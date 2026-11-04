Hà Nội đưa 7 khu đất tại phường Vĩnh Hưng ra khỏi danh mục thí điểm dự án nhà ở thương mại

Sáng 4/11, tiếp tục kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội.

Quang cảnh kỳ họp

Theo đó, nghị quyết đã đưa ra khỏi danh mục đối với 14 khu đất, tổng diện tích 109,1ha, gồm: Khu nhà ở Chúc Sơn Đồng Lực, dự án Xây dựng khu nhà ở CIMIC Chúc Sơn, Xây dựng khu nhà ở sinh thái Chúc Sơn (phường Chương Mỹ); dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng, khu nhà ở Đông Hội kết hợp nhà ở cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng (xã Đông Anh); khu nhà ở Nam Hồng, khu nhà ở (xã Phúc Thịnh).

Cùng với đó là, khu nhà ở Lĩnh Nam, khu nhà ở Vĩnh Hưng, khu nhà ở Happy Home, khu nhà ở 124 Vĩnh Tuy, xây dựng công trình hỗn hợp (văn phòng, thương mại dịch vụ và căn hộ) tại số 1 ngõ 321 Vĩnh Hưng, công trình hỗn hợp nhà ở văn phòng dịch vụ và thương mại, khu phức hợp chung cư - thương mại - dịch vụ (phường Vĩnh Hưng).

7 khu đất dự án nhà ở tại phường Vĩnh Hưng được đưa ra khỏi danh mục thí điểm làm nhà ở thương mại, do nằm trong phạm vi dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng.

UBND phường Vĩnh Hưng lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch tái thiết đô thị Vĩnh Hưng

Ngoài việc đưa 14 khu đất ra khỏi danh mục, HĐND thành phố quyết nghị điều chỉnh giảm 4,6 ha diện tích khu dân cư Bắc Đô Tây Tựu tại xã Hoài Đức.

Đối với danh mục bổ sung, HĐND thành phố thông qua 2 khu đất với tổng diện tích 45,5 ha, gồm khu nhà ở gia đình cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng tại xã Sóc Sơn và khu nhà ở có cùng mục đích tại xã Yên Xuân.