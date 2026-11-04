Thông tin mới về dự án nhà ở hơn 4.600 tỷ đồng cho 4.000 cư dân tại một xã của TP.HCM

Phối cảnh Dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II.

Đây là dự án do Công ty CP Năm Bảy Bảy (công ty con của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - HoSE: CII) triển khai.

Theo đó, khu căn hộ trên nằm tại ấp 9, xã Tân Nhựt, TP.HCM, với quy mô khu vực lập quy hoạch là hơn 78.800m2.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến là hơn 180.600m2, trong đó, diện tích sàn xây dựng nhà chung cư hỗn hợp là gần 172.000m2; còn diện tích sàn xây dựng chung cư nhà ở xã hội là gần 6.800m2.

Bên cạnh đó là diện tích sàn xây dựng trường mầm non và diện tích sàn xây dựng nhà vệ sinh, tắm công cộng.

Dự kiến khu nhà có tổng số căn hộ là 1.589, trong đó, căn hộ ở nhà chung cư hỗn hợp là 1.500 căn; căn hộ ở nhà chung cư - nhà ở xã hội là 89 căn. Ước tính, khoảng gần 4.000 người có thể định cư tại đây khi dự án hoàn thành.

Theo chính quyền xã Tân Nhựt, Công ty Năm Bảy Bảy Chịu trách nhiệm về tính chính xác các số liệu đánh giá hiện trạng, nội dung nghiên cứu tính toán chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong thuyết minh và hồ sơ, bản vẽ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu căn hộ cao tầng nói trên.



Phía công ty cần phối hợp với cơ quan chuyên môn của UBND xã Tân Nhựt tổ chức công bố công khai quy hoạch theo quy định.



Trước đó, hồi tháng 10/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CP Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án NBB II, tọa lạc tại xã Tân Nhựt, TP.HCM (trước đây thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 4.678 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/9/2029. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ quy mô xây dựng, tiến độ và các vấn đề liên quan để bảo đảm hiệu quả đầu tư và tuân thủ pháp luật.

Song song đó là Dự án Khu dân cư NBB Garden III tại phường Phú Định, TP.HCM (trước đây là phường 16, quận 8), với tổng mức đầu tư khoảng 5.845 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào 30/12/2028.

Tương tự NBB II, Hội đồng quản trị NBB được ủy quyền triển khai toàn bộ quá trình đầu tư, từ quy hoạch, tiến độ đến cơ cấu nguồn vốn.