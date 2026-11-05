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Hà Nội tháo dỡ hàng loạt nhà mặt phố để mở rộng Quốc lộ 1A

| | Bất động sản

Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng đang được tháo dỡ, di dời để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

VIDEO: Nhà cửa, cơ sở kinh doanh trên đường Giải Phóng được tháo dỡ để mở rộng Quốc lộ 1A.

Đầu tháng 11/2026, nhiều công trình dọc đường Giải Phóng được tháo dỡ để phục vụ dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội, có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 162.000 tỷ đồng.

Các hộ dân, cơ sở kinh doanh thu dọn đồ đạc, di dời thiết bị để bàn giao mặt bằng. “Chúng tôi đang chuyển đồ đạc, vật tư đến cơ sở mới để bàn giao mặt bằng”, chị Hạnh, chủ một hiệu thuốc trên đường Giải Phóng, cho biết.

Tại phường Phương Liệt, đoạn tuyến dài khoảng 1,5 km có diện tích giải phóng mặt bằng ảnh hưởng đến 14 tổ chức và 232 hộ có nhà ở riêng lẻ. Trong phạm vi dự án còn có ba khu tập thể cũ cao 5 tầng, với 195 căn hộ, và một khu tập thể cao 2 tầng, gồm 20 căn hộ.

Các công trình lần lượt được tháo dỡ, để lộ kết cấu và không gian bên trong. Máy móc được huy động để phá dỡ, thu dọn mặt bằng.

Vật liệu xây dựng và phế thải sau phá dỡ còn ngổn ngang tại một đầu ngõ trên đường Giải Phóng.

Sinh viên đứng chờ xe buýt cạnh khu vực phá dỡ.

Cổng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội được dịch chuyển vào phía trong, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Cổng Parabol của Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, dự kiến được dịch chuyển vào phía trong khoảng 20 m.

Khu vực nút giao Giải Phóng – Lê Thanh Nghị đã được giải phóng mặt bằng sau khi các công trình được tháo dỡ. Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Điểm đầu tại khu vực nút giao hầm Kim Liên, điểm cuối kết nối nút giao Cầu Giẽ. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe trên hai tuyến đường song hành. Tổng diện tích sử dụng đất sơ bộ khoảng 337,3 ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT), dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Theo Duy Phạm

Tiền phong

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