Sky Villa Nobu Danang trị giá 2.5 triệu đô được LandCorp giao dịch thành công

‎Sky Villa hay còn được biết đến như các dinh thự trên cao với hồ bơi riêng trực diện biển vốn là một đặc quyền hiếm có trên thị trường bất động sản Việt Nam. Tại Nobu Danang, thiết kế hồ bơi riêng dài gần 10 mét không đơn thuần là một tiện ích xa xỉ, mà còn là tuyên ngôn về nghệ thuật sống, thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc của đơn vị phát triển đối với nhu cầu riêng tư, gu thẩm mỹ tinh tế và những chuẩn mực sống khắt khe của giới tinh hoa. Sở hữu Sky Villa tại Nobu Danang không chỉ là sở hữu một sản phẩm bất động sản phiên bản giới hạn, nơi khẳng định phong cách và vị thế chủ nhân, mà còn là lựa chọn tài sản mang tầm nhìn chiến lược và giá trị dài hạn.

Nobu Danang là một khu phức hợp căn hộ và khách sạn được phát triển bởi VCRE, sở hữu vị trí không thể sao chép khi tọa lạc trên giao lộ biểu tượng Võ Nguyên Giáp và Võ Văn Kiệt, tiếp giáp trực diện biển Mỹ Khê – bãi biển lọt top 6 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh (được bình chọn bởi Forbes trong nhiều năm liền). Khi hình thành, tòa tháp cao 43 tầng này sẽ là một trong những biểu tượng kiến trúc độc đáo nhất của thành phố biển đáng sống Đà Nẵng.

Dự án Nobu Danang nằm trực diện biển Mỹ Khê, tọa lạc tại giao lộ biểu tượng Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt.

Tại Nobu Danang – dự án căn hộ branded residences (bất động sản hàng hiệu) đầu tiên của Nobu tại khu vực Đông Nam Á, bộ sưu tập 264 căn hộ không đơn thuần là nơi ở - đó là một tuyên ngôn sống, nơi sự riêng tư và kết nối gia đình được cân bằng một cách tinh tế bởi đội ngũ thiết kế hàng đầu trên thế giới. Dự án được thiết kế bởi kiến trúc sư danh tiếng David Malott đến từ tập đoàn thiết kế hàng đầu AI Planetworks. Ông là tác giả của những công trình biểu tượng của thế giới như Trung tâm Thương mại Quốc tế Hồng Kông và Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải. Ngoài ra, nội thất của dự án được thiết kế bởi kiến trúc sư Clint Nagata từ BLINK Design Group với những dự án đã làm nên tên tuổi như Six Senses Kyoto (Nhật Bản), Raffles Maldives Meradhoo Resort (Maldives); Amanoi Spa Houses và Regent Phu Quoc (Việt Nam), JW Marriott Khao Lak (Thái Lan)...

Bộ sưu tập Sky Villa gồm 6 căn với 2 dòng sản phẩm 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 270,5 m2 (SV1) và khoảng 267.6 m2 (SV2) phù hợp với từng chân dung chủ nhân tinh hoa. Căn Sky Villa tại tầng 39 vừa được bán thành công dành cho những chủ nhân trẻ thành đạt mong muốn khẳng định phong cách sống hiện đại và dấu ấn riêng biệt. Trong đó, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều sở hữu view biển trực diện với thiết kế khoáng đạt mang đến cảm giác rộng thoáng, nơi không gian sinh hoạt chung liền mạch mở ra ban công và bể bơi riêng. Trong khi đó, các căn Sky Villa còn lại (SV2) của bộ sưu tập hàng hiệu mang một thiết kế độc đáo với view toàn cảnh ôm trọn biển xanh biếc và thành phố với sắc màu lung linh về đêm. Chủ nhân tinh hoa của các căn Sky Villa SV2 có thể chiêm ngưỡng những màn pháo hoa quốc tế DIFF rực rỡ sắc màu vốn đã trở thành một giá trị văn hóa của thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Phối cảnh phòng khách và hồ bơi riêng của căn Sky Villa SV2

Sống như nghỉ dưỡng 5 sao cùng thương hiệu quản lý hàng đầu thế giới Nobu Hospitality

Khởi nguồn từ món cá tuyết đen Black Cod Miso độc đáo, thương hiệu Nobu ra đời và giờ đây, Nobu đã phát triển thành một thương hiệu toàn cầu với hệ thống 81 nhà hàng, 44 khách sạn và 16 dự án bất động sản hàng hiệu trải dài trên các châu lục. Tọa lạc tại những tâm điểm thịnh vượng bậc nhất thế giới như New York (Mỹ), London (Anh), Toronto (Canada), Milan (Ý),… và không ngạc nhiên khu Nobu lựa chọn Đà Nẵng bởi nơi đây không chỉ là thành phố biển đáng sống nhất Việt Nam mà còn là điểm đến của cả thế giới.

Nhà hàng Nobu tại tầng 42 của dự án Nobu Danang.

Nhà hàng Nobu tại tầng 42 của dự án Nobu Danang cũng chính là nhà hàng Nobu mặt biển cao nhất thế giới, tiêu chuẩn tại đây sánh ngang chất lượng như tất cả các điểm đến toàn cầu, được đảm nhiệm bởi đội ngũ đầu bếp tinh tuyển từ Nobu. Ngoài ra, hồ bơi vô cực katamochi bốn mùa tầng 18, Sky bar Tsukimidai tầng 43, cùng hệ thống nhà hàng Taste of Asian (tầng 6), phòng tập gym hiện đại và các tiện ích cao cấp khác sẽ mang đến cho cư dân và khách lưu trú những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Sky bar Tsukimidai tại tầng 43 của dự án Nobu Danang.

Ngoài ra, trong "từ điển Nobu" luôn tồn tại triết lý Kokoro - xuất phát từ tiếng Nhật có nghĩa là đến từ trái tim. Đây chính là kim chỉ nam cho chất lượng, dịch vụ, là nhịp đập của thương hiệu và yếu tố gắn kết các điểm đến với nhau. Rõ ràng là, sức hấp dẫn của Nobu đã vượt xa ranh giới của hương vị ẩm thực và lòng hiếu khách đơn thuần. Nó nằm ở sức mạnh của sự chân thành và thấu hiểu, trên hành trình tạo ra những kết nối thật sự với khách hàng. Nobu Danang chính là một nơi để sống, được thấu hiểu và cả nuông chiều cảm xúc.

Hiệu quả trong đầu tư khi giao cho Nobu khai thác vận hành

Nói đến hiệu quả khai thác các căn hộ biển thì vị trí kim cương và thương hiệu vận hành là 2 chìa khóa quan trọng nhất và cả 2 đều có mặt tại Nobu Danang. Ông Trevor Horwell – CEO Nobu Hospitality chia sẻ trong "Hotels passion for Hospitality" năm 2019, mỗi nhà hàng Nobu đón khoảng 100.000-250.000 lượt khách/năm. Điều đó cũng cho thấy việc đầu tư căn hộ Nobu chính là một chọn lựa kinh tế đầy đẳng cấp.

Ông Nguyễn Đình Giáp – Ceo LandCorp và ông Andy Nguyễn – Sales Director dự án Nobu Danang tại event Gathering of Inspiration do Nobu Danang tổ chức ngày 21/10/2026.

Ông Andy Nguyễn, Sales Director của dự án Nobu Danang đã có những chia sẻ tại chuỗi sự kiện Gathering of Inspiration và Decoding The Legacy ngày 21 & 22/10/2026 vừa qua: "Đại diện cho nhà phát triển VCRE, tôi chúc mừng đội ngũ LandCorp đã giao dịch thành công căn Sky Villa trị giá hơn 2.5 triệu đô tại Nobu Danang. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của LandCorp về sự tận tâm, chuyên nghiệp, đặc biệt trao niềm tin về dự án cho khách hàng của mình. Đối với chúng tôi, một mối quan hệ hợp tác thành công không chỉ đến từ những giao dịch mà còn đến từ sự tin tưởng, tận tâm của đối tác để mang những giá trị tinh thần của thương hiệu Nobu đến đúng khách hàng."

Tại sự kiện, Ông Nguyễn Đình Giáp - Giám đốc LandCorp Property Việt Nam, cũng đã có những chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được Nhà phát triển dự án Nobu Danang lựa chọn làm đại lý phân phối chính thức của dự án. Với kinh nghiệm phân phối các dòng bất động sản nghỉ dưỡng trong 9 năm qua, đặc biệt ghi dấu ấn với các dự án Fusion Resort & Villas Danang và Mandarin Oriental Danang, chúng tôi nhận thấy Nobu Danang là mảnh ghép hoàn hảo cho phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp khi sở hữu vị trí đắc địa tại giao lộ Võ Nguyễn Giáp và Võ Văn Kiệt, 2 cung đường đẹp nhất và quan trọng bậc nhất tại Đà nẵng. Chúng tôi tin rằng tiềm lực tài chính mạnh mẽ và kinh nghiệm phát triển các dự án của VCRE là sự bảo chứng cho thành công của dự án Nobu Danang."

Khách hàng có thể liên hệ LandCorp – đại lý phân phối chính thức của dự án qua Hotline 0866 56 5555 hoặc 0907 866 345 để được tư vấn chuyên sâu và đặt lịch đi tham quan dự án Nobu Danang.

LandCorp Property Việt Nam - Đại lý phân phối chính thức của dự án Nobu Danang.

Thông tin chi tiết tham khảo tại website: https://landcorp.com.vn

Hotline: 0866 56 5555 | 0907 866 345