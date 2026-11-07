Cựu sinh viên trường Đại học Y Thái Nguyên được giao trọng trách lớn tại BV Bạch Mai

Việc phân công này được thực hiện sau khi PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Theo quyết định, PGS.TS Vũ Văn Giáp sẽ phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai cho đến khi Bộ trưởng Y tế chính thức bổ nhiệm Giám đốc bệnh viện.

PGS.TS Vũ Văn Giáp sinh năm 1977 tại Bắc Ninh, là chuyên gia trong lĩnh vực Hô hấp, có nhiều năm kinh nghiệm điều trị các bệnh lý mạn tính như hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Ảnh: BV Bạch Mai

Năm 2001, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Thái Nguyên. Sau đó, ông tiếp tục hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú và thạc sĩ nội khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời có thời gian tu nghiệp và thực hành chức năng bác sĩ nội trú tại Trung tâm Viện - Trường Nancy (Pháp).

Năm 2013, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Nội hô hấp. Đến năm 2016, ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Vũ Văn Giáp từng giữ nhiều vị trí như Phó Giám đốc Trung tâm Hô hấp, phụ trách Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Tháng 1/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện.