữu và các tuyến metro theo quy hoạch, gồm Suối Tiên – TP mới và Suối Tiên – Biên Hòa – Long Thành, chỉ từ 5–10 phút di chuyển. Từ IVY Central cũng kết nối rất nhanh tới hàng loạt tiện ích khu vực như: Chợ Đông Hòa, TTTM Go, Lotte, bến xe Miền Đông mới, bệnh viện đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ…

Vị trí dự án IVY Central

Đặc biệt, IVY Central cũng nằm tại tâm điểm cực động lực giáo dục, công nghệ và đổi mới sáng tạo thời kỳ 2025 - 2050 tầm nhìn 100 năm của TP.HCM. Theo đó, dự án nằm liền kề Làng Đại học Quốc gia TP.HCM với quy mô 643,7ha – một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học trọng điểm của cả nước. Nơi đây quy tụ đông đảo giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và sinh viên, tạo nên một cộng đồng tri thức năng động.

Cùng với đó, trung tâm Đổi mới sáng tạo quy mô 42.000m² đang được triển khai xây dựng, được kỳ vọng góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ. Sự hiện diện của các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo đang từng bước định hình khu vực thành một cực tăng trưởng tri thức quan trọng của TP.HCM.

Bên cạnh lợi thế giáo dục, khu vực còn kết nối với khu công nghệ cao TP.HCM và hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ tiên tiến. Các khu công nghiệp lớn như Sóng Thần, Tân Đông Hiệp, Bình Đường, Linh Trung I… cũng nằm trong phạm vi kết nối từ 3 - 5km, thu hút đông đảo kỹ sư, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc.

Sự phát triển mạng lưới giao thông đô thị, hệ sinh thái tri thức và công nghệ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng vốn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng nhu cầu an cư tại khu vực. Trong bối cảnh đó, khu căn hộ cao cấp IVY Central đón đầu sự phát triển của một khu vực đang ngày càng khẳng định vai trò là tâm điểm tri thức và công nghệ của thành phố.

IVY Central – Sống chất tinh anh giữa tâm mạch tri thức

Sở hữu vị trí tại tâm điểm giáo dục - đổi mới sáng tạo khu đông TP.HCM, IVY Central được định vị là khu căn hộ cao cấp dành cho cộng đồng cư dân tinh anh, tri thức – những người tìm kiếm một không gian sống tiện nghi và giàu giá trị kết nối.

Được phát triển trên khu đất rộng 4.251m², IVY Central có quy mô 23 tầng nổi, 2 tầng hầm, cung cấp ra thị trường 441 căn hộ. Các căn hộ có diện tích từ 54,9 – 82,4m², bố trí từ 2–3 phòng ngủ, đáp ứng đa dạng nhu cầu an cư của chuyên gia, gia đình trẻ và cộng đồng cư dân hiện đại.

Căn hộ IVY Central có thiết kế tối ưu công năng cho gia chủ

Điểm nhấn trong thiết kế căn hộ là sự tối ưu về không gian và trải nghiệm sống. Mỗi mặt bằng tầng gồm 21 căn hộ, 7 thang máy với mật độ chỉ 3 căn hộ/thang. Đặc biệt, các căn hộ IVY Central có thiết kế vuông vức, 100% sở hữu 2 logia đón ánh sáng, gió tự nhiên; toàn bộ khu bếp đều kết nối với logia hoặc cửa sổ, giúp lưu thông không khí, hạn chế ám mùi và giữ không gian luôn thông thoáng.

Lấy cảm hứng từ tinh thần tri thức, hệ tiện ích nội khu của IVY Central được phát triển nhằm nuôi dưỡng phong cách sống chủ động, sáng tạo và giàu kết nối. Thư viện cộng đồng mở ra không gian đọc và khám phá; Co-working Space khơi nguồn ý tưởng, kết nối công việc; phòng hội họp tạo điều kiện giao lưu, chia sẻ. Cùng với phòng gym, khu bóng bàn, chòi nghỉ và máy tập ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non và các tiện ích thương mại, mỗi không gian đều góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống đa chiều cho cộng đồng cư dân.

Bên cạnh thiết kế và tiện ích, IVY Central chú trọng chất lượng hoàn thiện với hệ thống vật liệu, thiết bị đến từ các thương hiệu uy tín như hệ tủ bếp full trần thương hiệu gỗ An Cường, thiết bị bếp từ hút mùi Malloca, thiết bị vệ sinh Inax và điều hòa Funiki Inverter, full sàn gỗ phòng khách, bếp.

Đáng chú ý, dự án đã hoàn thiện các điều kiện pháp lý và sẵn sàng ký hợp đồng mua bán. Dự kiến, IVY Central sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng vào Quý I/2028.

Hiện IVY Central đang được công bố với mức giá từ 49,5 triệu đồng/m² (gồm VAT), cùng nhiều phương thức thanh toán linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán 15% GTCH khi ký hợp đồng mua bán. Với phương án thanh toán theo tiến độ, khách hàng được hưởng chiết khấu 1,5% giá trị căn hộ; lựa chọn hỗ trợ lãi suất có thể vay ngân hàng tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất 0% trong 24 tháng. Đối với khách hàng có nguồn tài chính tích lũy, phương án thanh toán sớm 35% giá trị căn hộ mang đến cơ hội nhận chiết khấu lên tới 6,5%.

Với kết nối chiến lược, thiết kế căn hộ tối ưu, hệ tiện ích giàu tính tri thức và chính sách tài chính linh hoạt, IVY Central hướng đến kiến tạo một chuẩn sống tinh anh giữa tâm mạch tri thức khu Đông TP.HCM.