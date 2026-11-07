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Dự báo thời tiết 7/11: Miền Bắc mưa dông trước khi đón đợt rét nhất từ đầu mùa

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Ngày 7/11, trước khi đón không khí lạnh mạnh gây rét diện rộng, miền Bắc mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 31°C.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 7/11/2026

Ngày 7/11, miền Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào sáng. Sau đó, mưa rào và dông chỉ còn xảy ra ở vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này dao động mức 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Cùng ngày, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế phổ biến mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác trên cả nước cũng chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 7/11, miền Bắc mưa dông vài nơi trước khi đón không khí lạnh mạnh. (Ảnh minh hoạ)

Chiều tối và tối 8/11, một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ đêm 8/11, vùng núi Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 9/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi cao có nơi dưới 13°C.

Từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng đêm 8 đến đêm 11/11, từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 7/11/2026

TP Hà Nội đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau có lúc mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.

Tây Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, sau mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, vùng núi có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trong đó, phía Bắc mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

VTC News

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