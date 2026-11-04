Từng là 'chảo lửa' đấu giá đất Hà Nội, Thanh Oai nay chỉ còn 47 người tham gia, giá trúng giảm gần một nửa

47 khách hàng tham gia, giá trúng cao nhất 56 triệu đồng/m2

Sáng 3/11/2026, tại nhà thi đấu xã Thanh Oai, UBND xã phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt tổ chức đấu giá quyền sử dụng 20 thửa đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động cũ (nay thuộc xã Thanh Oai, Hà Nội). Vị trí gần với Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội của Vingroup.

Các thửa đất có giá khởi điểm 14 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá chỉ thu hút 47 khách hàng tham gia. Người tham gia thực hiện trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua 2 vòng bắt buộc.

Kết thúc phiên đấu giá, toàn bộ 20 thửa đất đều tìm được chủ nhân. Giá trúng cao nhất đạt 56 triệu đồng/m2, thấp nhất là 44 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, cũng tại khu vực thôn Văn Quán, xã Đỗ Động cũ, hồi tháng 3/2025, huyện Thanh Oai từng tổ chức đấu giá 89 thửa đất (đợt 1) với mức giá trúng cao hơn đáng kể.

Các lô đất đấu giá đất tại xã Thanh Cao từng gây sốt. Ảnh: Lệ Chi

Thời điểm đó, các thửa đất có diện tích từ 87-161m2, giá khởi điểm 11-17 triệu đồng/m2. Kết quả, lô đất ký hiệu 28 thuộc nhóm 2 ghi nhận mức trúng cao nhất 79,9 triệu đồng/m2, gấp hơn 7 lần giá khởi điểm. Lô đất rộng 102,78m2, tương đương tổng giá trị hơn 8,2 tỷ đồng.

Lô có giá trúng thấp nhất là 51,3 triệu đồng/m2, trong khi phần lớn các thửa đất còn lại được đấu giá thành công ở mức 52-78 triệu đồng/m2.

Sau phiên đấu giá, nhiều nhà đầu tư và môi giới rao bán các lô đất với mức chênh 200-300 triệu đồng/lô. Với những lô góc, vị trí đẹp, mức chênh được đẩy lên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Thậm chí, một lô đất diện tích gần 105m2, trúng đấu giá 71,3 triệu đồng/m2, tổng giá trị gần 7,5 tỷ đồng, từng được rao bán chênh hơn 1 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025 và đầu năm 2026, môi giới tiếp tục chào bán các lô góc tại khu vực này với mức giá 100-110 triệu đồng/m2. So với mặt bằng giá chào bán đó, mức trúng cao nhất 56 triệu đồng/m2 tại phiên đấu giá ngày 3/11 chỉ còn khoảng một nửa.

Từng là "chảo lửa" đấu giá đất với hàng nghìn người chen chân

Không chỉ khu vực Văn Quán, Thanh Oai từng là một trong những tâm điểm của các phiên đấu giá đất tại Hà Nội.

Tháng 8/2025, phiên đấu giá 68 thửa đất tại khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao gây chú ý lớn khi thu hút khoảng 1.600 người tham gia với gần 5.000 bộ hồ sơ đăng ký.

Các thửa đất có diện tích 60-85m2, giá khởi điểm từ 8,6-12,5 triệu đồng/m2. Sau nhiều vòng trả giá, lô đất cao nhất đạt 100,5 triệu đồng/m2, gấp khoảng 8 lần giá khởi điểm. Các lô còn lại cũng ghi nhận mức trúng phổ biến 63-80 triệu đồng/m2.

Ngay sau phiên đấu giá, nhiều lô đất được môi giới rao bán chênh 300-500 triệu đồng. Riêng lô trúng cao nhất 100,5 triệu đồng/m2 được chào bán với mức chênh lên tới 1 tỷ đồng.

Phiên đấu giá đất tại Thanh Oai gây chú ý lớn khi thu hút khoảng 1.600 người tham gia với gần 5.000 bộ hồ sơ đăng ký, giá trúng hơn 100 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, diễn biến sau đó lại không như kỳ vọng. Đến ngày 16/9/2025, khi hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất, chỉ có 13/68 lô hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Trong số này, lô có giá trúng cao nhất chỉ hơn 55 triệu đồng/m2.

55 thửa đất còn lại, bao gồm cả lô trúng giá 100,5 triệu đồng/m2, không nộp đủ tiền theo quy định và bị xác định là bỏ cọc.

Sau phiên đấu giá gây sốt hồi tháng 8/2025, hoạt động đấu giá đất tại Thanh Oai phải tạm dừng khoảng 2 tháng trước khi được tổ chức trở lại.

Ngày 15/11/2025, địa phương đưa 25 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán, xã Đỗ Động ra đấu giá. Các thửa đất có diện tích từ gần 84-143m2, giá khởi điểm chỉ từ 5,3 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức với tối thiểu 6 vòng trả giá bắt buộc, bước giá 5 triệu đồng/m2.

Kết quả, cả 25 thửa đất đều tìm được chủ nhân. Đáng chú ý, giá trúng cao nhất lên tới 90,3 triệu đồng/m2, gấp 17 lần giá khởi điểm. Hai thửa đất đạt mức giá này có diện tích lần lượt gần 114m2 và 129m2, tương ứng tổng giá trị khoảng 10,3 tỷ đồng và 11,7 tỷ đồng mỗi lô. Giá trúng thấp nhất cũng đạt 45,3 triệu đồng/m2, cao gấp 8,5 lần giá khởi điểm.