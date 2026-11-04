Chạm lễ hội bùng nổ, lùi về tư dinh an yên: Nhịp sống hai chiều tại Elite Island

Chỉ vài bước chân, cư dân có thể linh hoạt "tắt kết nối" để về chốn tĩnh lặng, hoặc "bật kết nối" cùng thế giới giải trí suốt 365 ngày.

‏Sáu giờ chiều, sau ngày dài tất bật, cánh cổng khép lại là lúc người ta mong mỏi sự tĩnh lặng nhất. Nhưng ở những căn nhà phố san sát, tiếng còi xe và sự ngột ngạt vẫn chực chờ sau khung cửa. Muốn có một mảng cỏ xanh cho con chạy nhảy, bầu không khí trong lành cho cha mẹ già tản bộ, cả nhà lại phải đợi chuyến đi xa cuối tuần. Người ta vẫn gọi đó là "về nhà", dù tâm trí chưa từng thực sự được ngơi nghỉ.‏

‏Càng nhiều kết nối, giới tinh hoa càng cần một "khoảng lùi" tinh tế: đủ gần với cuộc sống tiện nghi, rộn rã, nhưng đủ riêng tư để tái tạo năng lượng nguyên bản. Hiện thực hóa khát khao đó, tại Nam Nha Trang, tập đoàn Sun Group kiến tạo Elite Island – ốc đảo an cư sinh thái thuộc quần thể Charmora City (quy mô 227ha), mang đến lời giải trọn vẹn cho nghệ thuật sống: "Tắt kết nối để an yên – Bật kết nối để tận hưởng".‏

‏"Tắt kết nối": Khi cả hòn đảo sinh thái là khu vườn trước hiên‏

‏Tại ‏‏Elite Island‏‏, thiên nhiên không thu hẹp nơi ban công mà mở ra bằng cả một hòn đảo sinh thái. Nằm trọn giữa 60ha mặt nước và 47ha cây xanh, Elite Island được hai dòng sông Tắc và Quán Trường ôm ấp, đưa làn nước mát lành hiện diện ngay trước thềm nhà.‏

‏Ở đây, cư dân thụ hưởng chuẩn sống xanh hiếm có: cần sông có sông rộng khoáng đạt; cần hồ có nguồn khoáng nóng tự nhiên quý giá; cần bóng mát có hệ thực vật đa tầng; và cần thư thái có hàng chục công viên chủ đề đan cài.‏

‏Buổi chiều sau giờ làm, một góc hiên nhỏ cũng đủ để thảnh thơi đọc sách, nhâm nhi tách trà và ngắm mặt nước chuyển sắc dưới hoàng hôn. Bước ra ngõ, công viên ven sông mở ra những cung đường và lối dạo trên nước khoáng đạt, nơi cả gia đình thảnh thơi dạo bộ, đón trọn ngọn gió mát lành.‏

‏Đảo an cư Elite Island mang đến chuẩn sống xanh hiếm có giúp tái tạo năng lượng nguyên bản.‏

‏Giá trị sống tại Elite Island còn được nâng niu bởi hệ tiện ích wellness đắt giá, nơi khoáng nóng tự nhiên trở thành đặc quyền chăm sóc sức khỏe độc bản. Đây là khu đô thị tiên phong tại Nha Trang đưa dòng khoáng nóng quý giá vào Onsen Clubhouse nội khu và dẫn trực tiếp vào từng dinh thự. Việc được ngâm mình trong làn khoáng ấm riêng tư ngay tại nhà hay giữa thiên nhiên khoáng đạt là liệu pháp thanh lọc cơ thể vô giá, giúp xoa dịu mọi căng thẳng và phục hồi trọn vẹn thân – tâm – trí.‏

‏Kế bên, công viên Onsen phục vụ mọi thế hệ: trẻ nhỏ nô đùa trên bãi cỏ dốc, bật nhảy trên lưới nhún ngoài trời và khám phá vườn 5 giác quan; người lớn tìm về sự tĩnh tại ở các trạm trị liệu trong rừng (forest therapy). Cách đó vài bước chân, công viên nghỉ dưỡng sẵn sàng tiếp lửa năng lượng với sân pickleball, sân thiền, sàn yoga rợp bóng cây và bãi cỏ BBQ sum vầy. ‏

‏"Bật kết nối": Vài bước chân chạm nhịp sống đảo lễ hội không ngủ 24/7‏

‏Sống tĩnh lặng giữa thiên nhiên không đồng nghĩa với đơn điệu. Điểm đắt giá của Elite Island nằm ở vị trí "kề bên điểm đến": kế cận Festival Island – "downtown không ngủ" của ‏‏Charmora City‏‏.‏

‏Chỉ vài bước chân tản bộ, cư dân đã có thể lập tức hòa vào trung tâm kinh tế đêm 24/7 rực rỡ suốt 365 ngày với những "đặc sản" giải trí mang đậm dấu ấn Sun Group: từ màn rẽ sóng Jetski ngoạn mục, show 3D mapping kỳ ảo, không khí rộn rã tại chợ đêm VUIFest đến pháo hoa thắp sáng màn đêm mỗi tối. Cuộc vui diễn ra ngay thềm nhà mà không cần chờ đến dịp cuối tuần.‏

‏Cư dân Elite Island hòa vào nhịp sống đảo lễ hội và kinh tế đêm 24/7 chỉ với vài bước chân.‏

‏Khi đã thỏa thuê cùng không khí lễ hội, chỉ cần thong thả quay về qua cầu nối: âm nhạc lùi dần sau lưng, nhường chỗ cho tiếng sóng nước và ngọn gió sông ôm ấp. "Bước một bước ra lễ hội bùng nổ, lùi một bước về tư dinh tĩnh lặng" – sự chủ động hoàn toàn thuộc về gia chủ.‏

‏Vượt trên một kỳ nghỉ: Không gian an cư trọn vẹn cho ba thế hệ‏

‏Không chỉ là chốn nghỉ ngơi cuối tuần, Elite Island được quy hoạch cho mục tiêu an cư lâu dài theo tinh thần "Work hard, Play harder, Rest deep" cho cả ba thế hệ: trẻ nhỏ lớn lên cùng thiên nhiên và học tập ngay trường mầm non trên đảo; cha mẹ có không gian phục hồi năng lượng đỉnh cao; ông bà an dưỡng tuổi già, trị liệu sức khỏe mỗi ngày cùng nguồn khoáng nóng thuần khiết bên con cháu.‏

‏Các tư dinh sở hữu mặt tiền hướng thủy và kiến trúc duy mỹ, tối ưu công năng an cư lẫn kinh doanh.‏

‏Các tư dinh thấp tầng sở hữu mặt tiền thoáng rộng hướng thủy, giúp tối ưu hóa việc đón nhận sinh khí, ánh sáng tự nhiên và luồng gió sông trong lành. Không gian bên trong được bài trí khoa học với công năng linh hoạt: khu sinh hoạt chung rộng mở tạo sự kết nối ấm cúng giữa các thế hệ, trong khi các phòng chức năng vẫn đảm bảo khoảng lùi tĩnh lặng và sự riêng tư tuyệt đối cho từng thành viên.‏

‏Dưới nét vẽ của Broadway Malyan, kiến trúc công trình là sự giao thoa duy mỹ giữa tầng đế Champa trầm mặc cùng nét thanh lịch của kiến trúc Pháp cổ và tinh thần hiện đại, tạo nên một chuẩn mực thẩm mỹ sang trọng, trường tồn cùng thời gian.‏

‏Theo Forbes, bất động sản wellness đang tăng trưởng trung bình 22% tại các thị trường dẫn dắt toàn cầu, với số lượng dự án tăng vọt từ 740 lên hơn 2.300 chỉ trong 3 năm. Viện Nghiên cứu Sức khỏe Toàn cầu (GWI) nhận định mô hình này đang chuyển từ "sự lựa chọn" thành "nhu cầu thiết yếu", bởi như Forbes bình luận: "Ngay cả những người rắn rỏi nhất cũng cần nghỉ ngơi".‏

‏Bộ sưu tập Elite Island kết nối nhịp sống lễ hội và tư dinh an yên, khẳng định giá trị tài sản truyền đời.‏

‏Đón đầu làn sóng dịch chuyển của giới thượng lưu và tọa lạc kề cận Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa (dự kiến khởi công quý IV/2026), Elite Island chính là tài sản tích trữ truyền đời được bảo chứng giá trị bởi bệ phóng hạ tầng bứt phá của Nam Nha Trang: bước ra ngõ là phồn hoa rực rỡ, lùi về nhà là vẹn nguyên bình yên.‏