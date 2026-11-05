‏Từ triết lý WorldHotels đến giá trị sống và đầu tư tại Lusso Saigon‏

‏ Đây cũng là cách thương hiệu xây dựng sức hút dài hạn cho dự án thông qua ‏‏khả năng thu hút người ở, hình thành cộng đồng và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường cho thuê.‏

‏Từ tâm huyết "dịch vụ sinh ra để cư dân tận hưởng"‏

‏Tham gia phỏng vấn về định hướng quản lý vận hành Lusso Saigon, ‏‏Ông Fraser McKenzie, Giám đốc Quản lý và Vận hành WorldHotels khu vực Châu Á cho biết‏‏, Lusso Saigon là đại diện tiêu biểu cho những cơ hội ngày càng rộng mở của phân khúc Branded Residences tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh các thương hiệu khách sạn không ngừng tìm kiếm những hướng đi mới để mở rộng sự hiện diện sang lĩnh vực bất động sản nhà ở. ‏

‏Dự án góp phần củng cố danh mục bất động sản mang thương hiệu WorldHotels tại khu vực, đồng thời chuyển hóa triết lý dịch vụ khách sạn vào không gian sống phù hợp hơn. Theo đó, thương hiệu sẽ áp dụng triết lý hiếu khách nổi tiếng trên thế giới vào Lusso Saigon nhưng tập trung nhiều vào chất lượng tương tác và cách hỗ trợ có thể giúp cuộc sống chủ nhân trở nên thuận tiện hơn, để dịch vụ trở nên tự nhiên, mang tính cá nhân và tạo cảm giác thoải mái.

Business Lounge tại Lusso Saigon dành riêng cho chủ nhân tiếp khách quý - Ảnh phối cảnh

‏‏WorldHotels đã xác định danh mục lên đến 63 dịch vụ tiềm năng, gồm dịch vụ tiêu chuẩn và bổ sung dành cho Lusso Saigon. Theo danh mục tiêu chuẩn, Lusso Saigon có nhân viên đón cửa với tinh thần thân thiện mừng cư dân trở về, nhân viên hành lý và concierge phục vụ 16 giờ mỗi ngày‏‏, từ 6 giờ 30 đến 22 giờ 30‏‏,‏‏ ‏‏cùng hệ thống camera và lực lượng bảo vệ hoạt động 24/7. Cư dân cũng được hỗ trợ tiếp nhận bưu kiện, điều phối giao nhận, chuyển vào căn hộ; cung cấp thông tin mua sắm, nhà hàng, chương trình biểu diễn; đặt phòng khách sạn, đặt bàn, đặt xe và đưa đón sân bay.

‏Các dịch vụ bổ sung theo yêu cầu và có trả phí dự kiến gồm: dọn căn hộ, giặt là, đầu bếp riêng, phục vụ tiệc tại nhà, trông trẻ, huấn luyện viên cá nhân, spa tại nhà, chăm sóc thú cưng, cây xanh, chăm sóc căn hộ khi chủ nhà vắng mặt,…

‏Đáng chú ý, để duy trì chất lượng, WorldHotels đề cao việc lắng nghe phản hồi. Trao đổi thường xuyên giúp đội ngũ quản lý hiểu kỳ vọng, nhận diện điểm cần cải thiện và điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi.

‏"Chúng tôi kỳ vọng rằng theo thời gian, những điều cư dân nhớ về Lusso Saigon không chỉ là chất lượng của không gian sống, mà còn là những khoảnh khắc phục vụ tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Bởi dịch vụ sinh ra chỉ thật sự đáng giá khi cư dân được thấu hiểu, trân trọng và an tâm trong chính ngôi nhà của mình",‏‏ đại diện WorldHotels bày tỏ.

‏Hướng đến sức hút dài hạn cho Lusso Saigon

‏Nếu chuẩn dịch vụ rõ ràng giúp người mua ở hình dung cụ thể hơn không gian sống thì việc duy trì chất lượng lâu dài bởi thương hiệu danh tiếng quốc tế lại là cầu nối hình thành cộng đồng chung "gu" trải nghiệm, từ đó tạo giá trị khác biệt với các nhà đầu tư cho thuê.

‏Cụ thể, với nhóm khách đề cao sự thuận tiện và phong cách phục vụ quốc tế, tên tuổi WorldHotels có thể tạo sự quan tâm ban đầu. Trải nghiệm thực tế sẽ góp phần củng cố quyết định lựa chọn và tiếp tục thuê. Trong khi đó, từ phía chủ sở hữu, chất lượng sống tạo thêm cơ sở để giới thiệu căn hộ. Bên cạnh diện tích, thiết kế và nội thất, khách thuê có thể cân nhắc khả năng tiếp cận hỗ trợ, sự riêng tư và mức độ phù hợp với nếp sinh hoạt. ‏

‏Các sự kiện cuối tuần tại Sales Gallery dự án thu hút đông khách hàng và nhà đầu tư‏

‏Chia sẻ về nhu cầu lựa chọn chỗ ở khi sang Việt Nam công tác, ông Thue Quist Thomasen - Giám đốc điều hành ‏‏Decision‏‏ Lab, Doanh nghiệp FDI TP.HCM cho rằng: ‏‏"Khi chuyển đến một quốc gia mới, mọi thứ đều thay đổi nên không gian sống đóng vai trò rất quan trọng. Một môi trường tiện nghi, an toàn và quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế quen thuộc sẽ giúp các chuyên gia dễ dàng thích nghi, giảm bớt những trở ngại và an tâm xây dựng cuộc sống lâu dài".‏

‏Quyết định đầu tư Lusso Saigon, bà Đậu Thị Hằng (Phường Lái Thiêu, TP.HCM) đưa ra 2 lý do tiên quyết. Thứ nhất là sự khan hiếm của toà tháp thuộc tổ hợp all-in-one tại vị trí mặt tiền trung tâm 8 làn xe, có quy hoạch trạm metro trước nhà. Thứ hai, Lusso Saigon tạo dựng được giá trị cộng đồng bởi WorldHotels đã là thương hiệu nổi tiếng trên toàn cầu nên sẽ có sẵn các tệp khách hàng riêng, sẵn sàng bỏ giá trị tiền thuê cao hơn để tận hưởng dịch vụ.‏ ‏Quản lý vận hành bởi thương hiệu quốc tế bổ sung vào "bộ sưu tập" lợi thế vượt trội của Lusso Saigon bên cạnh 2 yếu tố: thuộc đô thị all-in-one và vị trí mặt tiền đường 8 làn kết hợp quy hoạch trạm metro trước nhà - Hình ảnh phối cảnh‏